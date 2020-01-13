2020 Yılının Öne Çıkan İç Giyim Trendleri

İç çamaşırı alışverişleri artık daha çok önemseniyor. Kadınların bir dönem yatırım yapmak istemedikleri ve önemsemedikleri iç giyim ürünleri, şimdi daha popüler.

Kıyafetlerin önemli bir parçası haline gelen iç giyimleri artık göstermekten çekinmiyoruz: blazer ceketlerimizin altına ve şortlarımızın üstüne rahatlıkla giyebiliyoruz. Hem rahat hem de cezbedici bu içi giyim modelleri arasından 2020 yılında alışveriş listenize eklemeniz gerekenleri bir araya getirdik.

#1 Yalın İç Çamaşırı

Skin

skıns

İç çamaşırları genellikle çok süslenmiş veya desenli olabilir, ancak gelecek yıl ‘nude’ iç çamaşırları görünüşünde büyük bir artış olacak.

Bu trend bizi, vücut şekillendirme sütyenleri ve dikişsiz pantolonlar ile geçmişe geri götürüyor.

#2 Kadife Etkisi

Topshop

Kadife, yakın zamanda gardıroplarınıza çok büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

2020 için kadifenin bir sürpriz olmayacağını hatırlatalım. Özellikle de peluş detaylı kadife, önümüzdeki yıl için yükselişte olan parçalardan.

Zümrüt yeşili ve tavus kuşu mavisi ile o rahatlığı teninizde hissedin.

#3 Ekstra Narin

Wacoal

Bu trend gördüğünüz üzere, ilk maddenin tam tersi olarak karşınızda.

Hepsi hassas dantelli ve şeker renklerinde.

#4 Şeffaf

Les Boys Les Gırls

Bu elbette ki yeni bir trend değil ama 2020 yılında daha da yükselişe geçmeye hazırlananlardan: şehvetli, pratik ve zarif.

#5 Bohem Duruş

& Other Storıes

2020 ilkbaharında da yıldızı daha da parlayacak bir trend.

Toprak tonları, festival esintili baskılar, nakışlar, kurdeleler ve boncuklar geri geliyor. Bu eğilimde gerçekten eğlenceli bir his var.

#6 Çekici Görünüm

le petıt trou

Evet, siyah ve dantel trendi bu yılda ön planda olacak. Ayrıca bu ince askılar şık görünümünüzü tamamlatacak.

#7 Spor Sütyenler

net a porter

Sadece spor yaparken kullandığımız bu sütyenler de artık sokak stiline taşındı.

#8 Pastel Tonlar

urbanoutfıtters

Bu sevimli renkler trendini asla kaybetmiyor. Yüksek bel pantolonlarınızın üstüne veya blazer ceketlerinizin içine rahatlıkla tercih edebileceğiniz, görünümünüzü tamamlayacak muhteşem bir seçenek.

#9 Askısız Sütyenler

H&M

Bu yıl askısız ve korse sütyenleri çok fazla göreceğiz. Çoğunlukla siyah rengi tercih edilen bu sütyenleri ister yalnız isterseniz de gömleğinizle birlikte kullanmayı tercih edebilirsiniz. Her iki durumda da şık bir görünüm sağlanacak.

#10 Balenli Sütyenler

NET A PORTER

Deniz kabuğunu andıran duruşuyla hem çekici hem de sevimli bir görünüm sağlıyor. Geçen yıl çok sık gördüğümüz balenler, bu yıl da kadınların gözdesi olacak.