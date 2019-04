YOLPLANIM.COM’un Hazırladığı “Dünyanın En Renkli Festivalleri” Dosyası

Festivaller şehirleri eşsiz ve farklı bir şekilde deneyimlemenin harika bir yoludur. Dünyanın dört bir yanında her ay onlarca festival düzenleniyor fakat bazıları var ki hem kitleleri peşinden sürüklemeyi çok iyi biliyor hem de namının hakkını veriyor ve ziyaretçilerini hafızalara kazınan anılarla uğurluyor. Dans, eğlence, müzik ve renk!

New Orleans Caz Festivali / Amerika Birleşik Devletleri

Renkli, canlı ve özgür Avrupai yaşam görüşünün hakim olduğu New Orleans’da ardı ardına bar ve kulüpler açılır ve Afrika kökenli ritimler ile kilise müziğinin iç içe geçmesiyle, grup doğaçlamasına dayanan ilk gerçek caz türü olarak kabul edilen New Orleans cazı doğar. Hala cazın başkenti olan New Orleans sokaklarında o günden bu yana her daim caz duyuluyor. Her yıl binlerce ünlü sanatçının kente geldiği ve sayısız konserlerin verildiği festival caz severler için adeta bir müzik şöleni.

Ne Zaman?: 26 Nisan-6 Mayıs 2019

Giriş Ücreti: 75 USD’den başlıyor



Burning Man / Amerika Birleşik Devletleri

1986 yılında iki arkadaşın sahilde 8 metre uzunluğundaki ahşap bir insan figürünü yakmasıyla başlayan etkinlik bugün dünyanın en çok konuşulan festivallerinden biri haline gelmiş. Antik inanışlara ve doğaya bir saygı duruşu olarak gerçekleştirilen ve 9 gün süren Burning Man, ateşe verilen bir insan figürü ile sona eriyor. Sanatı ve sanatçıları buluşturan festivalin en önemli 3 özelliğiyse diğer katılımcıların deneyimlerini etkilememek, arkada çöp bırakılmaması ve toplumsal farkındalıkların güçlendirilmesi.

Ne Zaman?: 25 Ağustos-3 Eylül 2019

Giriş Ücreti: 425 USD’den başlıyor



Oktoberfest / Almanya

Almanya’nın Münih şehrinde kutlanan Oktoberfest, bilinenin aksine bir bira festivali değil, Bavyera Veliaht Prensi Ludwig ve eşi Saksonya-Hildburghausen Prensesi Therese’nin evliliklerinin yıl dönümü kutlamasıdır. Ayrıca festivalde bira değil, aslında kendine özgü adıyla ‘Oktoberfestbier’ servis edilir. 13 dev içki çadırında servis edilen ve sadece altı Münih kökenli bira fabrikası tarafından imal edilen bu özel içkiler etkinliğe özgüdür. Oktoberfest, rengarenk çadırlarda sayısız ‘Oktoberfestbier’ seçeneğini deneyebileceğiniz dünyanın en eğlenceli festivallerinden biridir.

Ne Zaman?: 21 Eylül-6 Ekim 2019

Giriş Ücreti: Ücretsiz



Ölüler Günü / Meksika

Başlangıcının Azteklere dayandığı söylenen ve amacı ölüleri anmak olan bu şenlikte Meksikalılar ölen yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eder ve onları anarlar. Ölülerin Günü şenliğinin arkasındaki inanç, ruhların yılın bir günü aileleriyle birlikte olmak için yaşayan dünyaya geri dönmeleridir. Çiçek yapraklarının mezarlıklardan evlere giden yollara yerleştirildiği ve böylece ruhların evlerine giden yollarını bulabildiği de inanışlar arasındadır.

Meksika’nın ölüme adanmış yerli şenliği, UNESCO tarafından 2008 yılında insanlığın somut olmayan kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edildi.

Ne Zaman?: 31 Ekim-2 Kasım 2019

Giriş Ücreti: Ücretsiz



Harbin Buz ve Kar Festivali / Çin (5 Ocak-25 Şubat)

Beyaz ve sessiz olmasına alıştığımız kışın renkli ve eğlenceli yüzüne dünyanın en büyük buz heykellerine ev sahipliği yapan Harbin’de tanık olabilirsiniz. Festival süresince kar ve buzdan yapılan çok sayıda sanatsal heykel sergileniyor. Ayrıca buz heykel yarışması, buz hokeyi, kayak, buz pateni, kış fotoğrafçılığı gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

Geceleri renkli ışıklar binlerce sanatçı ve işçinin oyduğu yüksek buz ve kar heykellerini aydınlatırken beyazın ve saf karın tadını çıkarabilirsiniz.

Ne Zaman?: 5 Ocak 2020- 24 Şubat 2020

Giriş Ücreti: 35 USD’den başlayan fiyatlarla



Pingxi Fener Festivali / Tayvan

Pingxi Festivali’nin temeli 2 bin yıl öncesinde Xing Hanedanı’na dayanıyor. O dönemde sık sık haydut çeteleri ova köylerine baskın düzenlermiş ve köy bekçileri ateş balonlarını işaret amaçlı kullanarak sığınmacılara bir kez daha güvende oldukları mesajını iletirmiş. Tepede yanan ışıkları gören halk ise eve dönme zamanı olduğunu anlarmış.

Bugün bu fenerlerin iki amacı var.

1-Umutların ve hayallerin yazıldığı fenerler ateşin gücüyle gökyüzüne salıverilir ve gerçekleşeceği gün beklenir.

2-Bir Çin Yeni Yılı döneminin sonunun geldiğiniz ve geleceği kucaklamayı sembolize eder.

Dünyanın en fantastik festivallerinden biri olan Fener Festivalini yaşamınızda bir kez tecrübe ederek bu görsel şölene tanık olun!

Ne Zaman?: 8 Şubat 2020

Giriş Ücreti: Ücretsiz



Rio Karnavalı / Brezilya

Rio Karnavalı, Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen dünyanın en ünlü festivali ve en büyük karnavalıdır. Karnavalda düzenlenen geçişlerde her biri farklı bir semti temsil eden onlarca samba okulu ve milyonlarca insan yaratıcı kostümleriyle yerlerini alır. Karnaval süresince Rio sokaklarında festivalin, müziğin ve dansın en renkli haline tanık olmakla kalmayıp, bu renkli dünyaya dahil olabilirsiniz.

Ne Zaman?: 21-26 Şubat 2020

Giriş Ücreti: 15 USD’den başlıyor



Holi Festivali / Hindistan

Hindistan’a özgü Holi Festivali’nin amacı baharın gelişini kutlamaktır. Festivalde rengarenk toprak boyalar önce yüzlere sürülür ve sonra bu boyaları herkes birbirinin vücuduna atar. İnsanların üzerine dökülen, etrafa saçılan boyalar baharın gelişiyle başlayan yeniden doğuşu ve farklı renklerin Hint halkını nasıl birleştirdiğini simgeler. Hindistan’ın birçok şehrinde kutlanan ve eğlenme garantili Holi’de bolca renk, dans, müzik ve kahkaha vardır.

Ne Zaman?: 9-10 Mart 2020

Giriş Ücreti: Ücretsiz



