2020 Yazının Polo T-Shirt Trendi İçin Kombin Önerileri

Polo tişörtler bir kez daha golf veya tenis maçlarından sokağa taşınıyor.

Prada İlkbahar/Yaz 2020 defilesinde gördüğümüzden beri alışveriş listemizde olan bu klasik; Instagram stil gurularının da etkisiyle 2020 yazının kilit parçalarından biri.

Üstelik spor havası sayesinde her kombine ayrı bir tat kattığı da kesin. Hem iş yaşamında hem de günlük yaşamda kullanılabilir olması da kesinlikle artılarından biri.



@alyssainthecity

Yaz aylarının da etkisiyle polo tişörtlerde daha yumuşak tonlar tercih edebilirsiniz.

Polo tişörtleri sadece jean ve şortlarla değil, kumaş pantolonlarla da tamamlayarak sofistike bir stil yaratabilirsiniz.

@monikh

Özellikle yüksek belli jeanler ile harika durduğu bir gerçek. Klasik polo tişörtleri sevmiyorsanız; sezonun düğme ya da kesimlerinde farklılık gösteren modellerini deneyebilirsiniz.