20-26 Mayıs Haftalık Astroloji Yorumunuz

Sezgiler artarken, ele aldıklarımızı disiplinli şekilde dönüştürme ve ayrım yapma gücümüzün arttığı bir hafta yaşayacağız.

Düşüncelerinize dikkat edin, değişik fikirlerin zihninizde aktif olduğu bu hafta boyunca ideallerinizi gerçekleştirme, evrenden destek alma potansiyelleri yükseliyor. Samimi olan, net ve açık şekilde ilerlemeye çalışan bu hafta kazanır.

Astrolog Şebnem Ekşib’den 20-26 Mayıs haftasının astroloji yorumları.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Hafta başını duygusal ve zihinsel olarak biraz daha sakin geçirmeye çalışın. Genel olarak perşembeye kadar olan dönemde öfke kontrolünüze bilhassa ilişkilerinizde ve ikili iletişimlerinizde dikkat etmenizde fayda var.

Perşembe gününden itibarense kariyer ve iş konularında hızlanacaksınız. Çalışıyorsanız bu hafta işlerinizi, toplantılarınızı perşembe ve cuma gününe denk getirebilirsiniz. Bu hafta duygusal alanlarınızla ilgili kararlar alma, size fazlalık gelen yüklerden ayrılma ihtiyacınız devam ederken, iç gerginliklere dikkat edin. İş alanlarında ise haftanın ikinci yarısı daha akıcı etkiler söz konusu olacak.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Hafta başı ikili ilişkileriniz, ortaklı alanlar öne çıkacak. Salı gününden itibaren maddi konular, parasal işler bu konulardaki beklentilerinizle ilgili biraz daha dikkatli olmanız gereken bir aralık var.

Salı ile perşembe arasına maddi alanlarda ve bu alanlarda çıkabilecek aksiliklere dikkat edin ve riske girmeyin. Perşembe gününden itibaren ay burcunuza geçiyor ve haftanın etkileri sizin adına daha rahat bir akışa dönüyor. Bu hafta ilişkilerde cuma ve cumartesi günleri daha özenli ve dikkatli olmanızda fayda var, partnerinizle iletişime bu aralıkta dikkatli olun. Cumartesi gününden itibaren hafta sonu boyunca ise sosyal alanlar ve aktivitelere artabilir.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu ikizler

Yoğun bir hafta geçireceksiniz. Salı gününden itibaren ortaklı işleriniz, iş ortaklarınızla bağlantılar, konuşmalar, yeni kararlar, yeni proje girişimleri adına hayli aktif ve yaratıcı enerjiler söz konusu. Sezgilerinizin artığı, dünyevi konular kadar ruhsal olarak da yüksek bir enerjiye sahip olduğunuz bir hafta yaşayacaksınız.

Ele aldığınız konulara çözüm odaklı yaklaşmaya çalışın. Ayrıca arkanızdan yapılan konuşmaların, dost görünenlerin dedikodularının kulağınıza gelmesi söz konusu ki cuma günü bu anlamda yoğun etkileriniz söz konusu. Bu hafta başkalarının en söylediği ile ilgilenmek yerine kendi alanlarınıza ve hedeflerinize odaklanmanız haftayı daha başarılı ve keyifli geçirmenize destek verecektir.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Sağlığınıza dikkat edin. Bağışıklık sisteminize önem vermeniz yerinde olacaktır. Duygusal gelgitlerin artığı bir hafta söz konusu olurken, perşembe gününe kadar gerek iş gerekse aşk alanlarında ani patlamalar yaşayabilirsiniz.

Perşembe gününden itibaren ortaklı alanlar ve ilişkiler adına daha net bir görüş alanına sahip olmanız, isteklerinizi rahat ifade edebilmeniz söz konusu. İş ortaklıkları, projeler, iş görüşmeleri adına perşembe ve cumartesi arası gelişmelere açık olacaksınız.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Ev ve aile alanlarınız, yakın çevre, kardeşler, ebeveynlerinizle ilgili konular, onların sizin vasıtanızla halletmeleri gereken işlere koşturma gerekliliği, haftanın ilk yarısını daha çok ailevi alanlar ve bu konularla haşır neşir olmanıza sebep verebilir.

Perşembe gününden itibaren sağlığınıza dikkat edin. Özellikle kemikler, siyatik sinirleri, bel bölgesi hassasiyetleriniz bu hafta artabilir. Sağlıkla ilgili işlere haftanın ikinci yarısı yoğunlaşmanız gerekebilir. İş alanları, mesleki konular, iş kontakları ve hatta günlük rutinde bitirmeniz çözmeniz gerekenleri perşembe ile cumartesi arası daha rahat halledeceksiniz.

Başak Yükselen / Ay Burcu Başak

Çocuklarla ilgili konularda planladığınız ama bir türlü istediğiniz gibi başlatamadığınız konularda bu hafta hızlı gelişmeler olabilir. Kişisel gelişim alanları, hobiler, ilgi alanınızda olan ama adım atamadığınız bir konuda süreci başlatmanız, eğitim veya benzer bir etkinliğe katılmanız söz konusu.

