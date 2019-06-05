12 Soruda Demet Özdemir

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i başarılı ve güzel oyuncu Demet Özdemir'i on iki soruda keşfetmeye ne dersiniz?

#1 Buzdolabında en çok ne olur?

Kefir

#2 Burcun?

Balık

BÜST?YER: SUDI ETUZ | KÜPE: INBEBEK/ OPIA PR | B?LEKL?K: MON REVE

#3 Tek başına en çok ne yapmaktan keyif alırsın?

Müzik dinlemek ve dans etmekten.

#4 En büyük sevgi göstergesi sence nedir?

Dokunmak ve sarılmak.

#5 İdeal kahvaltın nasıl olur?

Kahveyle.

BLUZ: JOHANNA ORTIZ/ BEYMEN | ETEK: N?HAN PEKER | KOLYE: BIELLA
KEMER: MICHAEL KORS

#6 Şu ana kadar aldığın en iyi tavsiye nedir?

Her zaman kendin ol!

#7 Şu an nereye ışınlanmak isterdin?

Kuzey Işıkları'nı izlemek için Norveç’e gitmek isterdim.

#8 En sık kullandığın kelime?

Saçmalama.

#9 Şimdiye kadar hakkında duyduğun en saçma şey nedir?

Bir kere Demet üşüyor falan dediler. (Gülüyor) Öyle bir şey yok. Asla üşümem.

CEKET: BALMAIN/ BEYMEN | BÜST?YER: FREE PEOPLE/ HARVEY NICHOLS | GÖMLEK: SANDRO | PANTOLON: ALEXIS/ VAKKO |KÜPE: INBEBEK/ OPIA PR | KEMER:ELI PEACOCK
KAKTÜS: SOM INTERIOR

#10 En sevdiğin film?

Ghost/ Hayalet.

#11 En sevdiğin yemek?

Mercimek yemeği.

#12 En çok kullandığın parfüm?

Lancôme La Vie Est Belle.

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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