YENİ DÜŞES MEGHAN MARKLE’IN UYMASI GEREKEN KURALLAR





Anlaşılan o ki, Meghan Markle’ın yaşamayı bildiği hayat bitti.

19 Mayıs Cumartesi günü, Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan Meghan Markle, bir yandan da hayatının büyük ölçüde değişeceğini kabul ederek yeni bir yaşama yol açtı.

Markle artık Kraliyet görevlerinin çerçevesinde bir yaşam sürecek.

Onun hayatının bir parçası olan ve uyması gereken Kraliyet kurallarına göz atmaya ne dersiniz?

1. Selfie Yok

Kural 1: Kraliyet ailesine büyük sevgi besleyen ve Meghan Markle ile bir selfie çektirmek isteyen kişilere izin yok. Meghan Markle’ın kişilerle göz teması kurup, sohbet etmesi teşvik edilenlerden.

2. Gerçek İmza Yok

Süper fanların, Meghan Markle’dan aldıkları imzanın onun gerçek imzası olmadığını hatırlamasının tam zamanı. Dolandırıcılığın önüne geçmenin basit yolu.

3. Sosyal Medya Yok

Meghan Markle’ın kendi sosyal medya sayfasına sahip olmasına izin verilmiyor, işte tam bu sebeple Markle’ın instagram hesabı ve blogu The Tig, karanlık sulara gömüldü.

4. Oje Renklerine Dikkat

Çeşitli kaynaklara göre; siyah ve renkli ojenin sürülmesi de yasaklardan bir diğeri.

5. Alternatif Kıyafetler Olmadan Seyahat Etmek Yasak

Kral George öldükten sonra, Prenses Elizabeth ve Prens Philip Afrika’da bir seyahatteydi ve İngiltere’ye geri dönmek zorunda kaldıklarında, uçaktan bir cenaze kıyafeti ile inmişti.

İşte yaşanabilecek tüm olası durumlara karşı seyahatlere uygun kıyafet götürülmesi zorunlu.

6. Mini Olan Tüm Parçalar Yasak

Diz üstü bir etek tercih edilmemesi zorunluluğu ise yasakların en meşhurlarından elbette. Kate, Camilla, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie gibi Kraliyet üyeleri bu moda kuralının farkındalar. Meghan Markle’ın da o küçük siyah elbiseleriyle çoktan vedalaştığını düşünüyoruz.

7. Düşes Eğimi Kuralı

Otururken uyulması gereken kurallardan biri de ve Prenses Diana’nın da kullandığı “Düşes Eğimi” olarak bilinen hareket. Otururken dizler hafif öne eğik ve bitişik olmak zorunda.

8. Yemek Saatleri

Majesteleriyle yemek yerken, Meghan her zaman saat 8: 30’da hazır olmalı.

9. Oturma Düzeni

Meghan Markle, bir Kraliyet Ailesi toplantısında, her zaman Prens Harry’nin yanına oturmak zorunda.

10. Kraliçeden Önce veya Kraliçeden Sonra Yemek Yasak

Meghan Markle, yemeye Kraliçenin başlamasıyla birlikte başlamak zorunda. Bu kuralların özellikle de yemek yerken daha da katılaştığı gözler önünde.

11. Çay İçme Disiplini

Çay saati Kraliyet ailesi için önemli bir zaman dilimi. Çay içmenin doğru yolunu ise hatırlamaya ne dersiniz? Orta parmak fincanı alt kısımdan desteklerken, baş ve işaret parmağı da kulpun üst kısmını tutmak için kullanılıyor. fincanda farklı farklı ruj lekeleri bırakmamak adına her seferinde aynı yerden yudum almak zorundalar. Kahve içerken ise orta parmağınızı kulptan geçirmeliler.

12. Kabuklu Deniz Ürünlerini Yemek Yasak

Bu yasak ise oluşabilecek besin zehirlenmesinden kaçınmak için. Kabuklu deniz ürünlerine hayır demenin eski bir Kraliyet geleneği olduğunu hatırlatalım. Kraliyet Ailesi bu kurala her zaman uymazken, Kraliçe Elizabeth’in asla şaşmadığı biliniyor. Gelenekleri sevdiği ortada tabii ki de.

Bu kurallar listesi daha uzar gider… Meghan Markle’a bol şans.



