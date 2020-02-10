2020 Oscar Ödülleri’nin Öne Çıkan Güzellik Görünümleri

2020 Oscar töreninin öne çıkan saç ve makyaj görünümlerini beğeninize sunuyoruz.

Margot Robbie neredeyse imzası olan yandan ayrılmış hafif dalgalı saçları ve koyu kırmızı rujuyla gecede boy gösterdi.

MARGOT ROBBİE

Natalie Portman kısa bob kesim saçları ve koyu göz makyajıyla dikkat çekti.

Natalie Portman

Penelope Cruz siyah elbisesini ışıltılı göz makyajıyla hareketlendirmeyi tercih etti.

Penelope Cruz

Gecenin en iyi güzellik görünümlerinden biri şüphesiz ki Saoirse Ronan‘a aitti. Saoirse Ronan kakülleri ve lila tonlarındaki eyeliner ile öne çıkarılan göz makyajıyla oldukça romantik bir görünüm yakaladı.

Saoirse Ronan

Salma Hayek topuzuna inci ve gümüş detaylı bir toka takmayı tercih etti.

Salma Hayek

Lucy Boynton‘ın her zamanki stilinden ödün vermeden saç aksesuarlarını cesurca kullanması ise şaşırtmadı.

Lucy Boynton

Lily Aldridge risk almayan isimlerdendi. Hafif dalgalı şekilde fönlediği saçlarını maskaranın ve kırmızı rujun ön plana çıktığı bir rujla tamamladı Aldridge.

Lily Aldridge

Florence Pugh asimetrik topuzuyla kırmızı halının beğenilen güzellik görünümlerinden biriydi.

Florence Pugh

Janelle Monáe kıyafetine uyumlu bir şekilde saçlarında iddiasız bir model tercih etti. Makyajında ise yoğun siyah eyeliner ve kırmızı ruj ön plandaydı.