2019’u Ele Geçiren En İyi Lüks Moda Markaları

Interbrand’ın açıkladığı En İyi Küresel Markalar 2019 raporuna göre, her şey marka gücü veya bir markanın “sadakat ve dolayısıyla sürdürülebilir talep ve kâr yaratma yeteneği” ile ilgili.

Finansal performans ve satın alma kararlarında marka gücünün rolü ile birlikte yapılan değerlendirmeler ışığında, pazarlama dünyanın en güçlü moda markalarına göz atmaya ne dersiniz?

guccı sonbahar / Kış 2019-20 kampanya çekimi

2019’un En İyi Lüks Moda Markaları

Bu yıl, raporun ilk beş markası ise şöyle; Apple, Google, Amazon, Microsoft ve Coca-Cola. Amazon dışında en iyi perakende markası ise Nike oldu. Interbrand’ın yaptığı açıklamalara göre geçtiğimiz yıla oranla lüks sektörünün marka değerinde de % 42 ‘lik bir artış söz konusu. Görülen o ki; bu yılın sıralamasında, lüks, sektörün en iyisi olarak öne çıkıyor ve en hızlı büyüyen ilk beş marka içinde iki lüks marka görmeye devam ediyoruz. 2000 yılında yayınlanan raporlardan bugüne sadece iki markanın istikrarlı bir şekilde listede kaldığını görüyoruz: Gucci ve Louis Vuitton.

Louis Vuitton, 2005’ten bu yana en iyi 20 şirket arasında yer almaya devam ediyor ve şu anki değeri de 32 milyar dolar. Bu da, onu en değerli lüks / perakende marka yapıyor. Gucci, sadece geçen yıl %23 büyüme kaydetti.

Hermès sonbahar / Kış 2019-20 kampanyası

Lüks markaların sadece kendileriyle alışveriş yapan kitleyle değil tüm herkesle konuşması gerektiği fikri bu artışın önemli oyuncularından olabilir. Gördüğümüz şeylerden biri de; lüks markaların tümü için daha fazla açıklık, şeffaflık ve kapsayıcılık olmak üzere üssel bir değişim söz konusu.

Gucci özelinde bakacak olursak; yeni nesil tüketiciye ulaşmak, yapılan agresif sosyal medya kampanyaları ve koleksiyonları ile Alessandro Michele, Gucci adı etrafında canlı, kendine referans bir dünya inşa etti. İş tarafında da Gucci’nin CEO’su Marco Bizzarri, pazarlamayı gençlere doğru yöneltti.

Sosyal Medyanın Gücüyle Artan Lüks Tüketim

Yapılan araştırmalar, genç tüketiciler için lüksü daha erişilebilir hale getiren en önemli kanal olarak kesinlikle sosyal medyayı işaret ediyor. Sadece instagram’a fotoğraf çekmek için lüks marka kıyafetleri alıp, geri iade etme de işin bir diğer ayağı.

En İyi 100 Küresel Marka 2019 listesinde 17. sırada karşımıza çıkan ilk lüks moda markası ise %14’lük büyüme ile Louis Vuitton oluyor. Peşinden %11’lik büyüme ile 22. sırada yer alan Chanel geliyor.

Listenin 28. sırasına yerleşen Hermes ise %9 büyüme göstermekte. Gucci’nin gösterdiği %23’lük büyüme ise oldukça ciddi bir rakam. Bu da onu 33. sıraya taşıyor.