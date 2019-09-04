Her yeni tanıştığınız insanla aranızda güçlü bir bağ oluşmaz. Güçlü bir bağ veya özel birçekim hissettiğiniz zaman ise heyecanlanmak ve belki de sonunda ruh eşinizle tanışmışsınız gibi hissetmek çok normal.…

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