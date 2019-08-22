2019’un Şaşırtan Ayrılıkları

Uzun süreli ilişkiler söz konusu olduğunda, Hollywood’un her zaman için en iyi örneklere sahip olmadığını biliyoruz. Jenna Dewan ve Channing Tatum’dan Angelina Jolie ve Brad Pitt’e kadar, en sağlam çiftlerin bile ayrılık yaşamasına şahit olduk.

2019 yılı da yaşanan ünlü ayrılıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Şimdiye dek şahit olduklarımız; Toni Braxton ve Birdman, Jeff Bezos ve karısı MacKenzie, Lady Gaga ve Christian Carino… 2019 yılı, çok daha fazlası ve aşka olan inancımızı sarsan ayrılıklarla devam ediyor.

Herkes, 35 yıldır birlikte olan Kurt Russell ve Goldie Hawn veya evliliklerinde yılları deviren Will Smith ve Jada Pinkett Smith kadar şanslı değil. İşte 2019 yılının şaşırtan parçalanmaları…

Katie Holmes ve Jamie Foxx

Altı yılı birlikte geçirdikten sonra yollarını ayırmaya karar veren ünlü çift, ilişkilerini son derece gözlerden uzak tutmaya çalışmışlardı. 2018 yılında bir galaya el ele katılana kadar yan yana çekilmiş kareleri bile yoktu.

Liam Hemsworth ve Miley Cyrus

2018’in son haftalarında evlenen Miley Cyrus ve Liam Hemsworth, verdikleri ayrılık kararıyla tüm sevenleri şok ettiler. Kariyerlerine odaklanmak adına bu ayrılığın en doğru karar olduğunu savunan çift, severek ayrıldıklarının altını çiziyorlar.

Allison Williams ve Ricky Van Veen

çiftin göz kamaştıran düğün kareleri hafızalardan hiç çıkmayacak

Allison Williams ve Ricky Van Veen dört yıllık evliliklerini haziran ayında sonlandırdıklarını duyurdu. Yaptıkları basın açıklamasında; “Karşılıklı sevgi ve saygıyla, ayrılma kararı verdik. Sahip olduğumuz ve sahip olmaya devam ettiğimiz dostluğa minnettarız” dediler. Çifti, en son Mart 2018’de Oscar ödül töreninde yan yana görmüştük.

Bradley Cooper ve Irina Shayk

bradley cooper ve ırına shayk ayrılığına lady gaga’nın bile sebep olduğu söylenmişti

Ayrılıkları haziran ayında açıklanan ünlü çift Bradley Cooper ve Irine Shayk, 2 yaşındaki kızları Lea için ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Çıkan haberlere göre Bradley Cooper ve Irina Shayk ilişkilerinde bir süredir problem yaşıyor ve sonlandırmanın da en iyisi olduğunu düşünüyor.

Adele ve Simon Konecki

Adele ve eski eşi, dostluklarına çocukları için devam edeceklerini bildirmişti

Ünlü şarkıcı ve kocası sekiz yılın üstüne 2019 yılında ayrılma kararı aldılar. Adele’in basın danışmanının yaptığı açıklamaya göre; “Oğullarını sevgiyle birlikte yetiştirmeye kararlılar. Her zaman olduğu gibi özel hayatları konusunda gizlilik istiyorlar.”

Michelle Williams ve Phil Elverum

Yeni evli çift bir yıldan az süren evliliklerini bitirme kararı aldılar. Arkadaşlıklarına devam ettiğini açıklayan çift, 2018 yılında sessiz sedasız evlenmişti.

Williams daha önce 2008 yılında ölen Heath Ledger ile birlikteydi. Ledger’dan olan kızı ise şimdi 13 yaşında.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson

Thompson’ın Kardashian’ı, hamile olduğu süreçte birden fazla kadınla birlikte aldattığı manşetlere çıktıktan sonra ayrılık haberleri de yayılmıştı. Çift ayrılığın, aralarındaki güven sorunu yüzünden kaynaklandığını belirtti.

Lady Gaga ve Christian Carino

Lady gaga aradığı mutluluğu Chrıstıan carıno’da da bulamadı

İlişkilerini sona erdiren çift, kötü bir şekilde ayrılmadıklarının altını çizmişti. 2017 yılından beri birlikte olan çift 2018 yılında da nişanlanmıştı.

Adriana Lima ve Metin Hara

metin hara ve adrıana lıma, ilişkileri boyu çok konuşulmuştu

Brezilyalı süpermodel, ocak ayında Türk yazar Metin Hara ile ayrıldığını duyurdu. 37 yaşındaki Lima ve 36 yaşındaki Hara, ilk olarak Temmuz 2017’de, Bodrum’da romantik bir tatil sırasında kameralara yakalanmıştı.

MacKenzie ve Jeff Bezos

ünlü çiftin ayrılığının en çok konuşulan konularından biri de nafaka ücreti olmuştu.

Amazon’un CEO’su ve karısı, 9 Ocak’ta boşandıklarını açıkladılar. Jeff’in Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “Birbirimizi bulduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz ve evli geçirdiğimiz her yıl için çok minnettarız. 25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik, her şeyi tekrar yapardık.”

Gigi Hadid ve Zayn Malik

ünlü çift gıgı hadıd ve zayn malık, daha önce pek çok kez ayrılıp barışmıştı

Evet, yine bitti! Ocak ayının başlarında, bu muhteşem çiftin gerçekten ayrıldığı haberleri çıkmıştı. 23 yaşındaki Hadid ve 25 yaşındaki Malik, iki yıldan fazla bir süre sonra çıktıktan sonra geçen mart ayında ayrıldılar, ancak bir ay sonra tekrar uzlaşmaya karar verdikleri ortaya çıkmıştı.

Yapılan haberlere göre; “Gigi ve Zayn ayrıldı, ancak birbirlerini sevmedikleri için değil, Zayn bir süredir kişisel işleriyle uğraşıyor ve Gigi her zaman onu desteklemeye devam etti ama Zayn’ın kendisinden başka ona kimsenin yardım edemeyeceği düşüncesi bu ayrılığı daha da kesinleştirdi.”

Emma Roberts ve Evan Peters

2019 yılının şaşırtan ünlü ayrılıkları

Evan Peters ve Emma Roberts, ilk olarak American Horror Story setinde bir araya gelmişti. Mart 2019’da ilişkilerini bitirene kadar yedi yıldır birliktelerdi.













