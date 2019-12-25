2020’nin Düğün Trendleri: Gelinlik Modelleri

2020 yılının düğün trendlerine göz atacağımız dosya konularımızın ilkinde elbette her düğünün başrolüne odaklanıyoruz: Gelinlikler!

Hayatınızın en özel anlarından biri olan düğününüzde nasıl bir gelinlik giymeyi planlıyorsunuz? Gelinlik modeliniz çocuk yaşlarınızdan beri hayal ettiğiniz o model mi olacak, yoksa gelinliğinizi sezonun trendlerine göre mi belirleyeceksiniz? Eğer trendleri takip eden bir gelin olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz!

2020 yılı gelinlikler açısından oldukça renkli ve çok çeşitli geçecek gibi görünüyor. En trend modelleri bir araya getirmek için kaynağımız tasarımcıların ve modaevlerinin 2020 koleksiyonları oluyor.

İşte 2020 yılında trend olacak en havalı ve güzel gelinlik modelleri:

# Kat kat eteğiyle öne çıkan gelinlikler

2020’nin trend gelinlik modellerinin en başında katlı görünümde eteklere sahip olanlar geliyor. Tül, dantel, fırfır belki de hafif büzgülü şeritler… Kat kat etek görünümünün nasıl tasarlandığı hiç önemli değil. Önemli olan adeta bir düğün pastasını hatırlatır gibi eteklerinizin hacimli ve dikkat çekici görünmesi!

Amsale

Hayley Paige

Justin Alexander

Lazaro

Pronovias

Viktor&Rolf

Bu modellerde gelinliğinizin üst kısmını dilerseniz straplez, dilerseniz askılı tercih edin. Tıpkı Hayley Paige tasarımındaki gibi renkli tül şeritlerden oluşan bir gelinlik de seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin düğün gününüzde nasıl görünmek istediğinize bağlı. İçinde en rahat ve kendinizi en “siz” hissettiğiniz modeli bulduğunuzdan emin olun.

# Korse gelinlikler

Üst gövde kısmı korse şeklindeki gelinlikle vintage bir etki yaratıyor. Gelinliğiniz hem nostaljik hem de modern olsun istiyorsanız korse tipi gelinlikleri denemenizi öneriyoruz. Bu model özellikle üst bedeni küçük olan kadınlar için oldukça uygun.

Edem Demi Couture

Eisen-Stein

Inbal Dror

Zac Posen

Taş ve dantel detaylarla süslenmiş korse üstlü gelinlikleri seçerek düğününüze cesur bir dokunuş yapabilir ya da sade bir modelle minimal stilinizi vurgulayabilirsiniz. Düğününüzü küçük bir davet olarak organize ediyorsanız korse tipi kısa gelinlikler tam size göre!

# Zarif elbise tarzında minimal gelinlikler

Giyim stilinizi minimal olarak tanımlıyor ve düğününüzde sadelikten yana bir gelin olmak istiyorsanız beyaz elbiseler sizin için kusursuz bir tercih olacak. Fazla detayları olmayan beyaz elbise tarzındaki zarif gelinlikler sizi günün yıldızı yapacak.

Honor NYC

Isabelle Armstrong

Rime Arodaky

Savannah Miller

Theia

Sade gelinliklerin en sevdiğimiz yanı ise aksesuarlarla ya da saç ve makyaj tercihleriyle bir bütünlük oluştururken gelin adaylarını zorlamamaları. Bol taş ve kumaş detayı olan bir gelinlikte saçınıza ve makyajınıza kolayca karar veremeyebilirsiniz. Ama sade gelinliklerde istediğiniz saç aksesuarını, dilediğiniz mücevherleri özgürce kullanabilirsiniz.

# Bacak dekolteli gelinlikler

Yıllarca spor yaptınız, düğün gününüzde kaslı bacaklarınızı göstermek istemeniz çok normal. Bunu hak ettiniz! Şanslısınız ki 2020, bacak dekoltesiyle öne çıkan gelinliklerin trend olduğu bir yıl olacak.

