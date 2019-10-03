2019 Sonbaharında Denemeniz Gereken Saç Modelleri

Yeni sezon demek; yeni saç modelleri denemek demek! Bu kışa damgasını vurmaya hazırlanan saç trendlerinden favori görünümünüzü seçin ve stilinizi parlatın.  İşte 2019 sonbahar / kış sezonunda denemeniz gereken saç modelleri.

#1 Bob Kesimin Yükselişi

Bu görünüm, en favori saç kesimlerimizden

Bob kesim bu sezon yükselişe geçen modellerden olmaya hazırlanıyor. Yani saçları çok kısa kestirmek için en doğru zamandayız. Saçınızı kestirmekten korkmayın çünkü uzamaya başladıkça sürekli farklı bir görünümde kullanma şansınız olacak.

#2 Saç Tokalarını Kullanmaya Devam

Saç tokaları bu sezon da yükselişini sürdürmeye devam ediyor

Saç tokaları son zamanlarda yükselişe geçti ve buralarda da klmaya devam edecek gibi görünüyorlar.  Saçınız ne kadar uzun olursa olsun, saçlarınızı her zaman istediğiniz sabitlikte tutabilirsiniz.

#3 Geriye Doğru Taranmış Bob Kesim

Bob kesim için en ideal kullanımlardan.

Saçınızı kesmeye karar verdiniz ve şekil vermek için başka bir yol arayışındasınız. Kış için ideal saç modelleri listesinin vazgeçilmezlerinden biri de geriye doğru taranmış bob kesim. Kısa saçınızı kontrol altında tutma imkanı da sağlayan bu modeli, ister arkada toplayarak kullanın isterseniz de açık bırakarak. Sabitleyici ürün ullanmanız gün boyu dayanıklılık için işinize yarayacaktır.

#4 Yapıştırılmış Kısa Saç

Kısa ya da pixie kesim saçınızı geriye doğru tarayarak kullanmaya hazır mısınız?

Henüz bu trendi yakalamadıysanız, tekrar hatırlatalım ki, kısa saç bu sezon yükselişini yaşayacak. Şık bir kısa saç kesimi, sizin görünümünüze istediğiniz o dokunuşu katmaya hazır.

#5 Derin Bir Ayrım

Saçınızın sönük durmaması için bu derin ayrımı mutlaka deneyin
Saçı ortadan ayırmaya kısa bir mola! Siz de Constance Wu ve Emma Stone gibi dalgalı saçını derin bir ayrımla kenara ayırarak vurgulayıcı gücünü artırabilirsiniz.
#6 Ekstra Uzun Saçlar
Kim Kardashian, bu görünüm için size ilham verecek isimlerden.
Evet, bu sezon esecek olan kısa saç rüzgarının altını defalarca çizdik ama uzayıp giden bu ekstra uzunluktaki saç modeline de kim karşı koyabilir.
#7 Yumuşak Katlar
Yumuşak dalgalarla sofistike bir görünüme kavuşmanız mümkün.
Saçınız uzunsa, ekstra boyut vermenin harika yollarından biri de; yüzü çerçeveleyecek şekilde katlar eklemek. Basit bir şekilde sofistike görünmek mümkün. Tüm saç renkleri için de uygun olabilecek bir görünüm. 

#8 Kahküllü Bob

Irina shayk, bu saç modeliyle radarımıza takılan isimlerden.

Fransız görünümüne sahip bu saç modeli, 2019 yılında yeni güncellemesiyle hayatımıza dahil oluyor. Elmacık kemiği ve çene arasında kesilen bob saç modelinize ekleyeceğiniz kahküller daha şık görünmenizi sağlarken, stilinize de yeni bir boyut katacak.

#9 Yarıp Toplanmış Saçlara Geri Dönüş

Uzun veya kısa saçlar için hayat kurtaran bir görünüm.


Eğer kuaföre gitmenize neden olmayacak bir saç modeli arayışındaysanız, işte oldukça basit olan ama şıklığınıza şıklık katacak bir çözüm önerisi.

Yarım toplanmış saçınızla stilinizi vurgulayabilirsiniz. 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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