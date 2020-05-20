2020 Yazının Trendiyle Tanışın: Hafif Vatkalı Kolsuz Bluzlar

2020 yazının trendi geçtiğimiz sezonlarda gördüğümüz sıra dışı parçalardan bir hayli farklı. Klasik bisiklet yaka ve kolsuz bluzlara hafif vatka dokusu eklenerek oluşan bu parça; şimdiden Instagram’daki stil grularının da favorisi.

@carodaur

Eğer vatka dokusundan hoşlanmıyorsanız; yine kolsuz ancak omuz kısmındaki dikişleri kalın tutulmuş parçaları da tercih edebilirsiniz.

@alyssainthecity

Öte yandan para harcamak istemiyorsanız; yarım kollu bir tişörtünüzün de kollarını biraz pay bırakarak kesip, içe katlayarak aynı parçayı elde etmek mümkün.

@emilisindlev

Bu “basic” parçanın kullanım alanı ise bir hayli geniş. İster yine günlük kombinlerde; isterseniz daha iddialı parçalarla kullanabilirsiniz. Bu çok yönlülüğünü, omuzlarındaki hafif vatka dokunuşundan aldığı bir gerçek.

@yoyokulala

Ayrıca bu dokunuş, omuzlarınıza da daha hoş bir hacim veriyor.

Bu basit ancak havalı parçanın en çok jean pantolonlarla yakıştığında ise herkes hemfikir.

The Row

The Row

Topshop

Wolford

Pek çok farklı renkte seçenekleri bulunsa da; oldukça popüler olan siyah ya da beyaz versiyonlarından edinmek, uzun vadede dolabınız için de harika bir yatırım olacak.