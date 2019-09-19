2019 Yılında Piyasaya Çıkan 5 Yeni Güzellik Markası

Her on yılda bir belirleyici nitelikte makyaj görünümü ortaya çıkmakta. 80’lerin mavi göz farı, 90’ların ince kaşları ve 2000’lerin çok parlak dudakları.

Şimdilerde ise birden fazla eğilimin parladığını söylemek mümkün. “Az çoktur” diyenler, Kardashian kadınlarının çizgisinden gidenler… Bireysel ifadenin önüne geçmeyen eğilimleri benimseyenler elbette. İlerleyen yıllarda, 2019 yılının öne çıkan makyaj görünümlerini özetlemeye çalışırken ise bu eğilimi şekillendiren birkaç markayı da anmak gerekiyor.

Piyasaya 2019 yılında çıkan bu güzellik markalarının en önemli ortak noktası ise görev odaklı olmaları. İşte not almanız gereken yeni kozmetik markaları.

#1 Tower28

Marka, hassas ciltlere özel ürünler çıkarmakta.



Hassas cilde sahip olanların doğru ürünlerle makyaj yapmasını sağlayan yepyeni bir marka. Çok sayıda geleneksel bileşen tahrişe neden olabilir, bu nedenle markanın ürün seçenekleri oldukça sınırlı. Ürünlerin genel özelliği; hipoalerjenik, kokusuz, tahriş edici olmaları ve dermatologlar tarafından test edilmeleri.

#2 Roén

Far paletleri, markanın dikkat çeken ürünlerinden.



Ünlü makyaj sanatçısı olarak Nikki DeRoest, güvenli malzemelerle ilerlemek istediğine karar veriyor ve 2019 yılının başlarında kendi makyaj markası Roén’i çıkartıyor.

Bir güzellik uzmanı olarak, Róen’in orijinal ve temiz formüllerle piyasada olması benim için önemlidir. Nikki DeRoest



#3 Haus Laboratories

Haus Laboratories, Lady Gaga’nın imzası olan bir güzellik markası.



Lady Gaga’nın yepyeni makyaj markası olan Haus Laboratories’ın kuralları / oyunu başka bir makyajla oynamak için çıkarıldığı özetleniyor. Piyasaya sürülen ürün çeşitleri arasında; dudak kalemi, dudak parlatıcısı ve farklı renklerde ruj seçenekleri mevcut.

#4 Uz

Japon güzellik markası Uz, kurucusu Hiroshi Imamura’nın şu sözleriyle aklınıza gelebilir: “İlk makyaj ve güzellik ilişkilerinin çerçevesiz olmasına gerek yok. Hayatında ilk kez rujla tanışan kişi için bu oldukça eğlenceli olmalı. Şirketin hedefi, bu durumu tamamen neşeli hale getirmek.”

#5 Squish Beauty

Model Charli Howard tarafından kurulan bu güzellik markasının, insanların harika kişiliklerini ortaya koymaları için güzel bir vesile olma amacıyla piyasaya sürüldüğü belirtiliyor. Özellikle de eğlenceli göz altı maskelerine karşı koymak zor olacak gibi.

#6 UOMA Beauty

2019 yılının dikkat çeken güzellik markaları



UOMA Beauty, makyaj endüstrisinde belirgin ve göze çarpan bir boşluğu doldurmayı hedefliyor: Tüm cilt tiplerine uygun renkte kozmetik ürünler. Markanın dikkat çeken ürünleri arasında kapatıcılar yer almakta.