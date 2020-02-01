14 Şubat’ta Latin Müzikleri Eşliğinde Romantik Bir Akşam Yemeği Zaxi’de

Birçok farklı konsept ve sunumla misafirlerine lezzet dolu bir deneyim sunan Zaxi Restoran, 14 Şubat Sevgililer Günü için çiftleri, Latin müziği eşliğinde dansa davet ediyor.

Maslak bölgesinin merkezi konumunda yer alan, lüks, konfor ve eğlenceyi bir arada sunan Zaxi Restoran misafirlerini,14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan tutku dolu bir geceye davet ediyor. Sevilen grup ‘Cuba Trio’ nun canlı performansı ile Latin aşk şarkıları, dans ve romantizm bir arada olacak.

Çiftlerin, Latin müziğinin tutkulu notaları eşliğinde romantizm dolu bir akşam geçireceği gecede, Baş Aşçı Arif Kemal Doğan’ın hazırlamış olduğu Sevgililer Günü özel menüsü damakları tatlandıracak.

Saat 19.00’da başlayacak olan Sevgililer Günü’ne özel program, gece saat 23.30’a kadar eğlence, müzik ve dans eşliğinde devam edecek.

Sevgililer Günü Menüsü

Levrek Ceviche ve marina ıstakoz

Deniz Börülcesi, Limon Emülsiyon, Izgara Zeytin Parçacıkları

Nar Çiçeği Yaprakları ve Tutku Meyvesi Sosu İle

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Bal kabaklı Nioki

Trüflü ricotta peynir sos, kurutulmuş füme et, 25 yıllık balzamik çektirmesi

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Dana üçlemesi

Kaz ciğeri ve dağ mantarları ile doldurulmuş dana fileto, Ağır ateşte pişirilmiş dana kürek, ayvalı dana kuyruğu