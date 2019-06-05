12 Soruda Demet Özdemir

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i başarılı ve güzel oyuncu Demet Özdemir'i on iki soruda keşfetmeye ne dersiniz?
#1 Buzdolabında en çok ne olur?
Kefir
#2 Burcun?
Balık
#3 Tek başına en çok ne yapmaktan keyif alırsın?
Müzik dinlemek ve dans etmekten.
#4 En büyük sevgi göstergesi sence nedir?
Dokunmak ve sarılmak.
#5 İdeal kahvaltın nasıl olur?
Kahveyle.
#6 Şu ana kadar aldığın en iyi tavsiye nedir?
Her zaman
#7 Şu an nereye ışınlanmak isterdin?
Kuzey Işıkları'nı izlemek için Norveç’e gitmek isterdim.
#8 En sık kullandığın kelime?
Saçmalama.
#9 Şimdiye kadar hakkında duyduğun en saçma şey nedir?
Bir kere Demet üşüyor falan dediler. (Gülüyor) Öyle bir şey yok. Asla üşümem.
#10 En sevdiğin film?
Ghost/ Hayalet.
#11 En sevdiğin
Mercimek yemeği.
#12 En çok kullandığın parfüm?
Lancôme La Vie Est Belle.