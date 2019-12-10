2020 Altın Küre Adaylarından Öne Çıkanlar

Merakla beklenen 2020 Altın Küre adayları geçtiğimiz gün açıklandı. 5 Ocak gecesi sahiplerini bulacak 2020 Golden Globes gecesinin yıldızları ise şimdiden belli oldu. Marriage Story, The Irishman, Joker ve Parasite; aldıkları adaylıklarla şimdiden gecenin en çok konuşulanları olacaklarını garantilediler.
İşte 77. Altın Küre adaylarından öne çıkan yapımlar…
En İyi Yönetmen
Bong Joon Ho, Parasite
Sam Mendes, 1917
Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood
Martin Scorsese, The Irishman
Todd Phillips, Joker
Drama Dalında En İyi Film
- 1917
- The Irishman
- Joker
- Marriage Story
- The Two Popes
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu
- Cynthia Erivo – Harriet
- Scarlett Johansson – Marriage Story
- Saoirse Ronan – Little Women (Küçük Kadınlar)
- Charlize Theron – Bombshell (Skandal)
- Renee Zellweger – Judy
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu
- Christian Bale – Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları)
- Antonio Banderas – Pain and Glory (Acı ve Zafer)
- Adam Driver – Marriage Story
- Joaquin Phoenix – Joker
- Jonathan Pryce – The Two Popes
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film:
- Dolemite Is My Name
- Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)
- Knives Out
- Once Upon a Time… In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da)
- Rocketman
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu:
- Ana De Armas – Knives Out
- Awkwafina – The Farewell (Elveda)
- Cate Blanchett – Where’d You Go, Bernadette
- Beanie Feldstein – Booksmart
- Emma Thompson – Late Night (Gece Kuşu)
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:
- Daniel Craig – Knives Out
- Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)
- Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time… In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da)
- Taron Egerton – Rocketman
- Eddie Murphy – Dolemite is My Name
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
- Kathy Bates – Richard Jewell (Richard Jewell Olayı)
- Annette Bening – The Report
- Laura Dern – Marriage Story
- Jennifer Lopez – Hustlers
- Margot Robbie – Bombshell
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighbourhood (Mahallede Güzel Bir Gün)
- Anthony Hopkins – The Two Popes
- Al Pacino – The Irishman
- Joe Pesci – The Irishman
- Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da)
Drama Dalında En İyi Dizi
- Big Little Lies
- The Crown
- Killing Eve
- The Morning Show
- Succession
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Drama):
- Jennifer Aniston – The Morning Show
- Olivia Colman – The Crown
- Jodie Comer – Killing Eve
- Nicole Kidman – Big Little Lies
- Reese Witherspoon – The Morning Show
En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Drama):
- Brian Cox – Succession
- Kit Harington – Game of Thrones
- Rami Malek – Mr Robot
- Tobias Menzies – The Crown
- Billy Porter – Pose
Müzik veya Komedi Dalında En İyi Dizi:
- Barry
- Fleabag
- The Kominsky Method
- The Marvelous Mrs Maisel
- The Politician
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Müzik veya Komedi)
- Christina Applegate – Dead to Me
- Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs Maisel
- Kirsten Dunst – On Becoming a God in Central Florida
- Natasha Lyonne – Russian Doll
- Phoebe Waller-Bridge – Fleabag
En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Müzik veya Komedi)
- Michael Douglas – The Kominsky Method
- Bill Hader – Barry
- Ben Platt – The Politician
- Paul Rudd – Living With Yourself
- Ramy Youssef – Ramy