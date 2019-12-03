2019’a Damgasını Vuran Önemli Olaylar

2019’a damgasını vuran pek çok olay yaşandı ancak yine de en çok öne çıkanların her zamanki gibi Kraliyet Ailesi’ne dair konular olduğu da bir gerçek.

İşte 2019’a damgasını vuran kişiler ve olaylar…

Meghan Markle Ve Prens Harry Çiftinin Oğulları Prens Archie Dünyaya Geldi

Meghan Markle, Prens Harry ve bebekleri archıe

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, 2018 yılına düğünleri ile damgalarını vurmuşlardı. Bu yıl ilk çocuklarını kucaklarına alan çifti 2019 yılında bir önceki yıl kadar çok konuşmasak da, ileride Prens Archie sayesinde daha çok gündemde olacaklarına eminiz.

2019 Oscar Ödül Töreni’nin Yıldızları: Rami Malek ve Lady Gaga

Rami Malek

Lady Gaga

Bohemian Rhapsody filminde canlandırdığı Queen grubu solisti Freddie Mercury rolüyle En iyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kucaklayan Rami Malek; yılın en çok konuşulan erkek oyuncusu oldu.

Lady Gaga ise belki de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alamadı ama A Star Is Born filminin tanıtımı boyunca giydikleri ve Oscar Ödül Gecesi’nde yıldızlaştığı anlarla; 2019’a damgasını vurdu.

Game of Thrones’un Çok Konuşulan Finali

game of thrones

Bu yıl son bulan efsanevi Game of Thrones dizisi, final sezonuyla hayranlarını mutlu edemedi. Özellikle veda bölümüyle eleştirilerin hedefi olan dizi; pek çokları için 2019’un en büyük hayal kırıklıklarındandı.

Angelina Jolie’nin Geri Dönüşü

angelına jolıe ve elle fannıng

Brad Pitt ile ayrılığı sonrası sinemaya ara veren Angelina Jolie, Malefiz 2 filmiyle beyaz perdeye dönmekkle kalmadı; açıklamaları ve kırmızı halı görünümleriyle de eski ışığına kavuştu.

Victoria’s Secret Fashion Show Artık tarihin Tozlu Sayfalarında

vıctorıa’s secret defilesi

Geçtiğimiz yıl Adriana Lima’nın da meleklik konumundan ayrılmasıyla eski şaşaasını kaybeden ve sürekli model kadrosuyla eleştirilerin hedefi olan Victoria’s Secret Fashion Show; duruma düşen reytingleri de eklenince tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

Avengers: Endgame’in Rekor Kırması

chrıs evans, avengers endgame prömiyerine

Bu yıl vizyona giren Avengers: Endgame filmi; Avatar filminin tüm zamanlar hasılat rekorunu kırmakla kalmadı; geçtiğimiz 10 yıla damgasını vuran Marvel Sinematik Evreni ve Süper Kahraman Filmleri akımını da noktaladı.

Justin Bieber ve Hailey Baldwin’in Düğünü

Hailey Baldwin ve Justin Bieber

Hailey Baldwin ve Off-White İmzalı Gelinliği

Aslında çift uzun süredir evliydi ancak sürekli erteledikleri düğünlerini 2019’da gerçekleştirdiler. Çiftin yakın arkadaşlarının da katıldığı düğüne; Hailey Baldwin’in Off-White imzalı gelinliği damga vurdu.

Jennifer Aniston’ın Instagram Hesabı Açması

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston; açtığı Instagram hesabıyla kısa sürede yüksek oranda takipçiye ulaşarak tarihi bir rekora da imza attı. İlk paylaştığı kare ise tabii ki bir Friends reunion fotoğrafıydı!