Berta

Eisen-Stein

Ines di Santo

Bacak dekolteli gelinlik tasarımlarında en dikkat çeken detay ise straplez üstlerle birlikte kullanılmaları. Böylece vücutta dengeli bir açıklık meydana geliyor. Gövdenin üst kısmının daha kapalı olduğu bir model seçerseniz alt kısım çok öne çıkabilir, bu da görünümünüzdeki dengeyi bozabilir.

# Balon kollu romantik gelinlikler

Kol detaylarını seviyorsanız balon kollu gelinlik modelleri tam size göre. Straplez kesimli gelinlikleri destekleyen bu modelde genellikle kollar ayrı birer tasarım gibi görünüyor. Romantik ve bir o kadar modern bu modelde seksiliğin dozunu arttırmak istiyorsanız bacak dekoltesi ekleyebilir ya da tek kol olacak şekilde tasarlatabilirsiniz.

Alexandra Grecco

Allison Webb

Monique Lhuillier

Rime Arodaky

Balon kollu gelinliklere düz inen kumaş dokuları da tüllerden oluşan uçuş uçuş modeller de çok yakışıyor. Vücut tipinize göre hangi tasarımları seçeceğiniz tamamen size kalmış.

# Balerin ilhamlı gelinlikler

Balerinlerin tütü eteklerinden ilham alan gelinlik modelleri 2020’ye damga vuracak desek abartmış olmayız. Özellikle Leanne Marshall tasarımı gelinliğin it-girl Olivia Palermo’nun gelinliğine ne kadar benzediğini fark etmiş olmalısınız. Yıllar önce düğününde tercih ettiği balerin zarafetindeki görünümüyle Palermo, 2020’ye ilham olacağını düşünebilir miydi ki?

Leanne Marshall

Mira Zwillinger

Vera Wang

Uçuş uçuş eteklerden oluşan bu gelinliklerde daha cesur bir görünüm için içinde balerin mayosu olan modelleri tercih edebilirsiniz. Işıltılar barındıran tül kumaş ise düğününüzü keyifle hatırlamanızı sağlayacak.

# Sırt dekolteli gelinlikler

Dekoltenin en zarif ve gelinliklere en yakışan çeşidi sanıyoruz ki sırt dekoltesi. 2020 gelinleri gönül rahatlığıyla sırt dekolteli gelinlik seçebilirler çünkü bu model çok moda! En trend gelinlik modellerinde sırt dekolteli modeller bu yıl fazlasıyla öne çıkacak.

Inbal Dror

Laure de Sagazan

Lela Rose

Monique Lhuillier

Pronovias

Vera Wang

Sırt dekolteli gelinliğinize dantel, kurdele gibi detaylar da ekleyerek hem çekici hem de romantik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Daha modern ve hareketli bir görünüm içinse ip şeklinde çapraz askılar yardımınıza koşuyor.

2020’nin gelinlik trendlerini listeledik. Bu geniş rehberimizin ışığında size en uygun gelinliği bulmakta hiç zorlanmayacaksınız. Tercihlerinizde göz ardı etmemeniz gereken bir şey daha var:

En uygun gelinlik nasıl seçilir? Doğru gelinliği seçmek için yapmanız gerekenler basit. Öncelikle vücudunuzu tanımalısınız. Vücudunuzun vurgulamak istediğiniz bölgesine karar verin. Sırtınızı mı beğeniyorsunuz? O halde sırt dekolteli modeller sizin için ilk seçenekler arasında girebilir. Vücudunuzu tanıdıktan sonra, düğün gününüzde nasıl bir saç tercih edeceğinize karar verin. Açık saçlarla kendinizi daha güzel hissediyorsanız sırt dekolteli bir gelinlik giymenizin anlamı olmayacaktır. O yüzden saç modelinin gelinlik sürecinde belirlenmesi oldukça önemli.

Gelinlik seçiminde en önemli nokta kendinizi rahat, mutlu ve güzel hissetmeniz! O süreçte pek çok kişiden farklı fikirler çıkacağına eminiz. Tüm bunlara kulak tıkayıp kendinize şunu sorun: “Ben nasıl görünmek istiyorum?” Gün sizin gününüz; ne giyerseniz giyin günün yıldızı siz ve müstakbel eşiniz olacak. Bu yüzden mutluluğunuzu destekleyecek ve sizi koca bir gün güvenle kuşatacak o sihirli elbiseyi bulmaya odaklanın!