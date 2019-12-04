2020’de Çok Konuşacağımız Baby Yoda Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Son dönemde internetin tek bir yıldızı var: Baby Yoda! 2019’u kapatmaya hazırlandığımız günlerde internette hakkında binlerce meme yapılan Baby Yoda’yı 2020’de de çok konuşacağız. Star Wars’un TV şovu The Mandalorian’da gözüktüğü andan bu yana küresel bir fenomen haline gelen Baby Yoda hakkında işte bilmeniz gerekenler…

2020’nin şimdiden yıldızı baby yoda

Baby Yoda (Bebek Yoda) Kimdir?

The Mandalorian’ dizisinin ilk bölümünün sonlarında gördüğümüz Baby Yoda; aslında bir hedefti. Mandalore gezegeninden gelen ödül avcısı Mandalorian (Pedro Pascal); kendisine verilen 50 yaşındaki yeni hedefin peşine düşmüştü. Ancak Mando gezegene ayak bastığında hedefin kocaman harika gözlere ve sivri kulaklara sahip Baby Yoda olduğunu keşfetti. (Anlaşılan biraz geç olgunlaşıyorlar!)

baby yoda şimdiden pek çok meme’ye konu oldu

Baby Yoda Nereden Geldi?

Henüz Bebek Yoda’nın geçmişine dair çok fazla bilgi sahibi değiliz. Dolayısıyla “bu bildiğimiz o ikonik Yoda mı, yoksa Yoda’nın çocuğu Yoda Jr. olabilir mi?” şeklinde internette pek çok senaryo görmek mümkün.

Öte yandan The Mandalorian 6. filmden 5 yıl sonra ki zaman diliminde geçiyor. Yani sadece Yoda ile aynı ırktan olabilir veya Yoda zaman yolculuğu yapmış olabilir.

baby yoda’nın hikayesini henüz tam bilmiyoruz

Peki Neden Baby Yoda?

Star Wars oyuncaklarının sadece küçükler değil, (belki de daha çok) yetişkinler için olduğunu biliyoruz. Bu da tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir pazar demek. Ancak Disney ve Lucasfilm, The Mandalorian prömiyerine kadar Baby Yoda karakterini bir sır olarak sakladığından şimdilik çok etkileyici oyuncakları yok. Hasbro’nun da onayladığına göre; Baby Yoda’ya dair ürünlerin bu yılbaşı dönemine yetişmesi imkansız.

Bu aynı zamanda dizi ekibinin de Baby Yoda’nın bu kadar patlayacağını tahmin etmediklerinin bir göstergesi.

baby yoda

Baby Yoda’yı Neler Bekliyor?

The Mandalorian, her Cuma günü Disney+ streaming servisinde yayınlanıyor. Yarım saatlik bölümlerin keyfini çıkarırken Baby Yoda’nın macerasını da takip edebilirsiniz.