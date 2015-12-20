YASEMİN ÖZİLHAN’DAN IPEKYOL’A ÖZEL KOLEKSİYON





Türk tekstil sektörünün önde gelen markalarından Ipekyol, 2017 Sonbahar Kış sezonuna yepyeni bir işbirliği ile merhaba demeye hazırlanıyor. Stili ile modaseverlere ilham kaynağı olan Yasemin Özilhan‘ın tasarladığı Yasemin Özilhan for Ipekyol koleksiyonu, 2017 Sonbahar Kış sezonu itibariyle tüm Ipekyol mağazalarında satışa sunulacak. Koleksiyonda Yasemin Özilhan’ın stilinden ilhamla hazırlanan tasarımlar yer alacak.

Ipekyol olarak modern şehir kadınının giyim tarzına katma değer katan çalışmalara imza atmanın öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen Ipekyol Genel Müdürü Uğur Ayaydın, “Her sezon farklı proje ve iş birliktelikleri ile modaseverleri şaşırtmayı

seviyoruz. 2017 Sonbahar Kış sezonu için Yasemin Özilhan ile birlikte Ipekyol’a çok özel bir koleksiyon hazırlıyoruz. Herkes gibi ben de koleksiyonu merakla bekliyorum” dedi.

Yasemin Özilhan’ın uzun zamandır birlikte çalışmak istedikleri bir isim olduğunu söyleyen Ipekyol Kreatif Direktörü Hilal Tunç, “Koleksiyon ile ilgili çalışmalarımıza uzun zaman önce başladık. Hazırlık aşamasında Ipekyol tasarım ekibi olarak koleksiyonun tüm detayları hakkında Yasemin Özilhan ile birlikte saatler süren fikir alışverişleri yaptık. Üretim çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Ipekyol’un en beğendiği markalar arasında yer aldığını belirten Yasemin Özilhan,“Ipekyol yıllardır beğenerek takip ettiğim ve koleksiyonlarını severek giydiğim bir marka. Birlikte bir koleksiyon yapma teklifi geldiğinde hem çok heyecanlandım, hem de çok mutlu oldum. Çok keyifli bir işbirliği içindeyiz. Hepimizin içine sinen, çok güzel bir koleksiyonla sonbaharda sizlerle olacağız” dedi.

