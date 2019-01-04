Zincir Kemerler İçin Doğru Kombin Önerileri

90’ların nostaljik gölgesi tam üzerimizden geçiyor.

Sırada bel zincirleri var. Sokak stilinde şık ve göz alıcı bir kullanımla karşımıza çıkan zincir kemerler için en ideal kullanım önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Bisiklet Taytıyla

Zincir kemer, en doğru yerini buldu.

2018 yazının tartışılmaz bir yıldızı olan bisiklet şortları, kış aylarında da hayatımıza dahil oluyor. 2019 için gelen güncellemesi ise zincir kemerler.

Kazak Üzerine

Bella Hadid’in kullanım tercihinden ilham almaya hazır mısınız? Kazak ya da elbiselerinizle kullanmak bu kış için garanti şıklık sağlayacak size.

Kot Etek Üzerine

Zincir kemer, denim etek eşleşmesine, ipek bluzunuzla da o son dokunuşu sağlayabilirsiniz.

Blazer Ceket Üzerine

Rosie Huntington-Whiteley, hatasız şıklık kraliesi, değil mi?

Zincir kemeri bir mücevher gibi kullandığı bu görünümünden kopya çekmeyi mutlaka deneyin.