Bu hafta kişisel alanlarınıza önem verin. Bu konularda bir türlü disipline olamadığınız konuları daha rahat ve net şekilde ele alabilir, planlamalarınızı hayata geçirebilirsiniz. Özellikle perşembe ve cuma günü etkileri uzun süredir kafanızda olan organize etmeye çalıştığınız şeyleri hızlı bir tempoda sonuca ulaştırabilecek.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

Bu hafta maddi konular öne çıkıyor. Parasal alanlarda bir yatırımınız, beklediğiniz bir gelişme hız kazanabilir. Girişimler ve maddi alanlarda sonuç alma adına aktif bir hafta olacak. Ancak salı ve çarşamba günleri finansal alanlarda genel olarak daha dikkat gerektiriyor ki özellikle salı günü parasal konularda sabırsız adımlar atmayın.

Bu hafta ailevi konularda bir süredir sizi duygusal olarak yoran bir konuda rahatlamanız söz konusu. Ebeveynler, kardeşler veya yakınlarla alakalı bir konuyu kafanızda çözmüş olacaksınız. Hafta sonu ise duygusal ilişkiler hareketlenecek.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Ailevi konular veya ev, gayrimenkul alanlarınızla alakalı uzun süredir sizi yoran, sürüncemede olan, tıkanmış bir konu bu hafta aniden yola girebilir. Çözülmelerin hızlı olacağı bir hafta geçireceksiniz. Geçen haftanın baskın enerjileri sizi ruhsal ve zihinsel olarak yormuştu.

Bu hafta duygusal ve ruhsal olarak toparlanma bilhassa salı gününden itibaren rahatlama potansiyeli taşıyorsunuz. Salı ve perşembe arası maddi alanlara odaklanacaksınız. Perşembe gününden itibarense bir süredir beklediğiniz bir girişim, iş kontağı, görüşme adına hızlı gelişmeler veya sonuçlar alabilirsiniz.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

Pazartesi gününün meşhur sendromu bu hafta sizi daha yoğun etkileyebilir. Bu nedenle pazartesi gününü mümkün olduğu kadar rutin işlerle geçirin. Ağır ve zorlayıcı, karışık konuları haftanın ilk gününe almayın.

Hatta olanağınız varsa o günü evinizde dinlenerek geçirin. Salı ile perşembe arası burcunuzda konaklayacak ay ile daha aktif ve dışa dönük olacaksınız. Sosyal alanlar, işle ilgili halletmeniz gerekenler, kişisel bakım ve benzeri özel alanlarınızla ilgili konuları salı ile cuma arasına denk getirebilirsiniz. Cuma günü partnerinizle iletişiminize dikkat etmek yerinde olur. Aranızda çözmeniz gereken bir durum veya konu varsa bunu pazar gününden önce kurcalamamak daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Bu hafta perşembe günü; Ay burcunuza geçene kadar duygusal ve zihinsel olarak hassas bir dönem geçirebilirsiniz. Bu süreçte kalabalıkta olmak, karmaşık işlerle uğraşmak size iyi gelmeyebilir. İnançlarınız, çözmeye çalıştığınız iç dengeleriniz adına hesaplaşmalarınızın artacağı, kendinizi ortaya koymakta zorlanacağınız bir süreç perşembeye kadar aktif olacak.

Düşmanlar, rakiplerle ilgili farkındalıklarınız artarken dostlarınızla ilişkilerinize bu hafta da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konularda durumları kişiselleştirmeden ilerlemeye bakın. Perşembe gününden itibaren rahatlayacaksınız ve ele aldıklarınızı daha rahat çözebileceksiniz. Kişisel alanlarınızla ilgili yapmanız gerekenler varsa bunları da daha çok perşembeden itibaren aktive edin.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

İş ve kariyer alanlarında yoğun bir hafta geçirebilirsiniz ancak iletişime ve rekabet ettiğiniz kişilerle iletişimize dikkat etmek yerinde olacak. Hedeflediğiniz konularda veya bir süredir üzerinde çalıştığınız, uğraştığınız alanlarda çözümsel yaklaşımlar ve etrafınızdan gelebilecek destekler adına güçlü enerjiler var.

Dikkatinizi iyi toparlamanız önemli olacak. Bu hafta sezgisel yönleriniz hayli aktif. Kadersel değişimlerin içinden geçiyorsunuz ve planlı olmak şartı ile güzel sonuçlar alabilirsiniz. Perşembeden itibaren düşmanlar ve rakiplere dikkat edin. Arkanızdan iş çevrilen işleri fark etme döneminiz devam ediyor. Düşmanlarınızla mücadele etmeniz söz konusu. Size anlatılan her şeye inanmayın ve üçüncü şahısların söylemleri ile hareket etmeyin.

Balık Yükselen / Ay Burcu Balık

Kariyer ve sosyal alanlar adına hayli aktif bir hafta yaşanabilir. Öncelikle bu hafta temponuz hızlanıyor. İş konuları, mesleki alanlarda salı gününden itibaren hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sezgilerinizin de hayli güçlü olacağı bu hafta boyunca ruhsal alanlarla dünyevi konuları iyi dengelemeniz şartı ile hızlı sonuçlar alabileceğiniz bir hafta geçireceksiniz.

Sosyal ilişkiler, hedeflediğiniz konularda açılan yollar, arkadaşlardan gelecek destekle bir konuda sonuca ulaşmanız söz konusu olacak. Diğer yandan bu hafta rüyalar, birden gelen içsel bilişler adına ilginç deneyimleriniz olabilir. Haberci rüyalar veya birden beliren sezgilerinize dikkat edin, evrensel mesajları yoğun aldığınız etkilerden geçeceksiniz.