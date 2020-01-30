117 Yeni Emojiyle Tanışın

Devir teknoloji devri. Haliyle emojiler de duygu durumlarımızı en iyi anlatan araçlardan oldu. Her sene yepyeni emoji çeşitleri ekleniyor.

Emojipedia bu sefer de 2020’de kullanılmaya başlanacak 117 yeni emojiyi tanıttı. Gülümserken gözyaşı döken emoji, biberonla bebek besleyen emojiler ve cinsiyet ayrımları olmaksızın tasarlanan gelin- damat emojileri şimdiden konuşulmaya başlandı.

Gelecek emojiler arasında hayvanlar aleminden yeni eklemeler de var. Çay potu ve pinata ise şimdiden favoriler arasına girdi.