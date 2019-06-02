2019 Yılının En Etkileyici Saç Değişimleri

Cesurca yeni tonları denemek, saç modelleri arası hızlıca geçiş yapmak... Çünkü yaz ve bahar bunu gerektirir.

2019 yılında saçlarında yaptıkları değişimle radarımıza takılan Priyanka Chopra, Katherine Langford ve Emma Stone gibi ünlüler bu değişim için size güç vermeye hazırlar.

Yılın en iyi saç değişimleri tam karşınızda, karar vermek için bu modelleri göz önünde bulundurmanızda fayda var.

#1 Irina Shayk

Altın Küre kırmızı halısında şık bir bob kesim ile karşımıza çıktıktan sadece haftalar sonra, deniz kızı misali uzun ve parlak kahverengi saçlarıyla göründü.

#2 Katherine Langford

The 13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Sebep) dizisinin yıldızı Katherine Langford, beline kadar uzanan parlak saçlarıyla oldukça göz alıcı görünmekte bildiğiniz üzere. Ancak 2019 yılının ilk aylarında, cesur bir bakır kırmızısının gölgesini kucaklayarak güzelliğini daha da pekiştirdi diyebiliriz.

#3 Emma Stone

Oscar'lı oyuncu 2019’un başlarında daha karanlık ve derin bir ton tercih ederek, alev kırmızısı saçlarına veda etmişti.

Bu değişimin sebebi olarak da Stone'un çekimleri devam etmekte olan yeni filmi gösterildi.

#4 Priyanka Chopra

Bollywood yıldızı koyu kahverengi saçlarından uzaklaştı (nadiren de olsa) ve 2019'un ilk çeyreğinde altın sarısı tonlarıyla saçlarının uçlarını hareketlendirdi.

#5 Miley Cyrus

Miley Cyrus, Hannah Montana ruhuna geri döndü. Koyulaşan saç diplerinden kurtuldu ve perçemleriyle de son günlerin en çok dikkat çeken görünümüne kavuştu.