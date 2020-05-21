2020 Yazında Her Yerde Göreceğiniz Sandalet Trendleri

Yaz aylarının olmazsa olmazı sandaletler, şimdi hiç olmadığı kadar sıra dışı! Rahatlığın ön planda olduğu kadar, tasarım gücüyle de öne çıkan 2020 yazının sandalet trendleri listemizde sizi bekliyor…

Flatform

@monikh

“Dümdüz” bir platform etkisi sağladığı için favorimiz olan flatformlar, bu sezonda da oldukça güçlü. Üstelik oldukça sofistike görünüyorlar.

  • H&M
  • Suicoke
  • Arket
  • The Row

Flip-Flop

@pernilleteisbaek

Şehir içinde flip flop rahatlığını denemenin tam zamanı. Üstelik mini elbiselerle harika görünüyor. Eğer fazla tatil görünümü sunduğunu düşünüyorsanız, topuklu versiyonlarını tercih edin.

  • Neous
  • Topshop
  • Gianvito Rossi
  • Who What Wear

“Baba” Sandaletleri


@alexisforeman

Gelmiş geçmiş en rahat yaz trendlerinden biri; bu sezon yeniden karşımızda. Elbiselerden şortlara; geniş kullanım alanı sunması ve sıcak havalarda yürümeye uygun olmasıyla favorimiz.

  • Arizona Love
  • Prada

Minimalist Bantlı Sandaletler

@slipintostyle

90’lardan bu yana hayatımızda olan bu trend, oldukça zamansız. Her görünüme zarif bir dokunuş katan bu minimalist trendi; bu sezon dolabınıza eklemelisiniz.

  • Charles & Keith
  • Charles & Keith
  • Ancient Greek Sandals
  • Neous

Bağcıklı Sandaletler

@slipintostyle

İplerini paçalarınıza bağlayarak, dikkat çekici bir stil elde edebilirsiniz.

  • Topshop
  • Bottega Veneta

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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