2019 Sonbahar-Kış Sezonunun 6 Trend Aksesuarı

Aksesuarlar kombinlerimizin olmazsa olmaz tamamlayıcıları. Çantadan ayakkabıya, takıdan gözlüğe bu sezon da dikkatleri çekerek diğerlerinden sıyrılacak bazı modeller olacak.

Önümüzdeki sezonun dolabınıza mutlaka eklemeniz gereken aksesuarlarını sizler için araştırdık.

İşte en trend 6 aksesuar:

1# Kova Şapkalar

Kova şapkalar sezonun şüphesiz en öne çıkan trendlerinden. Siz de şapka kullanmayı sevenlerdenseniz rotanızı kova şapkalara doğru çevirmek isteyebilirsiniz. Özellikle deri parçalar ve kapitone desenli kova şapkalar stilinizi kusursuz bir şekilde tamamlayacak.

2# Büyük Kemerler

Hacimli kemerler bu sezonda tekrar öne çıkıyor. Dizlerinize kadar uzanan kemer uçlarına, belinizi saracak büyük kemer tokalarına hazır olun.

3# Gözlük Zincirleri

Yazdan sonbahar sezonuna sarkan bu trend, sizde büyük annelerinizin belki de yıllardır sakladığı vintage gözlük zincirlerini kullanma isteği uyandıracak.

4# Kese/Torba Çantalar

Bottega Veneta’nın ikonik bir hale gelen pouch çantaları pek çok markaya da ilham oluyor. Havalı taşınma tarzları ve duruşlarıyla bu çantalar sokak stilinizi kusursuz bir şekilde tamamlayacak. Torba çantaların yanı sıra yastık çantalar da bir o kadar dikkat çekecek gibi görünüyor.

5# Zincir Kolyeler

Takılara bakacak olduğumuzda dikkati gold zincir kolyeler çekiyor. Özellikle ne kadar kalın zincir tercih ederseniz o kadar bu trende uyacağınızı bilmenizde fayda var.

6# Kare Burunlu Ayakkabılar

Yaza damga vuran kare burunlu topuklu sandaletlerden sonbaharda da vazgeçmeyeceğiz. Kışa doğru ise sandaletler yerini çizmelere ve kapalı ayakkabılara bırakacak.