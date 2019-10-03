2019 Sonbaharında Denemeniz Gereken Saç Modelleri

Yeni sezon demek; yeni saç modelleri denemek demek! Bu kışa damgasını vurmaya hazırlanan saç trendlerinden favori görünümünüzü seçin ve stilinizi parlatın. İşte 2019 sonbahar / kış sezonunda denemeniz gereken saç modelleri.

#1 Bob Kesimin Yükselişi

Bob kesim bu sezon yükselişe geçen modellerden olmaya hazırlanıyor. Yani saçları çok kısa kestirmek için en doğru zamandayız. Saçınızı kestirmekten korkmayın çünkü uzamaya başladıkça sürekli farklı bir görünümde kullanma şansınız olacak.

#2 Saç Tokalarını Kullanmaya Devam

Saç tokaları son zamanlarda yükselişe geçti ve buralarda da klmaya devam edecek gibi görünüyorlar. Saçınız ne kadar uzun olursa olsun, saçlarınızı her zaman istediğiniz sabitlikte tutabilirsiniz.

#3 Geriye Doğru Taranmış Bob Kesim

Saçınızı kesmeye karar verdiniz ve şekil vermek için başka bir yol arayışındasınız. Kış için ideal saç modelleri listesinin vazgeçilmezlerinden biri de geriye doğru taranmış bob kesim. Kısa saçınızı kontrol altında tutma imkanı da sağlayan bu modeli, ister arkada toplayarak kullanın isterseniz de açık bırakarak. Sabitleyici ürün ullanmanız gün boyu dayanıklılık için işinize yarayacaktır.

#4 Yapıştırılmış Kısa Saç

Henüz bu trendi yakalamadıysanız, tekrar hatırlatalım ki, kısa saç bu sezon yükselişini yaşayacak. Şık bir kısa saç kesimi, sizin görünümünüze istediğiniz o dokunuşu katmaya hazır.

#5 Derin Bir Ayrım

Saçı ortadan ayırmaya kısa bir mola! Siz de Constance Wu ve Emma Stone gibi dalgalı saçını derin bir ayrımla kenara ayırarak vurgulayıcı gücünü artırabilirsiniz.

#6 Ekstra Uzun Saçlar

Evet, bu sezon esecek olan kısa saç rüzgarının altını defalarca çizdik ama uzayıp giden bu ekstra uzunluktaki saç modeline de kim karşı koyabilir.

#7 Yumuşak Katlar

Saçınız uzunsa, ekstra boyut vermenin harika yollarından biri de; yüzü çerçeveleyecek şekilde katlar eklemek. Basit bir şekilde sofistike görünmek mümkün. Tüm saç renkleri için de uygun olabilecek bir görünüm.

#8 Kahküllü Bob

Fransız görünümüne sahip bu saç modeli, 2019 yılında yeni güncellemesiyle hayatımıza dahil oluyor. Elmacık kemiği ve çene arasında kesilen bob saç modelinize ekleyeceğiniz kahküller daha şık görünmenizi sağlarken, stilinize de yeni bir boyut katacak.

#9 Yarıp Toplanmış Saçlara Geri Dönüş