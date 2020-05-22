2020 Yazında Denemeye Sabırsızlandığımız Makyaj Görünümleri
Yaz aylarıyla birlikte artık daha heyecan verici renklere geçiş yaptığımız bir gerçek. Tabii ki bu durum makyaj çantamız için de geçerli!
Bu yazın güzellik görünümleri ise cesaret değil tamamen renk kullanımıyla ilgili!
Pastel tonları sıkça göreceğimiz 2020 yazı makyaj trendlerinden işte denemek için sabırsızlandıklarımız…
Lila Göz Kapakları
Bu sezon makyaj renklerinde soğuk tonların da yükselişe geçtiğini göreceğiz. Bunun ilk örneği ise lila rengi farlar olacak.
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Başrolde Sadece Dudaklar
Bu ikonik Studio 54 görünümü, aslında çok zahmet gerektirmemesiyle de favorimiz!
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Yüzün Her Alanında Şeftali Tonları
Şeftali tonlarını sadece allık ya da rujda düşünmeyi bırakmanın zamanı geldi. Farda da şans verip tüm yüzünüzde tek renk kullanabilirsiniz.
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Gloss Göz Kapakları
Glossy göz kapakları artık sadece podyum ya da özel gecelerin değil, gündelik makyaj görünümlerinin de vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.
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Mat Cilt
90’ların güzellik trendi mat cilt geri dönüyor. Aydınlatıcılarınızı bir kenara bırakmak isteyebilirsiniz!