10-16 Haziran Haftalık Astroloji Yorumunuz

Astrolog Şebnem Ekşib’den 10-16 Haziran haftasının astroloji yorumları ...

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Haftaya iddialı olacağınız etkilerle gireceksiniz. Bu hafta sizin için restleşmeye, rekabet etmeye ve ele aldıklarınızla ilgili savaşmaktan çekinmeden adım atmaya dönük etkiler söz konusu. Özellikle çarşambaya kadar olan dönemde sakin olun ve fevri adımlar atmadan önce iki kere düşünün.

Salı ve çarşamba günleri boyunca günlük rutininizi yönelmek uygun olacaktır. Güncel koşturmalarınızı halletmek veya sağlıkla ilgili bir test ve benzer bir işlem varsa bunları aradan çıkarmak için şartlar uygun olacak. Ancak hafta ortası sağlığınıza dikkat edin. Perşembeden itibarense ilişki alanınız hareketleniyor. Eşiniz, partnerinizle bağlantılı konular gündeminizi meşgul edebilir. İş alanlarınızda ise anlaşmalar, sözleşmeler, iş görüşmeleri veya müşteri toplantıları gibi konuları ele almak için bu hafta perşembe ve cuma gökyüzü sizi destekliyor olacak.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Hafta başını şartları planlama şansınız varsa pazartesi gününü ev alanlarınızda olmaya gayret edin. Ev ve aile konuları hafta başı sizin için önemli olacak. Salı gününden itibaren perşembeye kadar çocuklarla ilgili çözmeniz, organize etmeniz gerekenleri düzenlemek adına destekli olacaksınız.

Diğer yandan bu hafta bu hafta kişisel işleriniz, kişisel bakımınız adına salı ve çarşamba günleri daha destekli olacaksınız. Diğer yandan hafta ortası ilişkinizle ilgili çözmeniz gereken bir durum veya konu zihninizde vurgulu olacak. Perşembeden itibaren sağlığınıza dikkat edin, ilişkilerde gerginlikler artabilir, sabrettiklerinize karşı bu aralıkta daha tahammülsüz olmanız olası. Hafta sonu ise eşiniz, partnerinizle bağlantılı konular öne çıkarken, ortaklıklar, iş planları ve partnerinizle birlikte çözümlemek durumunda olduğunuz konular için etkiler destekli.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu ikizler

Konuşmalar, görüşmeler, yakın çevrenizle ilgili konularda aktif bir şekilde başlayacağınız bu hafta ailevi alanlar, ev ve yuva konuları, evinizle ilgili vermeniz gereken bir karar varsa salı ve çarşamba günleri bu konulara yönelmeniz olası. Hafta ortasını biraz daha kendinize, evinizle veya ailevi alanlara yönelerek geçirmek uygun olabilir.

Diğer yandan iç gerginlikleriniz bu süreçte artabilir, özellikle aile bireyleri ile kontaklarınızda veya iletişimde hafta ortası dikkatli olun. Aşk ve ilişkiler, çocuklarla ilgili konular, kişisel alanlar perşembe gününden itibaren sizin için vurgulu olacak. Kişisel bir konuda karar vermeniz söz konu ise perşembeden itibaren dikkatiniz buraya yönelecek. Bu hafta karar vermeniz gereken bir durum için cuma günü etkileri sizi zorlayabilir, önemli bir adımı cuma gününe almayın. Şartlar değişirken, cuma günü ne yöne gideceğinizi bulmakta zorlanabilirsiniz.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Parasal konularda atmak istediğiniz bir adım, bir banka işi, kredi başvurusu varsa haftanın ilk günü bu alanlara yoğunlaşmanız gerekebilir. Salı gününden itibaren iletişiminiz güçleniyor, çevrenizden destek alabilirsiniz. Ancak beklenmedik gelişmeleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz ki özellikle imzasını almadan bir anlaşmaya, bir girişime oldu gözüyle bakmayın. Haftanın ikinci yarısı perşembeden itibaren evinizde kendi alanlarınızda olmak size iyi gelebilir.

Duygusal konularda şartları bu hafta zorlamayın. İlişkilerde çarşamba ve perşembeyi iyi yönetmekte fayda var. Partnerinizle ilişkilerinizde bu hafta kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz ki özellikle haftanın ikinci yarısı daha çok kendi alanlarınızda olmak, ev ve ailevi konulara yönelmek etkileri daha dengeli yaşamak adına iyi gelebilir. İlişkilerde bu hafta özellikle bekar Yengeç yükselenler için bir duyguyu veya kararı içinizde ne kadar büyüttüğünüze dikkat etmek yerinde olacak. Abartma eğiliminizin yüksek olduğu bir hafta geçireceksiniz.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Haftaya burcunuzda konaklayacak Ay ile giriyorsunuz ki hafta başını yoğun duygusal etkiler ile geçirebilirsiniz. Pazartesi gününü biraz daha dinlenerek, sakin ve şartları zorlamadan geçirin. Kişisel bakımınızla ilgili yapmak istedikleriniz varsa haftanın ilk günü etkiler bu yönde destekleyici olacak. Salı ile perşembe arası maddi konular, para işleri zihninizi biraz daha öne çıkarak meşgul edebilir. Banka işleri, finansal alanlar, muhasebe veya mali müşavirinizle birlikte destek alarak halletmeniz gerekenler için salı ve çarşamba günleri daha iyi sonuç almanız olası.

