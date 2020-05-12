2020 Satürn Retrosu’nun Etkileri

Satürn’ün üretkenliğimiz üzerinde büyük bir etkisi olduğunu düşünürsek, 2020 Satürn Retrosu bir hayli önemli. İşte Satürn Retrosu hakkında bilmeniz gerekenler…

Satürn Retrosu, 11 Mayıs 2020’de başlayıp 29 Eylül’e dek sürecek.

Satürn katıdır. Oğlak burcunun gezegeni olan Satürn; öz disiplin, kısıtlama ve otoriteyi simgeler. Bu gezegen yolumuzu bulmamıza ve yolculuğumuzda bizi doğru yöne yönlendirmemize yardımcı olabilir. Ancak, geriye doğru gittiğinde (her 12 ayda bir meydana gelir ve kabaca dört buçuk ay sürer), halsiz ve verimsiz hissedebilirsiniz.

Ünlü astroloji uzmanı Astrology King’e göre, 2020 Satürn Retrosu, gezegenin Kartal Takımyıldızı’ndaki en parlak yıldız olan Altair ile bağlantılı. Bu durumda fiziksel sağlık, mental sağlık ve iş yaşamında sorunlar yaşanması mümkün.

Kulağa oldukça korkunç gelebilir ancak bu zor zamanda kendinize ekstra dikkat edip önlemlere uyarak bu dönemi sıfır zararla atlatabilirsiniz.

COVID-19 süreci zaten çoğumuzu Satürn Retrosu ile ilişkili tipik temalara alıştırdı. Birçoğumuz mali ve kariyer ile ilgili anksiyeteler, ruh sağlığı dengesi ve uyum konusunda problemler yaşıyoruz. Satürn’ün bu hareketi başladığında dramatik bir değişim hissetmemeniz bu yüzden oldukça olası.

Satürn Retrosu’nun toplum odaklı Kova burcunda başlayıp kendi ana burcunda sona erdiğini belirtmek önemli. Bu dört buçuk aylık süreçte tembel ve halsiz hissetmeniz oldukça normal olacaktır. Kolektif bir travma geçirdiğimiz bu süreçte kendi iç sesinizi dinlemeniz ve kendinizi zorlamamanız çok önemli.

Verimsiz olmak konusunda endişelenmeyin. Kendinize bakım ritüelleri uygulayın, uyku düzeninizi dengeye koyun, kendinize dikkat edin. Çünkü hayallerinizi gerçekleştirebilmek için berrak bir zihne ihtiyacınız var ve bu da, bu süreçten güçlü çıkmanızla mümkün.

Satürn, hayallerinizin gerçekleşmesi için doğru yolda kalmanıza yardım etmek istiyor…

Satürn retrosu aynı zamanda geçmiş, şimdi ve gelecekle anlaşmayla da ilgilidir. Eğer bazı insanlara kötü davrandıysanız, kendinizi aniden onlardan bir iyilik isterken bulabilirsiniz. Ya da iyi davrandığınız kişilerden yardım görebilirsiniz. Yani tamamen durum kime nasıl davrandığınızla alakalı. Satürn Retrosu kulağa korkutucu geliyor olabilir ama durum sadece bu süreçte kendinize göz kulak olmak ve başkalarına nazik olmakla ilgili…