2020 Burç Yorumları

Yeni umutlar, yeni heyecanlar, yüksek değişim beklentisi… 2020 yılı için duyulan heyecan elbetteki çok fazla. Peki, 2020 neler getirmeye hazırlanıyor?

2020 aynı zamanda, yeni bir on yılın başlangıcı. Yani yeniden başlama dönemi de diyebiliriz. Yaşanacak yeni deneyimler ve yüzleşmelerin yıl içinde sizi daha güçlü bir kişiliğe dönüştüreceğini unutmayın. 2020 Oğlak burcunda Satürn ve Plüto birlikteliğiyle başlayacak, Kova burcundaki Satürn-Jüpüter geçişiyle bitecek. Bu geçişin önemi büyük çünkü 2059’a kadar gerçekleşecek astrolojik olayların kaderini belirleyecek.

İşte başlıyoruz! 2020 yılın detaylı burç yorumları.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Koç burcunu 2020 yılında neler bekliyor?

Koç burcunun 2020 yılında oldukça sakin olması gerektiği öngörülüyor. İşleriniz oldukça istikrarlı giderken yılın ilerleyen aylarında önemli değişiklikler görebilirsiniz. Kendiliğinden gelecek küçük değişikliklere de hazırlıklı olmanızda fayda var. 2020’yi daha heyecanlı kılmak istiyorsanız, harekete geçmenin tam zamanı olduğunu unutmayın. Sağlık problemlerinizi kesinlikle ertelememeniz gereken bir yılın içine giriyorsunuz. İyi beslenmek başta olmak üzere düzenli spor yapmak önceliklerinizden olmalı.

Koç Burcu – 2020 Aşk Hayatı

2020 yılının aşk ihtimalleri, bu yıl istikrarı yakalayacak gibi görünüyor. Geçmiş yıllarda yaşadığınız romantik duygular, sizde travmatik etkiler bırakmış olabilir ancak bu yıl siz ve partneriniz için her şey daha iyi olacak. İlişkileriniz için işleri kolaylaştırmak sizin elinizde olacak. Özellikle de aşk konusunda anlık düşüncelerle ve dürtüyle hareket etmemeye çalışın. 2020 yılında yaptığınız her şey hakkında çok fazla akıl aldığınızdan ve düşündüğünüzden emin olun.

Yalnız bir Koç burcuysanız, çevrenizde olan insanlara daha dikkatli bakmaya ne dersiniz? Bu yıl çok ortak noktanız olan biriyle çıkarsanız mutluluğu yakalayacaksınız. Aile, sevgili, eş, arkadaşlar… İlişkiler konusunda kesinlikle çok verip, karşılığında da çok almaya inanmalısınız. Evlenmek isteyen Koç burçlarının bu sene aradıkları aşkı bulacağının da altını çizelim.

Koç burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Kariyerinizin en istikrarlı yılındasınız. 2020’de başarıya ulaşmak için merdivenleri yavaşça tırmanabilirsiniz, ancak bu çok fazla çalışmanızı gerektirecek, unutmayın. Yılın başlarında isabet edecek olan başarı, kendinizi işinizde daha üretken hissetmenizi sağlayacak. Düzenli bir şekilde emek vererek çalışma şeklinin sonbahara kadar sürdürmenizde fayda var. 2020’de işini değiştirmek isteyen Koç’lar ise sanatsal hobilere daha çok zaman ayırmalı. Unutmayın ki, bir şeye düzenli olarak emek verirseniz, hobileriniz de bir iş modeline dönüşebilir. Bu yıl kariyerinizde yapacağınız değişiklikler tamamen size bağlı, yeter ki inanarak çalışmayı durdurmayın.

BOĞA | | (21 Nisan – 20 Mayıs)

boğa BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

2020, Boğa burçları için olayların eski hızına geri döneceği bir yıl olacak. Geçen yıl birçok değişiklikle uğraşmanız gerekiyordu. ve bu yıl hayatınızı olduğu yere geri döndürmek için çabalıyor olacaksınız. Kendinizi nasıl hızlandıracağınızı öğrendikten sonrası kolay ilerleyecek. Bu yıl, değişiklik yapma konusunda birçok şeyi göz önünde bulundurmanız gerekecek. Bu durum, odaklanmayı zorlaştırabilir ancak en iyisini denemekten vazgeçmeyin.

