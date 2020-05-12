13 Mayıs Venüs Retrosu Neler Hissettirecek?

Merkür retrolarının getirdiklerinden dolayı olacak ki, retro kelimesi genellikle çoğu kişide bir merak ve gerginlik yaratır. Peki 13 Mayıs’ta İkizler’de başlayacak Venüs retrosu bizleri nasıl etkileyecek? İşte yanıtı:

Venüs en bilindik tabirle aşk gezegeni diyebiliriz.13 Mayıs’tan 25 Haziran’a kadar İkizler retrosunda olacak bu gezegen geçmişimizi yeniden ziyaret etmemizi sağlayabilir. Eski arkadaşlar, eski sevgililer, yolunuzun çoktan ayrıldığını düşündüğünüz insanlar yeniden aklınıza girebilir, hayatınıza dokunabilir. Geçmişin geri dönüşü hep negatif his yaratır. İnsan hep önüne, geleceğe bakmak ister. Geçmişin sevilmeyen hatta bazen can yakan tecrübelerindense, geleceğin bilinmeyen, umut dolu sürprizleri daha heyecan vericidir. Ancak bu retroda geçmişi geleceğiniz için bir kılavuz olarak görürseniz kazanan siz olabilirsiniz. Geçmişinizi yeniden değerlendirin. Kendinize ayna tutarak hatalarınızı fark edin. Başkalarının hatalarını görerek hayatınızda neleri istemediğinizi bulun.

Hali hazırdaki ilişkinizi renklendirmek ve heyecanlandırmak için zevk duyacağınız bir süreçtesiniz. Yeniliklere açıksınız. Partnerinizle bunu değerlendirmemeniz için hiçbir neden yok.

Bir yandan da vaktiyle geçiştirerek kapadığınız bazı konular yeniden gün yüzüne çıkabilir. Bu sefer onları gerçekten kapamaya çalışın. İkizler, iletişimi kuvvetli bir etkiye sahiptir. Doğru cümleler seçerek kendinizi net bir şekilde ifade etmeye özen gösterin. Doğru iletişimin ne kadar önemli olduğunu hissedin. Kalbinizden geçenleri anlatırken kelimelerinizi bir kırbaç gibi değil de bir çözüm gibi kullanın.

Venüs’ün maddi etkisi size gelir ve giderlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı tanır. Bu noktada yeni fikirler bulabilirsiniz. Bireysel ya da ortaklı birikim adımları atabilirsiniz.

Venüs retrosu sırasında yeni yatırımlar yapılması ya da yeni bir ilişkiye başlanması önerilmez. Bu süreçte bir şeylere heyecanla atılmaktan ziyade düşünüp tartmalı, yavaş ve emin adımlarla kararlarınızı almanız en doğrusu olacak.