2020 Yılının En Çok Kazanan Yıldızları Açıklandı

2020 yılının en çok kazanan ünlü isimleri açıklandı!

Forbes dergisinin geleneksel olarak yayınladığı listeye göre 2020 yılının en çok kazanan ismi; 590 milyon dolar ile Kylie Jenner.

Dergi son olarak Kylie Jenner’ı gelirini olduğundan fazla göstermekle itham etmiş; Jenner ise bu iddiaları yalanlamıştı.

2020 yılının en çok kazanan 2. ünlü ismi ise Kanye West. Müzik kariyerinin yanında çok satan Yeezy markasıyla moda dünyasında da adından söz ettiren Kanye West’in 2020 geliri 170 milyon dolar olarak açıklandı.

3. sırada 106. milyon dolar ile tenis yıldızı Roger Federer yer alıyor.

2020’nin en çok kazanan ilk 100 kişisi listesinde Post Malone, Diddy, Drake, Jay-Z, Ariana Grande, Kim Kardashian, Ed Sheeran, Rihanna, Jennifer Lopez gibi isimler de yer aldı.