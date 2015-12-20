ZAYN MALİK’İN ETKİLEYİCİ HİKAYESİNİ KENDİ KALEMİNDEN OKUYUN



One Direction’da geçirdiği beş yılın ardından solo kariyerine devam eden, hem müzik hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir star: Zayn Malik!

Bu defa kendi hikâyesini anlatmak için karşımızda. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Still Got Time” adlı yeni şarkısıyla büyük ses getiren Malik’in, hikâyelerine ve duygularına, yüzden fazla fotoğrafın eşlik ettiği kitabı “Zayn”, 21 Nisan’da Hep Kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Şarkıları çıkar çıkmaz listelerde en üst sıralara yerleşen, hem müzik hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir star Zayn Malik’in kitabını merakla bekleyenlere müjde. Pakistan asıllı genç İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Malik, kitapta One Direction’dan ayrılma kararına neden olan sorunlar, sonrasında yaşadığı kaygılar, bu zor süreçte ona destek olan ailesi, herkesten uzaklaşma isteği, yeme bozukluğu yaşamasına neden olan sıkıntıları ve daha fazlası üzerine değindiği konulara yer veriyor.

Sonra ise yeni bir başlangıç! İlk albüm heyecanı, kararsızlıkları, hayranlarına yaptığı jestler, severek dinlenen şarkıların arkasında yatan düşünceler… Malik’in, hepsini tüm samimiyetiyle anlattığı Zayn adlı kitabında hikâyelerine, duygularına yüzden fazla fotoğraf eşlik ediyor. Üstelik çoğu daha önce hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar!

Zayn’in bugüne kadar röportajlarında anlatmadığı hikâyelerini dinlemek, evinin arka bahçesindeki sığınağından stüdyo ortamına, yaşamının her detayını öğrenmek için kitabı edinmenizi tavsiye ederiz.

Kitabın çevirisini İpek Güneş Çıgay üstlenmiştir.

