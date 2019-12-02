2020’de Sizi İlgi Odağı Yapacak Saç Modelleri

2020 yılının trendleri gün yüzüne çıkıyor. Güzellik görünümlerinizdeki tercihlerinizle şıklığınızı ve kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz.
2020’nin en trend saç modellerini sizler için bir araya getirdik:
# At kuyruğu örgüler
2020’nin popüler saç modellerinin başında örgü ile süsleyeceğiniz at kuyrukları geliyor. Örgülerinizi rengarenk tokalar ve gold halka küpelerle tamamlamayı unutmayın! Bu model, hem spor hem de çok enerjik bir görünüm yaratıyor.
Görseller: @emilisindlev , @lunaklestrup
# Bohem topuzlar
Özellikle saçlarınız kıvırcıksa ya da saçlarınızı kıvırcık kullandığınız günlerde bu modeli şiddetle tavsiye ediyoruz. Önlerden birkaç havalı tutam çıkardığınız saçlarınızla tüm bakışları üzerinize çekeceksiniz.
Görsel: @solangevandoorn
# At kuyruğunda büyük toka detayları
Desende ve renkte minimal, ancak boyutta maksimal tokalarla at kuyruğunuzu sabitleyin. Saçınızda kullanacağınız bu yıldız aksesuar ilham kaynağı olmanızı sağlayacak.
Görsel: @beatrice.gutu
# En havalı saç aksesuarlarından fularlar
Fularları saçlarınızda kullanmayı sevdiğinizi biliyoruz. Bu trend 2020’de de devam edecek. Sadece at kuyruklarında değil; örgüler ve topuzlarda da farklı desen ve renklerde fular kullanmaktan çekinmeyin.
Görsel: @dahyeshka
# Düşük balerin topuzu ve 90’lar etkili tokalar
Balerin topuzlarını ense hizasına getiriyoruz ve toka olarak 90’ların bez tokalarını kullanıyoruz! Bu güzellik görünümü 2020’ye damga vuracak.
Görsel: @stephaniebroek
# Saç bantları
Geçtiğimiz yıl dev kadife saç bantları ve incili taçlar iddialarıyla dikkat çekmişlerdi. 2020’de bu yerini biraz daha zamansız modellerle değiştirecek. Özellikle siyah bir saç bandı edinmenizi öneriyoruz.
Görseller: @clairerose , @jessieandrews
# Saçlar kazakların içine!
Bir başka trend ise kazakların, sweatshirtlerin içine saklanmış saçlar olacak. Uzun saçlıların severek uygulayacağı bu görünüm oldukça havalı!
Görsel: @bonsergentstudio