Diğer yandan konuşmanız, halletmeniz gereken bir konuda sonuç almak, kendinizi ifade etmek, açıklama yapmak adına yine salı ve çarşamba günlerini kullanabilirsiniz. Perşembeden itibaren iletişim trafiğiniz artıyor ve görüşmeler, telefon trafiğiniz, yakın çevrenizle bağlantılı durumlara daha fazla odaklanacaksınız. Yapmak istediğiniz bir girişiminizle alakalı hızlı gelişmeler haftanın ikinci yarısı söz konusu olurken, hafta sonu duygusal alanlar, ilişkiniz veya çocuklarla ilgili odak noktanız olacak.

Başak Yükselen / Ay Burcu Başak

Haftanın ilk günü pazartesi sendromunu yoğun yaşamanız, duygusal ve zihinsel olarak kendinizi huzursuz hissetmeniz olası ki pazartesi gününü daha sakin ve kalabalıktan uzak durarak geçirmeye çalışın. Görüşmeler veya yoğun bir tempo adına salı gününden itibaren aktif bir enerjiye geçebileceksiniz. Sosyal alanlar, arkadaşlarınızla görüşme, danışmak istediğiniz bir konuyla ilgili destek almak veya karar vermeniz gereken bir konuda aniden önünüze gelen bir fırsat sizi meşgul edebilir.

Bu hafta organize olmanız gerekenler adına salı çok destekli olacaksınız. Ancak salı ve çarşamba günleri uyku düzeninize de dikkat etmekte fayda var. Maddi konulardaki adım ve girişimler adına bu hafta tedbirli olmaya bakın. Acele kararlar vermeyin, elinizdeki şartları iyi analiz edip hareket etmeniz gereken bir hafta söz konusu. Kariyer ve iş konularında hırslı ve mücadeleli bir hafta geçireceksiniz. Ancak perşembeye kadar olan döngüde kızgınlık veya acele ile hareket etmemek de önemli olacak.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

Karar vermek, acele ile hareket etmek veya düşünmeden bir konuya atlamak için özellikle perşembeye kadar olan dönem uygun değil. Salı ile perşembe arası Ay sizi zihinsel ve duygusal olarak gergin bir hattan geçirecek ki, düşmanlıklara, başkalarının nazarına, dedikodusuna bu aralıkta dikkat etmeniz gerekmekte. Sezgileriniz yükselirken, hissettiklerinize kulak vermeniz, acele etmeden ve izleyerek koşulları değerlendirmeniz önemli olacak.

Sır vermek, kendinizle ilgili önemli bir konuda biri ile detay paylaşmak için iyi bir hafta değil. Özellikle ilişkiler veya özel sırlarınızla ilgili konuşmalarınıza, kiminle ne paylaştığınıza bu hafta dikkat edin. Kendi alanlarınızla olup, değerlendirmek için şartlar daha destekli olacağınıza işaret etmekte. İlişkilerde ve her türlü hız gerektiren konuda perşembe günüyle daha rahat ve akıcı bir sürece geçeceksiniz. Bu hafta perşembeye kadar olan dönemi duygusal ve zihinsel olarak iyi yönetmek gerekiyor.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Görüşmeler, arkadaşlar, aileden önem verdiğiniz kişilerle bir arada olmak adına verimli etkileriniz söz konusu. Bir konuda birine danışmak, akıl almak istiyorsanız bu hafta salı ve çarşamba günleri çevrenizden gelecek destekleriniz adına fırsatlara, olanaklara açık olacaksınız. Zorlanarak da olsa bir süredir hedefiniz dahilinde olan bir konu bu hafta beklenmedik biçimde sonuca doğru hızlı bir gelişme kaydedebilir. Maddi alanlarda özelikle perşembeye kadar olan döngüde dikkat edin ve acele ile adım atmayın.

Bu hafta özellikle duygusal olarak bir durumu veya yaşadığınız bir süreci abartma ve fazlasıyla gözünüzde büyütme etkiniz söz konusu. Özellikle duygusal ilişkilerinizde kıskançlıkları veya karşı tarafın sarf ettiği sözleri ne kadar kişiselleştirdiğinizi ölçümlemeye çalışın. Perşembe ve cuma günleri boyunca duygusal gerginlikleriniz artabilir ki bu iki günü kendinizle ve özel alanlarınızda geçirmeniz faydanıza olur. Cumartesiden itibarense ay burcunuza geçiyor ve rahatlama etkinizde başlamış olacak.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

Duygusal olarak hislerinizi, yapmak istediklerinizi veya partneriniz, beğendiğiniz kişiyle olan iletişiminizi abartmadan sakin bir şekilde yürütmeye çalışmanız bu hafta önemli olacak. Çalışıyorsanız yoğun ve bir haftaya hazır olun ve ele aldıklarınızı özellikle salı ile perşembe arası çözüm odaklı ve pratik bir şekilde halletmeniz için gökyüzü desteği sizinle olacak. Bu hafta perşembeye kadar olan dönemde patron veya yöneticinizle iletişiminize dikkat edin.

Yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız ki yazılı veya sözlü verdiğiniz taahhütlerinize dikkat etmek yerinde olur. Düşünmeden ne konuşun, ne de söz verin. İkili ilişkiler alanınızda bulunan gezegen kalabalığı başkalarıyla olan kontaklarınızda gerginliklere neden olabilir. Ortak alanlarınız, partnerinizle diyaloglarınız adına hızlı gelişmelere hazır olun. Özellikle partnerinizle diyaloglarınızda gemileri yakmadan, objektif olmaya önem vermelisiniz. İş ortaklıklarınızda yeni bir dönem başlıyor olabilir ki kopması gereken bağlar artık sizden ayrılabilir.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Haftanın ilk gününü duygusal ve zihinsel olarak kendinizi yormadan geçirmelisiniz. Salı gününden itibaren burç değiştirecek Ay ile iyi organize olabilecek, daha net planlamalar yapabileceksiniz. Salı ve perşembe arası bu hafta şanslı etkileriniz yüksek olacak. Ele almanız gereken önemli bir konu veya işi bu aralığa denk getirebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren Ay kariyer alanınıza yerleşecek ki denge ve strateji gerektiren konular adına özellikle perşembe etkileri sizi kariyerinizde güzel destekliyor.

Maddi konularda bu hafta fırsatlara ve değişik alanlardan beklenmedik finansal etkilere açık olacaksınız. Hafta sonu sosyalleşmek, evde olmaktansa dışarıda sevdiğiniz ve size iyi gelen arkadaşlarınızla olmak iyi gelebilir. Özellikle görüşmeler, sosyal kontaklar adına hafta sonu hareketli geçebilir.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

Bilhassa yediğiniz ve içtiklerinize çok önem vermelisiniz. Nasıl yapıldığını bilmediğiniz veya hijyeninden emin olmadığınız gıdaları tüketmeyin. Hafif beslenmek ve aşırı tuz tüketiminden uzak durmak yerinde olacaktır. Hafta başı ilişkilere odaklanacağınız, eşiniz veya partnerinizle alakalı konulara yoğunlaşacağınız etkiler söz konusu. Salı gününden itibarense planlarınız, yapmak istedikleriniz adına hızlı gelişmeler ve değişimler olabilir.

Şartlar hızlı dönüşürken salı ve perşembe arası sağlık başta olmak üzere, haftanın bu aralığını dikkatli ve risklere girmeden değerlendirmeye çalışın. Duygusal dalgalanmalar adına yoğun etkilerden geçeceksiniz. Emin olduklarınızda bile kafanız karışabilir ve karar vermekte çok zorlanabilirsiniz. Atacağınız adımlarda net sonuçlar almaya bilir veya şartların değiştiğine şahitlik edebilirsiniz. Bu nedenle gerek duygusal konularda gerekse maddi alanlarda bu haftayı daha dikkatli geçirmekte fayda var.

Balık Yükselen / Ay Burcu Balık

Hafta başını rutin konular, günlük halledilmesi gerekenlere yönelip, mümkünse dinlenerek geçirmeniz yerinde olur. Çalışıyorsanız pazartesi gününe çetrefilli ve karmaşık işleri almadan rutin konularla uğraşın. Salı gününden itibaren ay karşı burcunuza geçecek ve eş, duygusal konular önem kazanacak. Beklenmedik bir teklif almanız veya eşinizin iş konularında ummadığı bir fırsat yakalaması olası. Hafta ortası boyunca perşembeye kadar eşiniz, her türlü ortaklı işiniz, birisiyle iş veya duygusal bir konuda yaptığınız iş birliği vurgulu olacak.

Dış ilişkilerle bağlantılı bir işiniz varsa bu hafta yoğun bir döngü geçirebilirsiniz. Ev ve ailevi konularda iç gerginliklere dikkat ederken bu hafta pire için yorgan yakmayın, biraz daha stratejik ve ayakları yere basarak hareket etmeniz gereken bir hafta olacak. Duygusal konularda beklentinizi cuma gününe kadar yüksek tutmayın ve hafta sonunu ilişkiler, kişisel konularla geçirmeye bakın. Cumartesi gününden itibaren sezgileriniz artarken, ilginç tesadüflerle gelen korunma veya bir konuda gerçekleri daha net anlama yaşayabilirsiniz.