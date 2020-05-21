2020 Yazında Her Yerde Göreceğiniz Sandalet Trendleri

Yaz aylarının olmazsa olmazı sandaletler, şimdi hiç olmadığı kadar sıra dışı! Rahatlığın ön planda olduğu kadar, tasarım gücüyle de öne çıkan 2020 yazının sandalet trendleri listemizde sizi bekliyor…

Flatform

@monikh

“Dümdüz” bir platform etkisi sağladığı için favorimiz olan flatformlar, bu sezonda da oldukça güçlü. Üstelik oldukça sofistike görünüyorlar.

H&M

Suicoke

Arket

The Row

Flip-Flop

@pernilleteisbaek

Şehir içinde flip flop rahatlığını denemenin tam zamanı. Üstelik mini elbiselerle harika görünüyor. Eğer fazla tatil görünümü sunduğunu düşünüyorsanız, topuklu versiyonlarını tercih edin.

Neous

Topshop

Gianvito Rossi

Who What Wear

“Baba” Sandaletleri



@alexisforeman

Gelmiş geçmiş en rahat yaz trendlerinden biri; bu sezon yeniden karşımızda. Elbiselerden şortlara; geniş kullanım alanı sunması ve sıcak havalarda yürümeye uygun olmasıyla favorimiz.

Arizona Love

Prada

Minimalist Bantlı Sandaletler

@slipintostyle

90’lardan bu yana hayatımızda olan bu trend, oldukça zamansız. Her görünüme zarif bir dokunuş katan bu minimalist trendi; bu sezon dolabınıza eklemelisiniz.

Charles & Keith

Charles & Keith

Ancient Greek Sandals

Neous

Bağcıklı Sandaletler

@slipintostyle

İplerini paçalarınıza bağlayarak, dikkat çekici bir stil elde edebilirsiniz.