Boğa Burcu – 2020 Aşk Hayatı

2020’de istikrarlı bir aşk hayatı sizi bekliyor. Bu yıl, ilişkinizden ne istediğinizi bulmak için iyi bir zaman. İlişkinizde değişiklikler yapma konusunda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz ancak uzun vadede zaman size yardımcı olacak. Bir ilişkiniz yoksa aşkla tanıştığınız ve partnerinizle sıkı bağlar kurduğunuz bir yıl olacak. Eğer evliyseniz yılın belirli zamanlarında eşinizle aranızdaki dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz.

Boğa Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Bu yıl başarılı olmak istiyorsanız, her zamankinden çok daha profesyonel davranmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Tüm yıl boyunca çok meşgul olacaksınız gibi görünüyor. Kendi işiniz varsa bu harika ama zaman zaman da stresli olabilir, sakin kalmaya özen gösterin. Yaratıcı düşünmeye biraz zaman ayırın ve fikirlerinizi hayata nasıl geçireceğiniz üzerine yoğunlaşın.

2019 hakkında pek düşünmek istemeseniz de, bu yılın mali durumunuzu olumlu yönde etkileyeceğinden emin olabilirsiniz. Geçen yılın size vermiş olduğu hasarları onarma zamanı.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

İkilzer BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

İkizler burcunu 2020’de taze başlangıçlar bekliyor. Eğer işler sizin için sıkıcı görünüyorsa, o zaman yeni bir şeyler deneyin. Ya da işler sizin için çok hızlı ise birkaç şeyden vazgeçip hayatınızı daha rutin hale getirmeye çalışın. Sevdiğiniz şeyleri yapın ve bundan da başkaları için ödün vermeyin. 2020, sizin yılınız, bu yüzden harika olması için ne gerekiyorsa yapın!

İkizler Burcu – 2020 Aşk Hayatı

Bu yıl romantik duygular daha da yoğunlaşıyor. Geçen yıl sizin için biraz sıkıcı olabilir ancak bu yıl eşinizle / partnerinizle yeni bir şeyler yapmak için harika bir yıl. Yaşadığınız ilişkiden gerçekten mutlu olmak için sevgi ve şefkat vermek gerektiğini unutmayın. Bazen sıkılabilirsiniz ama bu yeni bir şeyler denemek için size ipucu olsun. Şunu da aklınızda çıkarmayın ki; küçük şeyler için tartışmayı bırakın.

2020 yılında partnerinizden çok fazla şey beklemeyin ve sorun yaşarsanız da onunla mutlaka konuşmaya çalışın. Dostça ilişkiler söz konusu olduğunda, romantik hayatınıza daha fazla odaklanmanız muhtemel olacağından biraz dikkatiniz dağılmış olabilir. Bu yıl arkadaşlarınızı hatırlayın; gelecek yıllarda onları kaybetmek istemezsiniz değil mi? Bağlarınızı kuvvetli tutmak için ise sık sık onlarla zaman geçirdiğinizden emin olun.

İkizler Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Eğer tek başınıza çalıştığınız bir işin içindeyseniz, 2020 yılında elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı unutmayın. İş arkadaşlarınızla ve patronlarınızla ilişkiler kurmak önemli olsa da, bazı işleri yapmak için sessiz bir zamana ve kişisel bir yere sahip olmak en iyisidir. Bu yıl iş konusunda sizden daha fazla şey bekleniyor olacak. Çok ve hızlı çalışmanız muhtemel. Stres size musallat olsa da, olumlu davranmaya çalışın. Başarı sizinle olacak.

2020 yılında muhtemelen para için endişelenmeyi bırakacaksınız. Mali konularınızı dengede tutmak için çaba sarf edeceğiniz bir yıl sizi bekliyor.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

yengeç BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

Yengeç burçlarını 2020 yılında, diğer insanların ne yaptığını izleyecekleri ve kendileri hakkında çok şey öğrenecekleri bir yıl bekliyor. Size gençken nasıl biri olduğunuzu hatırlatan çocuklar / gençler gözlemleyebilirsiniz. Bu tür sevgiyi kendi hayatınızda bulmanız için size ilham veren sevenler görebilirsiniz. Bunlar, hayatınızdaki değişime ilham verebilecek şeylerin sadece birkaçı.

