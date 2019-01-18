Yatırım Parçası Olarak 6 Yeni Çanta Modeli

Hermès Birkin, Chanel 2.55, Louis Vuitton Speedy ve Céline gibi kült çanta modelleri, her zaman için yatırıma layık görülen klasikler olarak statülerini korumaya devam edecek.

Onların tahtına oynamak gibi olmasa da, 2019’un unutulmayan çanta modelleri olarak anılmaya hazır özel tasarımlar ise alternatif arayanlar için biçilmiş kaftan.

Gardırobunda yeni markalara yer açmayı planlayanlar için sokaktan ilhamla yükselişe geçen çanta modelleri aşağıda sizi bekliyor. Bu çantaların ortak noktası ise; modaya uygun ve zamansız arasındaki çizgiyi destekleyen tasarımlara sahip olmaları.

Danse Lente Phoebe

Adını duymamış bile olsanız, Danse Lente marka bir çantayla instagram’da kesinlikle karşılaşmışsınızdır.

Phoebe Bag, yalın ve etkileyici duruşuyla moda editörlerinin yeni gözdesi. Canlı renk kombinasyonları ve mimari şekillere sahip duruşuyla modern bir görünüm yakalamakta. Kombinlemesi kolay bir parça olduğu da ortada.

JW Anderson Disc

Pierce Bag’in başarısını temel alan JW Anderson, benzer unsurları yansıtan yeni bir çanta daha paylaştı. Sade ve havalı bir alternatif olarak sokak stilinin vazgeçilmezi olmaya aday.

Wandler Hortensia

Klasik, her kombinle uyumlu ve asla modası geçmeyecek bir çanta. Gereksiz detaylardan kaçınan ve birçok pratik özelliğe sahip bir model. Çarpraz kullanım özelliğinin olması da onu günlük kullanım için daha da cezbedici hale getirmekte.

The Volon Cindy

Tüyler ve ipler yan yana. Işıklı kağıt fenerlerini veya Cinderella’nın çantasını andıran bu büyülü güzelliği onu kusursuz bir parti stilinin de vazgeçilmezine dönüştürmekte.

Kıyafetinizin yıldızı olmaya aday, değil mi?

Loewe Gate

Gate Bag, hem sofistike bir tasarıma hem de kusursuz işçiliğe sahip. Klasik yapısı onu, kısa sürede modası geçmeyecek bir parçaya dönüştürüyor. Modern çekiciliği onu sektörde çok daha güçlü bir oyuncu haline getiriyor.

By Far Mini

Son birkaç yıldır yükselişteki çantalardan olan bu minyon çanta kült kategorisine oynamakta.