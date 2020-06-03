2020 Yaz Dolabınız İçin 5 Anahtar Renk
2020 yazının anahtar renkleri, psikolojimiz açısından da bize iyi hissettirecek renklerden oluşuyor!
İşte bu yazın enerji verdiği kadar rahat kombinlenme imkanı da sunan, mutlaka dolabınıza eklemeniz gereken 5 trend rengi…
Neon Pembe
Jacquemus tasarımlarının bu tonun popülerliğinde etkisi olduğu bir gerçek. Önerimiz ise major parçalarda kullanmanız.
Kum Beji
Pantone’un bu sezon için öngördüğü renklerden biri olan bu ton; aynı zamanda doğallık ve komforu da simgeliyor.
Gök Mavisi
Stella McCartney, JW Anderson, The Row ve da pek çoğunun podyumunda gördüğümüz bu huzur veren ton; 2020 yaz sezonunu ele geçirmeye hazır.
Beyaz
Beyaz giymenin büyük bir risk olduğunun farkındayız ancak 2020 yaz sezonunun trend tasarımlarının da etkisiyle bu almak isteyeceğiniz bir risk olacak!
Lime Yeşili
Sezonun sürpriz tonu kesinlikle lime yeşili! Ganni gibi markalar sayesinde yeni sezonda daha da sık göreceğiz bu enerji veren rengi…