Yengeç Burcu – 2020 Aşk Hayatı

2020, romantik ilişkileriniz içinde uyum bulmanızın yüksek muhtemel olacağını öngörüyor. Ayrıca, partnerinizin takdir edeceği ve genel olarak daha romantik hissedeceğiniz bir yıl içine giriyorsunuz. Şu anda bekar bir Yengeç burcuysanız, o zaman bu aşkı bulmaya çalışmak için de harika bir yıl. Yeni bir partner aramadan önce, bir ilişkiden ne istediğinizi anlamak için kendinize biraz zaman ayırmanız gerekir. Bunu çözdükten sonra da algılarınızı açmayı ertelemeyin. Sizden çok farklı kişilikte olanlardan daha çok ortak yönlere sahip olduğunuz birisiyle aşkı bulmanız daha olası. Belki de aradığınız aşk çok yakınınızdadır.

Yengeç Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Bu yıl, çalıştığınız iş yerinde çatışma olması muhtemel gibi görünüyor. Bu mutlaka biriyle kavga edeceğiniz anlamına gelmiyor elbette. Yine de biriyle yüksek rekabete girme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer 2020’de iş açısından sağlıklı ilerlemek istiyorsanız daha çok çalışmanız ve iş arkadaşlarınızdan çok daha emin olmanız gerekecek. Eğer bu zorluğa katlanmazsanız, kötü bir şey olması muhtemel değildir, ancak bunu yaparsanız sizi iyi şeyler bulacak.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

aslan BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

2020 yılının Aslan burçları için tamamen kişisel gelişim odaklı olacağı tahmin ediliyor ki bu da neredeyse her Aslan burcu için harika bir haber olmalı. Şöyle düşünebilirsiniz; işinizin bitmesi için biraz daha fazla enerjiye ihtiyacınız var ve sonrasında da partiye gidiyorsunuz.

2020 yılında yaratıcı enerjiniz zirvede olacak ancak gerçekçilik duygunuzu pek etkilemeyecek. Unutmayın ki; kişisel hedefler ve hayaller üzerine çalışmak için harika bir yıl.

Aslan Burcu – 2020 Aşk Hayatı

İlişkilere gelince, 2020 yılı romantik olsun ya da olmasın bütünüyle bir değişim yılı. Eğer doğru insanla birlikte değilseniz ya da partnerinizle olası problemler yaşıyorsanız, bu iki şeyi yapmanızda fayda var.

İşleri halletmeye çalışın ve negatif enerjiyi üzerinizden atın. Partnerinizi daha faza tanıyacağınız bu yeni yıla hazırlıklı olun. Aklınızdaki soruların cevaplarını siz kendiliğinizden bulacaksınız.

Aslan Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Bu yıl işlerinize olduğundan daha fazla odaklanacağınız tahmin ediliyor. Bazı can sıkıcı ofis politikalarıyla uğraşmak zorunda olsanız da, çoğunlukla işiniz sizin için kolay olacak. Ancak, yeni iş bulmanız da yüksek olası. İş arkadaşlarınız ve üstlerinizle arkadaş olmaya çalışın. Bu durum, işinizde istikrar yakalamanızı sağlayabilir ve hatta öne çıkmanıza yardımcı olabilir. Tersini yapmadığınızdan ve iş yerinde çatışma yaratmadığınızdan emin olun.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

başak BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

2020 yılı sizin için 2019 yılı nasıl geçtiyse aynen o şekilde geçecek. Ne eksik ne fazla. Aradaki farkı anlayamayacaksınız bile. Peki bu iyi bir şey mi? 2020’de sizi ne mutlu ediyorsa onu yapmaya odaklanmalısınız. Eğer ilişkinizi değiştirmeye ya da partnerinizden ayrılmaya ihtiyacınız varsa bunu gerçekleştirebilirsiniz. Geçmişte kırdığınız kalpleri karmanızı düzeltmek adına tamir etmek isteyebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar almayacak, hali hazırda yakın olduklarınızla bağlarınızı daha da kuvvetlendireceksiniz.

