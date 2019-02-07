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Yeni Emojilere Hazır Olun!

Unicode Consortium, Mart ayında tüm telefon işletim sistemlerinde devreye girecek 230 yeni emojiyi paylaştı. Flamingo, waffle, soğan, sarımsak gibi yeni emojilerin yanı sıra yeni eklenen ten renkleri de dikkat çeken detaylar arasında.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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