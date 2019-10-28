2019 Governors Ödülleri’nden En Şık İsimler

Geçtiğimiz gün Los Angeles’ta gerçekleşen Governors Ödülleri’nde ünlü isimler şıklık yarışlarıyla da dikkat çekti.
Özellikle Dakota Johnson ve Scarlett Johansson’ın dikkat çektiği geceden işte en şık isimler…
1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…
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