Başak Burcu – 2020 Aşk Hayatı

Eğer ilişkinizde farklı bir evreye geçmek istiyorsanız, bunu ona söylemenin tam sırası. Eğer ilişkide memnun değilseniz ayrılık isteyen Başak burçları için ciddi konuşmalar yapacakları bir yıl olacak. Tüm yıl enerjiler aşk hayatınızda istediğiniz netliğe kavuşmanız için çalışacak.

Başak Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

2019’da kariyerinizde gerçekleşen değişimler, 2020 yılınızı derinden etkileyecek. Kariyerinize tamamen odaklanacağınız bu yılda, şans sizinle olacak. Yıldızınız parlayacak, çalışmalarınız takdir görecek. Ancak bu sırada bütçenize de dikkat etmenizde yarar var.

TERAZİ| (23 Eylül – 22 Ekim)

TERAZİ BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

Bu yıl hayat sizin için oldukça kolay olacak. 2019’da yaşadığınız zorlukları 2020 yılında geride bırakacaksınız ve yapmak istediğiniz şeylere zaman ayırabileceksiniz. Bu yıl hobilerinize ve hedeflerinize odaklanmanın zamanı. Ayrıca sürüncemede kalan ilişkilerinize de odaklanmak isteyebilirsiniz.

Terazi Burcu – 2020 Aşk Hayatı

Eğer ilişkiniz hakkında sorunlar yaşıyorsanız bu yıl bu sorunlar hakkında düşümneneze gerek kalmayacak. Aşk hayatınızda pek çok sorunu bu yıl geride bırakırken, partneriniz de size pek çok yardımda bulunacak. Yalnız Terazi burçları için ise oldukça öğretici flört dönemleri söz konusu.

Terazi Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

2020 yılında hobileriniz sizi oldukça meşgul edecek. İş yerinizde artık kendinizi yaönız hissetmeyeceksiniz. Çeşitli ortaklık ve işbirliklerine girebilirsiniz. Bu da kendinizi kariyer alanında daha rahat hissetmenizi sağlayacak. Bu yıl para biriktirmeye gayret etmelisiniz.

AKREP | (23 Ekim – 21 Kasım)

akrep BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

Akrep burçları bu yıl geçmişle bağlarını koparacak. Bu yeni özgürlük hissi onlara 2020’de hobilerini ve kendilerini yeniden sevme imkanı tanıyacak. Bu yıl enerjiniz yüksek ve daha mutlusunuz. Bunun avantajını kullanmalısınız.

Akrep Burcu – 2020 Aşk Hayatı

Aşk hayatınız 2019 ile aynı baza sahip olacak. Eğer bir ilişki içindeyseniz, bu durum daha tutkulu sevişmelere ve daha romantik buluşmalara evrilebilir. Eğer yalnız bir Akrep burcuysanız kendinize daha fazla zaman ayıracağınız için aşka fazla kafayı takmayabilirsiniz. Şunu unutmayın ki kendinizle olan ilişkiniz çok daha önemli.

Akrep Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Kariyer alanında 2020 size değişimler getirecek! Eğer işinizden sıkıldıysanız, farklı bir ofise ya da tamamen farklı bir alana kayabilirsiniz! Eğer yeni bir iş arayışınız varsa şanslı bir dönemde olacaksınız.

YAY | ( 23 Kasım – 22 Aralık )

YAY BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

2020 yılında kendinizi çok daha özgüvenli hissedeceksiniz. Bu da geçmişten gelen pek çok sorunu çözüme kavuşturmanız demek. 2020’de yapacağınız değişimler sayesinde kendinize yeni ve harika bir gelecek kuracaksınız!

Yay Burcu – 2020 Aşk Hayatı

Bekar olun ya da olmayın, Yay burçlarını 2020 ylında derin değişimler bekliyor aşk hayatında. yeni bir partner bulmak için 2020 harika bir aman olacak. Ancak arkadaş ya da eski sevgili yerine hayatınıza tamamen yeni birini alacaksınız. 2020 aşk konusunda sizin yılınız olacak!

