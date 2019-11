2020 Grammy Ödülleri Adayları Açıklandı!

Bu yıl 62. kez düzenlenecek olan Grammy Awards (Grammy Ödülleri) adayları açıklandı. 15 kez Grammy ödülü kazanan Alicia Keys’in sunuculuğunu yapacağı tören, 27 Ocak’ta Los Angeles’taki Staples Center’da gerçekleşecek.

İşte müzik ve şov dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Awards’ın 2020 adaylarından öne çıkanlar…

Yılın Kaydı

”Hey, Ma” — Bon Iver

”Bad Guy” — Billie Eilish

”7 Rings” — Ariana Grande

”Hard Place” — H.E.R.

“Talk” — Khalid

”Old Town Road” — Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

”Truth Hurts” — Lizzo

“Sunflower” — Post Malone & Swae Lee

billie eilish

Yılın Albümü

”i,i ”— Bon Iver

”Norman F—– Rockwell!” — Lana Del Rey

”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” — Billie Eilish

”thank u, next” — Ariana Grande

”I Used To Know Her” — H.E.R.

“7″ — Lil Nas X

”Cuz I Love You (Deluxe)” — Lizzo

”Father Of The Bride” — Vampire Weekend

En İyi Yeni Sanatçı

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola



Yılın Şarkısı

”Always Remember Us This Way” — Lady Gaga

“Bad Guy” — Billie Eilish

”Bring My Flowers Now” — Brandi Carlile

”Hard Place” — H.E.R.

“Lover” — Taylor Swift

”Norman F—— Rockwell” — Lana Del Rey

”Someone You Love” — Lewis Capaldi

”Truth Hurts” — Lizzo

beyonce

En İyi Solo Pop Performansı

”Spirit” — Beyonce

”Bad Guy” — Billie Eilish

”Seven Rings” — Ariana Grande

”Truth Hurts” — Lizzo

”You Need to Calm Down” — Taylor Swift

En İyi Rock Performansı

“Pretty Waste”— Bones UK

“This Land” — Gary Clark Jr.

“History Repeats” — Brittany Howard

“Woman” — Karen O & Danger Mouse

“Too Bad” — Rival Sons

GARY CLARK JR.

En İyi Rock Albümü

”Amo” — Bring Me The Horizon

”Social Cues” — Cage The Elephant

”In The End” — The Cranberries

”Trauma” — I Prevail

”Feral Roots” — Rival Sons

En İyi R&B Performansı

”Could Have Been” — Daniel Caesar ft. Brandy

”Could’ve Been” — H.E.R. ft. Bryson Tiller

”Exactly How I Feel” — Lizzo ft. Guccimane

”Roll Some Mo” — Lucky Daye

”Come Home” — Anderson Park ft. Andre3000

En İyi Country Şarkısı

”Bring My Flowers Now” — Brandie Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker)

“Girl Goin’ Nowhere” — Jeremy Bussey & Ashley McBryde, songwriters (Ashley McBryde)

“It All Comes Out In The Wash” — Miranda Lambert, Hillary Lindsey, Lori McKenna & Liz Rose, songwriters (Miranda Lambert)

“Some Of It” — Eric Church, Clint Daniels, Jeff Hyde & Bobby Pinson, songwriters (Eric Church)

“Speechless” — Shay Mooney, Jordan Reynolds, Dan Smyers & Laura Veltz, songwriters (Dan + Shay)

En İyi Rap Albümü

”Revenge of the Dreamers III” — Dreamville

”Championships” — Meek Mill

”I AM > I Was” — 21 Savage

”IGOR” — Tyler, the Creator

”The Lost Boy” — YBN Cordae

taylor swıft

En İyi Pop Vokal Albümü

”The Lion King: The Gift” — Beyonce

”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” — Billie Eilish

”thank u, next” — Ariana Grande

”No. 6 Collaborations Project” — Ed Sheeran

”Lover” — Taylor Swift

En İyi Jazz Vokal Albümü

”Thirsty Ghost” — Sara Gazarek

”Love & Liberation” — Jazzmeia Horn

”Alone Together” — Catherine Russell

”12 Little Spells” — Esperanza Spalding

”Screenplay” — The Tierney Sutton Band



​En İyi Film Müziği

“Homecoming” — Beyoncé

“Remember My Name” — David Crosby

”Birth Of The Cool” — Miles Davis

”Shangri-La” — Various Artists

”Anima” — Thom Yorke