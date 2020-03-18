2020 Tokyo Olimpiyatları Ertelenmiyor

Japonya ev sahipliğinde 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmeyeceği duyuruldu. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bir erteleme olması bekleniyordu fakat karar o yönde çıkmadı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatlarının planlandığı gibi devam edeceğini resmen doğruladı. IOC tarafından 17 Mart’ta yayınlanan bir bildiride, “2020 Tokyo Olimpiyatları’nın programına tamamen bağlı kalınacağını ve oyunlara dört aydan daha uzun bir süre varken bu aşamada sert kararlara gerek olmadığını” yayınladı.

IOC ayrıca sorumlu bir şekilde hareket etmeye devam edeceğini ve “ilgili herkesin sağlığını koruma ve virüsün kontrol altına alınmasını destekleme ve sporcuların / Olimpik sporların çıkarlarını güvence altına almayı” kabul ettiklerini de ekledi. Buna ek olarak, Olimpiyat oyunlarının Yunanistan’daki meşale aydınlatması gibi etkinlik unsurları, izleyiciden uzak tutularak gerçekleşecek.