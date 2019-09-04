New Pope’un Jude Law’lı İlk Fragmanı Yayınlandı
HBO, Amerikalı ilk Papa Pius XIII’in öyküsünü anlatan, Paolo Sorrentino’nun mini dizisi The Young Pope’ın devamı niteliğinde olan The New Pope’ın ilk fragmanını yayınlandı. The Young Pope’taki oyunculuğuyla Altın Küre…
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Meghan Markle ve Prens Harry Malibu’ya Mı Taşınıyor?
Meghan Markle ve Prens Harry’nin Kaliforniya’da ev aradıkları geçtiğimiz aylarda konuşulanlar arasındaydı. Söylentilere göre çift arayışını daralttı ve Malibu’da ev bakıyorlar. Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle’a kraliyet görgü…
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Tıpkı Kleopatra Gibi Süt Banyosu ile Güzelleşin
Kim Kardashian West ve Rosie Huntington-Whiteley gibi isimlerin estetik doktoru Barbara Sturm süt banyosunu destekliyor! Kleopatra’nın eşek sütü ile banyo yaptığı yıllardır dillere dolanan bir güzellik ipucu. Bilindiği kadarıyla süt…
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İlişkinizdeki Kimyanın Sonsuza Dek Sürmeyeceğinin 7 Belirtisi
Her yeni tanıştığınız insanla aranızda güçlü bir bağ oluşmaz. Güçlü bir bağ veya özel birçekim hissettiğiniz zaman ise heyecanlanmak ve belki de sonunda ruh eşinizle tanışmışsınız gibi hissetmek çok normal.…
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Hipp ile Sağlıklı Nesiller
Bebek ve küçük çocuklara özel organik mamalar üreten aynı zamanda dünyanın en büyük organik hammadde işleyicisi Hipp, gelecek nesiller için çalışıyor. Çiftçilikle uğraşan aile, 1932’de Almanya’nın Pfaffenhofen kentinde ilk fabrikalarını,…
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Makyaj Fırçalarını Ne Kadar Sıklıkla ve Nasıl Yıkamalısınız?
Fırçalarımızla boyuyoruz, kontür yapıyoruz, renklendiriyoruz peki onları yeterince sık yıkıyor muyuz? Şok edici gerçek: Hayır! Dermatoloji uzmanları ve makyaj artistlerine göre tüm fırçalarımızı en az haftada bir kez yıkamalıyız. İlk…
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Seramidler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Cilt uzmanlarının seramidler hakkında; sağlıklı ciltteki nem seviyesinin korunmasında etkilerinin ve hücreleri bir arada tutan yapıştırıcı özelliğinden bahsettiğini hatırlattıktan sonra onları yakından tanımaya başlayabiliriz. Dermatologlar, seramid içeren ürünlerin genelde sıvı…
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2019’un Şaşırtan Ayrılıkları
Uzun süreli ilişkiler söz konusu olduğunda, Hollywood’un her zaman için en iyi örneklere sahip olmadığını biliyoruz. Jenna Dewan ve Channing Tatum’dan Angelina Jolie ve Brad Pitt’e kadar, en sağlam çiftlerin…
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Hamilelerin Rahatlıkla Kullanabileceği 10 Cilt Bakım Ürünü
Kozmetik ürünlerinin içeriklerini inceleyip, sağlığımıza zarar vermeyecek olanları kullanmak çok önemli, özellikle de hamileyken vücudumuza ve sağlığımıza ekstra dikkat etmemiz gerektiği gerçeği de ortada. Kafein ve alkolü kesmenin yanı sıra,…
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13 Soruda Ayça Ayşin Turan
Ayça Ayşin Turan’la ilk kez bir araya geliyoruz. Samimiyeti ve içtenliği sayesinde sohbetimiz o kadar keyifli geçiyor ki, ikimiz de bitsin istemiyoruz. Onu tanımak güzel! Son olarak Hakan: Muhafız’da izlediğimiz…
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Zamansız ve İddalı Koleksiyonu İle Berr-In 2019/2020 Sonbahar/ Kış Moda Sahnesinde!
Berr-In ulaşılabilir tasarım mottosu ile daima modanın özgür, yenilikçi ve heyecanlı markası olarak 2019/2020 Sonbahar/Kış sezonunda da alışılmışın dışında bambaşka bir yaşam stili sunuyor. Koleksiyondaki stil, derinlik ve zenginlik günlük…
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30’lu Yaşlardan İtibaren L’Occitane Precious İle Tanışmak Kaçınılmaz!
Ciltteki değişim 30’lu yaşlardan itibaren başlar. En güçlü, en enerjik ve hayatımızın önemli kararlarını aldığımız bu yaş, yanı sıra bize ince çizgileri, genişlemiş gözenekleri, düzensiz cilt dokusunu da getirir. Tam…
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Levi’s Premium Çanta Koleksiyonunu Sunar: Levi’s L-Bag
İnce işçiliğe sahip el yapımı beş farklı çantadan oluşan bu başlangıç koleksiyonu en sevdiğiniz jean’lerinizle kombine etmeniz ve gardırobunuzun vazgeçilmezi olması için tasarlandı.San Francisco’da bir hayalle başlayan L-Bag, İtalya’da üretilerek…
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Dünyanın En Ünlü Erkekleri Mango Man Giyiyor
Hollywood’un en tanınan yüzü Brad Pitt Venedik Film Festivalinde Mango Man’den aldığı keten gömleği ile görüldü. Game of Thrones’un en etkileyici isimlerinden Pedro Pascal ise Los Angeles’daki Disney23 Expo esnasında…
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Priyanka Chopra’dan Güldüren Photoshop
2018 yılında ihtişamlı bir düğünle evlenen Jonas Brothers üyelerinden Nick Jonas’in eşi Priyanka Chopra geçtiğimiz günlerde gerçekleşen MTV Video Müzik Ödülleri’ne katılamadı. Jonas Brothers ‘En İyi Pop Şarkısı’ kategorisinde ödül…
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Venedik Film Festivali 2019’da Gösterilecek Olan En Önemli Filmler
Yılın en prestijli film festivallerinden biri olan ve bu sene 76’ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali 28 Ağustos- 7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yılda; Roma, Bir Yıldız Doğuyor gibi…
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