2019'un Ödüllü Parfümlerinden Mutlaka Koklamanız Gerekenler

Parfüm dünyasının Oscar Ödülleri olarak bilinen FiFi Ödülleri dağıtıldı. The Fragrance Foundation'ın her yıl en iyi koku, paketleme, medya kampanyası gibi kategorilerde en iyileri seçtiği bu ödülün 2019 kazananlarından işte mutlaka koklamanız gerekenler...

Yılın Parfümü

Tom Ford - Lost Cherry Eau de Parfum

Bu meyveli ve seksi koku; Lüks Kadın Kokusu kategorisinde ödül kazandı.

Yılın Parfümü

JO MALONE LONDON - Honeysuckle & Davana Cologne

Bu tatlı ve unisex koku; Fragrance of The Year- Women's Prestige alt kategorisinde kazandı.

Halkın Seçimi

MARC JACOBS - Daisy Love Eau de Toilette

Orijinalinden daga taze bir yapıya sahip olan bu koku; hem Consumer's Choice-Women's Prestige hem de en iyi sosyal medya kampanyası alt kategorilerinde kazandı.

Yılın Parfümü

Ariana Grande - CLOUD Eau de Parfum

Ariana Grande'nin lavanta, armut, bergamot, hindistancevizi, praline, vanilya, orkide ve kaşmir notalarına sahip bu kokusu Popülerlik alt kategorisinde yılın kokusu oldu.

Yılın En İyi Paketlemesi

Chanel - N°5 LIMITED EDITION GRAND EXTRAIT

$30,000 değerindeki bu sınırlı sayıda üretilen şişe; kazananlar arasındaki yerini aldı.

Yılın Medya Kampanyası

YVES SAINT LAURENT - Black Opium Eau de Parfum

Zoe Kravitz'nin yer aldığı kampanya; 2019'un kazananlarından biri olmalarını sağladı.

Hall of Fame

DONNA KARAN NEW YORK - Cashmere Mist Eau de Parfum Spray

İlk olarak 1994 yılında çıkan koku; bu ödül ile klasik olduğunu tescillemiş oldu.

Yılın Paketlemesi

John Varvatos - JVxNJ Eau de Toilette

Nick Jonas işbirliği olan bu parfüm; erkek kategorisinde en iyi paketleme ödülünü kazandı.

Yılın Erkek Kokusu

DIOR - Sauvage Eau de Parfum

Prestige alt kategorisinde başarısını bir kez daha tescilledi.

Halkın Seçimi

Paco Rabanne - 1 Million Lucky

Kokunun orijinali gibi bu versiyonu da ikonikleşecek gibi duruyor.