Yaz Aylarında Kullanabileceğiniz En İyi Jel Nemlendiriciler

Pek çoğumuz yaz ayları geldiğinde cilt bakım ürünlerini daha hafif muadilleri ile değiştiriyoruz. Aynı değişim; nemlendirici seçimlerimizde de yaşanıyor. İşte yaz aylarında kullanabileceğiniz; nemlendirici etkisi yüksek ve hafif yapıdaki en iyi jel nemlendiriciler:

Glow Recipe Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer

Bu karpuz içerikli jel nemlendirici; özellikle hassas ciltler için harika bir seçenek.

Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Bu drugstore hiti nemlendirme konusunda oldukça başarılı.

Sunday Riley Brightening Enzyme Water Cream

Hyaluronik asit ve papaya enzimleri sayesinde çok kuru ciltler için ideal bir ürün.

L’Occitane Ultra Thirst-Quenching Gel

Bu hafif yapılı jel nemlendirici, karma ciltlerin gün boyu nemini korumasını sağlıyor.

La Mer The Moisturizing Gel Cream

Akneye meyilli ve hassas ciltler için hafif yapılı bu kült ürünü deneyebilirsiniz.

Tony Moly Pure Eco Bamboo Water Cool Soothing Gel

The Damyang bamboo suyu içeriğindeki vital mineraller ve amino asitler ile özellikle güneş sonrası kusursuz bir nemlendirme sağlıyor.

Patchology Aquaflash Daily Gel Moisturizer

Bu ipeksi nemlendirici, hafif yapısı ile yağlıya dönük karma ciltler için kurtarıcı ürün oluyor.