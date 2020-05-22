2020 Yazında Denemeye Sabırsızlandığımız Makyaj Görünümleri

Yaz aylarıyla birlikte artık daha heyecan verici renklere geçiş yaptığımız bir gerçek. Tabii ki bu durum makyaj çantamız için de geçerli!

Bu yazın güzellik görünümleri ise cesaret değil tamamen renk kullanımıyla ilgili!

Pastel tonları sıkça göreceğimiz 2020 yazı makyaj trendlerinden işte denemek için sabırsızlandıklarımız…

Lila Göz Kapakları

@DANISHROLLS

Bu sezon makyaj renklerinde soğuk tonların da yükselişe geçtiğini göreceğiz. Bunun ilk örneği ise lila rengi farlar olacak.

Benzer Bir Görünüm Elde Etmek İçin:

  • Stila Smudge Kajal Eye Liner
  • MAC 36 Lash
  • Huda Beauty Obsession Pastel Eyeshadow Palette Lilac

Başrolde Sadece Dudaklar

@CELMATIQUE

Bu ikonik Studio 54 görünümü, aslında çok zahmet gerektirmemesiyle de favorimiz!

Benzer Bir Görünüm Elde Etmek İçin:

  • Iconic London Brow Silk and Brush Bundle
  • Armani Beauty Luminous Silk Foundation
  • Mac Lipstick in Lady Danger

Yüzün Her Alanında Şeftali Tonları

@VALERIALIPOVETSKY

Şeftali tonlarını sadece allık ya da rujda düşünmeyi bırakmanın zamanı geldi. Farda da şans verip tüm yüzünüzde tek renk kullanabilirsiniz.

Benzer Bir Görünüm Elde Etmek İçin:

  • Charlotte Tilbury Beauty Light Wand in Pillow Talk
  • Pat McGrath Labs Lust: Lip Gloss
  • L’Oréal Paris Life’s a Peach Blush Powder

Gloss Göz Kapakları

@KAT.SHEARER

Glossy göz kapakları artık sadece podyum ya da özel gecelerin değil, gündelik makyaj görünümlerinin de vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

Benzer Bir Görünüm Elde Etmek İçin:

  • Clarins Instant Light Natural Lip Perfector
  • Shiseido Crystal Gel Gloss
  • Giorgio Armani Eye Tint

Mat Cilt

@JOANNACOOPS

90’ların güzellik trendi mat cilt geri dönüyor. Aydınlatıcılarınızı bir kenara bırakmak isteyebilirsiniz!

  • Nars Matte Bronzing Powder
  • Yves Saint Laurent All Hours Liquid Foundation

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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