Yay Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Bu yıl daha fazla çalışabilir ve bu çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Uzun süredir aklınızda olan projeleri hayata geçirmek için ayrıca harika bir zaman olacak.

OĞLAK | ( 22 Aralık – 20 Ocak )

oğlak BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

Oğlak burçları için 2020 kendilerini geliştirebilecekleri harika bir yıl olacak. Aşk hayatı, sosyal yaşam, iş ya da kişisel hayat farketmeden aklınızda olan tüm değişimleri gerçekleştirebileceksiniz. Bu da kendinize pek çok alanda daha gerçekçi hedefler koyabilmeniz demek.

Oğlak Burcu – 2020 Aşk Hayatı

2020 yılında aşk, Oğlak burçlarının hayatının merkezinde olacak. Pek çok şey bir sonraki seviyeye taşınabilir. Nişanlanmak ya da evlenmek, bebek sahibi olmak ya da ilişkiyi ciddi bir seviyeye getirmek gündemde olabilir. Eğer yalnızsanız, arkadaş çevrenizden beklemediğiniz flört atakları görebilirsiniz.

Oğlak Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Bu yıl kariyer hedeflerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Eski bağlantılarınız ya da müşterileriniz sayesinde işinizde beklenmedik başarılar yakalayabilirsiniz. yeni iş birlikleri ve güçlü anlaşmalar da 2020’de sizi bekleyenler arasında.

KOVA | ( 21 Ocak – 19 Şubat )

kova BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

Bu yıl pek çok yol ayrımında kalacaksınız. Kalbiniz ve beyniniz arasındaki dengeyi koruyarak doğru seçimler yapmalısınız. Ayrıca kendiniz için daha sorgulamacı olacak, neyin sizin için kıymetli olduğuna karar vererek geleceğinizi şekillendirmede önemli adımlar atacaksınız.

Kova Burcu – 2020 Aşk Hayatı

Bu yıl partnerinizle ekstra tutkulu bir ilişki yaşayacaksınız. Daha romantik ve daha romantik hissedeceğiniz 2020 yılında, eğer yalnız iseniz eğlenceli flörtlere adım atmanız da beklenenler arasında.

Kova Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Bu yıl iş alanınızda daha profesyonel davranmalı, grup çalışmasına daha fazla odaklanmalısınız. Her şeyi yalnız yapmaktan hoşlandığınızı biliyoruz ancak 2020 yılında kariyer alanında başarı, doğru bir iletişim kurabilmenizden geçiyor. Bunu başarabildiğiniz takdirde, 2020’de iş alanında başarı sizi bekliyor.

BALIK | ( 20 Şubat – 20 Mart )

balık BURCUNU 2020 YILINDA NELER BEKLİYOR?

2020 yılında Balık burçlarını hayatlarını pek çok fırsat ve macera bekliyor. Daha özgür ve daha özgüvenlisiniz. Geçmişinizdeki pek çok olayı ve kişiyi ise geçmişte bırakmaya ya da silmeye hazırsınız. Pek çok açıdan değişim sizi bekliyor.

Balık Burcu – 2020 Aşk Hayatı

2020’de hareketli bir sosyal yaşam sizi bekliyor. Bu da ister yalnız olun ya da ister ilişki içinde, pek çok yeni flörtün hayatınıza girmesi anlamına geliyor. Hayatınıza yeni ve mükemmel pek çok yeni kişi girebilir. Bunlar aşka ya da yeni arkadaşlıklara dönüşebilir. 2020’nin aşk açısından keyfini çıkarın!

Balık Burcu – 2020 Kariyer Hayatı

Bu yıl iş alanınızda yeteneklerinizi sergilediğiniz bir yıl olacak. Belki çok yorulacaksınız ancak çalışmalarınızın karşılığını görecek, takdir toplayacaksınız! Eğer yeni bir iş arıyorsanız, 2020 aynı zamanda sizin için yeni başlangıçlar açısından doğru yıl olabilir.