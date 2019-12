2020 Altın Küre Adaylarından Öne Çıkanlar

Merakla beklenen 2020 Altın Küre adayları geçtiğimiz gün açıklandı. 5 Ocak gecesi sahiplerini bulacak 2020 Golden Globes gecesinin yıldızları ise şimdiden belli oldu. Marriage Story, The Irishman, Joker ve Parasite; aldıkları adaylıklarla şimdiden gecenin en çok konuşulanları olacaklarını garantilediler.

İşte 77. Altın Küre adaylarından öne çıkan yapımlar…

parasite

En İyi Yönetmen



Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

joker

Drama Dalında En İyi Film

1917

The Irishman

Joker

Marriage Story

The Two Popes

lıttle women

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Saoirse Ronan – Little Women (Küçük Kadınlar)

Charlize Theron – Bombshell (Skandal)

Renee Zellweger – Judy

marrıage story

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale – Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları)

Antonio Banderas – Pain and Glory (Acı ve Zafer)

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film:

Dolemite Is My Name

Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)

Knives Out

Once Upon a Time… In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da)

Rocketman

Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu:

Ana De Armas – Knives Out

Awkwafina – The Farewell (Elveda)

Cate Blanchett – Where’d You Go, Bernadette

Beanie Feldstein – Booksmart

Emma Thompson – Late Night (Gece Kuşu)

Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Daniel Craig – Knives Out

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit (Tavşan Jojo)

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time… In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da)

Taron Egerton – Rocketman

Eddie Murphy – Dolemite is My Name

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Kathy Bates – Richard Jewell (Richard Jewell Olayı)

Annette Bening – The Report

Laura Dern – Marriage Story

Jennifer Lopez – Hustlers

Margot Robbie – Bombshell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighbourhood (Mahallede Güzel Bir Gün)

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da)

Drama Dalında En İyi Dizi

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Drama):

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Nicole Kidman – Big Little Lies

Reese Witherspoon – The Morning Show

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Drama):

Brian Cox – Succession

Kit Harington – Game of Thrones

Rami Malek – Mr Robot

Tobias Menzies – The Crown

Billy Porter – Pose

fleabag

Müzik veya Komedi Dalında En İyi Dizi:

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs Maisel

The Politician

En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Müzik veya Komedi)

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs Maisel

Kirsten Dunst – On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne – Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Müzik veya Komedi)