2020 Yazının Polo T-Shirt Trendi İçin Kombin Önerileri

Polo tişörtler bir kez daha golf veya tenis maçlarından sokağa taşınıyor.

Prada İlkbahar/Yaz 2020 defilesinde gördüğümüzden beri alışveriş listemizde olan bu klasik; Instagram stil gurularının da etkisiyle 2020 yazının kilit parçalarından biri.

Üstelik spor havası sayesinde her kombine ayrı bir tat kattığı da kesin. Hem iş yaşamında hem de günlük yaşamda kullanılabilir olması da kesinlikle artılarından biri.


@alyssainthecity

Yaz aylarının da etkisiyle polo tişörtlerde daha yumuşak tonlar tercih edebilirsiniz.

Polo tişörtleri sadece jean ve şortlarla değil, kumaş pantolonlarla da tamamlayarak sofistike bir stil yaratabilirsiniz.

@monikh

Özellikle yüksek belli jeanler ile harika durduğu bir gerçek. Klasik polo tişörtleri sevmiyorsanız; sezonun düğme ya da kesimlerinde farklılık gösteren modellerini deneyebilirsiniz.

  • Mango
  • Monki
  • & Other Stories
  • Albus Lumen
  • Allude
  • H&M
  • Jigsaw
  • Sand Copenhagen

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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