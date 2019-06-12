2019'un Ödüllü Parfümlerinden Mutlaka Koklamanız Gerekenler

Parfüm dünyasının Oscar Ödülleri olarak bilinen FiFi Ödülleri dağıtıldı. The Fragrance Foundation'ın her yıl en iyi koku, paketleme, medya kampanyası gibi kategorilerde en iyileri seçtiği bu ödülün 2019 kazananlarından işte mutlaka koklamanız gerekenler...
Yılın Parfümü
Tom Ford - Lost Cherry Eau de Parfum
Bu meyveli ve seksi koku; Lüks Kadın Kokusu kategorisinde ödül kazandı.
Yılın Parfümü
JO MALONE LONDON - Honeysuckle & Davana Cologne
Bu tatlı ve unisex koku; Fragrance of The Year- Women's Prestige alt kategorisinde kazandı.
Halkın Seçimi
MARC JACOBS - Daisy Love Eau de Toilette
Orijinalinden daga taze bir yapıya sahip olan bu koku; hem Consumer's Choice-Women's Prestige hem de en iyi sosyal medya kampanyası alt kategorilerinde kazandı.
Yılın Parfümü
Ariana Grande - CLOUD Eau de Parfum
Ariana Grande'nin lavanta, armut, bergamot, hindistancevizi, praline, vanilya, orkide ve kaşmir notalarına sahip bu kokusu Popülerlik alt kategorisinde yılın kokusu oldu.
Yılın En İyi Paketlemesi
Chanel - N°5 LIMITED EDITION GRAND EXTRAIT
$30,000 değerindeki bu sınırlı sayıda üretilen şişe; kazananlar arasındaki yerini aldı.
Yılın Medya Kampanyası
YVES SAINT LAURENT - Black Opium Eau de Parfum
Zoe Kravitz'nin yer aldığı kampanya; 2019'un kazananlarından biri olmalarını sağladı.
Hall of Fame
DONNA KARAN NEW YORK - Cashmere Mist Eau de Parfum Spray
İlk olarak 1994 yılında çıkan koku; bu ödül ile klasik olduğunu tescillemiş oldu.
Yılın Paketlemesi
John Varvatos - JVxNJ Eau de Toilette
Nick Jonas işbirliği olan bu parfüm; erkek kategorisinde en iyi paketleme ödülünü kazandı.
Yılın Erkek Kokusu
DIOR - Sauvage Eau de Parfum
Prestige alt kategorisinde başarısını bir kez daha tescilledi.
Halkın Seçimi
Paco Rabanne - 1 Million Lucky
Kokunun orijinali gibi bu versiyonu da ikonikleşecek gibi duruyor.