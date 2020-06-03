2020 Yaz Dolabınız İçin 5 Anahtar Renk

2020 yazının anahtar renkleri, psikolojimiz açısından da bize iyi hissettirecek renklerden oluşuyor!

İşte bu yazın enerji verdiği kadar rahat kombinlenme imkanı da sunan, mutlaka dolabınıza eklemeniz gereken 5 trend rengi…

Neon Pembe

Pleats Please Issey Miyake

H&M

Jacquemus tasarımlarının bu tonun popülerliğinde etkisi olduğu bir gerçek. Önerimiz ise major parçalarda kullanmanız.

Kum Beji

@brittanybathgate

Pantone’un bu sezon için öngördüğü renklerden biri olan bu ton; aynı zamanda doğallık ve komforu da simgeliyor.

Weekday

COS

Gök Mavisi

@lucywilliams02

Stella McCartney, JW Anderson, The Row ve da pek çoğunun podyumunda gördüğümüz bu huzur veren ton; 2020 yaz sezonunu ele geçirmeye hazır.

HUSH

H&M

Beyaz

Norma Kamali

& Other Stories

Beyaz giymenin büyük bir risk olduğunun farkındayız ancak 2020 yaz sezonunun trend tasarımlarının da etkisiyle bu almak isteyeceğiniz bir risk olacak!

Lime Yeşili

@alyssainthecity

Sezonun sürpriz tonu kesinlikle lime yeşili! Ganni gibi markalar sayesinde yeni sezonda daha da sık göreceğiz bu enerji veren rengi…