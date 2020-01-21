2020 Yılında İzlemeniz Gereken Romantik Komediler

Kalpleri ısıtmanın tam zamanı!

Romantik filmlerle bir araya gelip, yumuşacık bir insan olmanın ilk adımlarını atıyoruz. 2020 yılının da bu konuda pek çok yardımı olacak. Eski moda aşk hikayelerini hediye etmek için hazırda bekliyor. İşte vizyon tarihleriyle birlikte 2020 yılında kaçırmamanız gereken romantik komedi filmler.

Tekrardan o masum duyguları hissetmenizi sağlayacak aşk filmlerini listemiz tam karşınızda.

#1 Sevdiğim Tüm Erkeklere 2: Not Seni Hala Seviyorum

Yayın Tarihi: 12 Şubat 2020

Herkesin en sevdiği bu Netflix filminde artık olaylar bir sonuca bağlanıyor! İlk filmde gördüğümüz tüm o “sahte buluşma” saçmalıklarına veda eden Lara Jean ve Peter Kavinsky çifti, nihayet gerçek bir ilişki içinde izleyicinin karşına çıkıyorlar.

Oyuncular: Lana Condor, Noah Centineo, Madeleine Arthur, Jordan Fisher, Anna Cathcart, Holland Taylor ve Janel Parrish

#2 The Photograph

Yayın Tarihi: Vizyon tarihi henüz belli değil

Mar Eames, ünlü bir fotoğrafçı olan annesi (Issa Rae)’yı beklenmedik bir şekilde kaybeder. Annesinin ölümünden sonra Mae, bir sürü fotoğraf ve mektupların olduğu bir kutu bulur. Bu gizemli kutudaki mektupları okuyan Mae, annesinin hakkında bir yazı yazmakla görevli gazeteciye (LaKeith Stanfield) aşık olur. Film, geçmişte ve günümüzde iç içe geçen bir aşk hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Issa Rae, Chelsea Peretti, Courtney B. Vance, LaKeith Stanfield ve y’lan Noel

#3 Emma

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2020

Jane Austen’in klasik romanı bu yeni romantik komedi de hayat buluyor. Emma, hayatında son derece memnun ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymayan genç bir kadın. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burun sokup çöpçatanlık yapmak. Özenle yaptığı planları birbir ortaya çıkınca ise hiç beklemediği sonuçlarla karşılaşır. Emma, aradığı aşkın en başından beri gözlerinin önünde olduğunu sonradan fark edecektir.

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Johnny Flynn, Mia Goth, Miranda Hart, Josh O’Connor

#4 Aşka İnanıyorum

Yayın Tarihi: 27 Mart 2020

Riverdale dizisinden tanıdığımız K.J Apa bir müzik yıldızı olarak seyirci karşısına çıkıyor. Bu film, Jeremy Camp’in gerçek yaşam öyküsünü konu ediyor. Evlenmeden önce yumurtalık kanseri teşhisi konan eşi Melissa Lynn Henning- Camp ( Britt Robertson) ile Camp’ın yolculuğunu izleyiciyle buluşuyor.

Oyuncular: KJ Apa, Britt Robertson, Shania Twain ve Gary Sinise

#5 En Mutlu Sezon

en mutlu sezon filminin başrolünde, Krısten stewart yer alıyor

Yayın Tarihi: 3 Aralık 2020

Film, kız arkadaşına ( Mackenzie Davis) ailesinin her yıl bir araya geldiği gün evlenme teklif etmeyi planlayan genç bir kadına (Kristen Stewart) odaklanıyor. Genç kadının planları beklenmedik bir gelişmeyle altüst olacaktır.

Oyuncular: Kristen Stewart ve Mackenzie Davis

#6 Batı Yakası Hikayesi

Yayın Tarihi: 17 Aralık 2020

Steven Spielberg’in yönettiği 1957 yapımı Broadway müzikalin uyarlaması olan “Batı Yakası Hikayesi” Shakespeare’in Romeo ve Juliet hikayesinin modern bir yansıması. Baby Driver’dan tanıdığımız Ansel Elgort, bu Broadway klasiğinde Tony rolünü üstleniyor. Film, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu ediyor.

Oyuncular: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Josh Andrés Rivera, Mike Faist, Paloma Garcia-Lee, Maddie Ziegler ve Ana Isabella

#7 Marry Me

Yayın Tarihi: Vizyon tarihi henüz belli değil

Marry Me filminde Jennifer Lopez, Madison Square Garden’daki sevgilisiyle evlenmek üzere olan bir pop yıldızı … Aldatıldığını öğrenene kadar. Sonrasında ise izleyiciler arasından evlenmek için rastgele bir adamı seçiyor.