2020’de Sizi İlgi Odağı Yapacak Saç Modelleri

2020 yılının trendleri gün yüzüne çıkıyor. Güzellik görünümlerinizdeki tercihlerinizle şıklığınızı ve kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz.

2020’nin en trend saç modellerini sizler için bir araya getirdik:

# At kuyruğu örgüler

2020’nin popüler saç modellerinin başında örgü ile süsleyeceğiniz at kuyrukları geliyor. Örgülerinizi rengarenk tokalar ve gold halka küpelerle tamamlamayı unutmayın! Bu model, hem spor hem de çok enerjik bir görünüm yaratıyor.

ÖRGÜ SAÇ MODELLERİ

AT KUYRUĞUNDA ÖRGÜ SAÇ MODELİ

Görseller: @emilisindlev , @lunaklestrup

# Bohem topuzlar

Özellikle saçlarınız kıvırcıksa ya da saçlarınızı kıvırcık kullandığınız günlerde bu modeli şiddetle tavsiye ediyoruz. Önlerden birkaç havalı tutam çıkardığınız saçlarınızla tüm bakışları üzerinize çekeceksiniz.

bohem topuzlar ile zarif bir görünüm yakalayın

Görsel: @solangevandoorn

# At kuyruğunda büyük toka detayları

Desende ve renkte minimal, ancak boyutta maksimal tokalarla at kuyruğunuzu sabitleyin. Saçınızda kullanacağınız bu yıldız aksesuar ilham kaynağı olmanızı sağlayacak.

DEV TOKALAR GÜZELLİK GÖRÜNÜMÜNÜZÜN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Görsel: @beatrice.gutu

# En havalı saç aksesuarlarından fularlar

Fularları saçlarınızda kullanmayı sevdiğinizi biliyoruz. Bu trend 2020’de de devam edecek. Sadece at kuyruklarında değil; örgüler ve topuzlarda da farklı desen ve renklerde fular kullanmaktan çekinmeyin.

saçlarınızda toka yerine fular kullanın

Görsel: @dahyeshka

# Düşük balerin topuzu ve 90’lar etkili tokalar

Balerin topuzlarını ense hizasına getiriyoruz ve toka olarak 90’ların bez tokalarını kullanıyoruz! Bu güzellik görünümü 2020’ye damga vuracak.

ensede balerin topuzu ile havalı bir stil yaratın

Görsel: @stephaniebroek

# Saç bantları

Geçtiğimiz yıl dev kadife saç bantları ve incili taçlar iddialarıyla dikkat çekmişlerdi. 2020’de bu yerini biraz daha zamansız modellerle değiştirecek. Özellikle siyah bir saç bandı edinmenizi öneriyoruz.

SAÇ BANTLARI İLE SAÇ MODELLERİ

SAÇ BANDI UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Görseller: @clairerose , @jessieandrews

# Saçlar kazakların içine!

Bir başka trend ise kazakların, sweatshirtlerin içine saklanmış saçlar olacak. Uzun saçlıların severek uygulayacağı bu görünüm oldukça havalı!

SAÇLARINIZI KAZAĞINIZIN İÇERİSİNDE TUTMAYI DENEYİN

Görsel: @bonsergentstudio