2020’nin En Trend Güneş Gözlüğü Modelleri

Son yıllarda tıpkı mikro çantaları gibi mikro güneş gözlükleri de büyük sükse yakaladı. Ünlü isimler markalarla anlaştı, kendi güneş gözlüğü koleksiyonlarını ürettiler. Bizler de modaya uyarak bu gözlüklere yatırım yaptık.

Siz de geçtiğimiz yıllarda gözlükten yana tercihlerinizi mikro modellerden yana kullandıysanız 2020 buna sizi biraz pişman edecek gibi görünüyor. Çünkü çark tam tersine döndü!

2020 yılında gözlükler neredeyse tüm yüzünüzü kapatacak ebatlara bürünecek. Moda haftalarında ve ünlü isimlerde gördüğümüz bu trende 2020’nin özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sıklıkla rastlayacağız. Kylie Jenner gibi adeta kar gözlüğünü andıran gözlüklerle plajda boy göstermeye hazır mısınız?

“Shield” yani kalkan adı verilen bu güneş gözlüğü modelleri genellikle çerçevesiz olmasıyla dikkat çekiyor. Bu gözlüklerin burun kısmında birleştirme kısmı bulunmuyor.

Chanel defilesinden beyaz renkte çerçevesiyle dikkat çeken bir kalkan güneş gözlüğü modeli. Kulağa çok spor bir güneş gözlüğü modeli gibi gelse de, defilede romantik bir tüvit takımın tamamlayıcı aksesuarı olmuştu. Şans vermeye değer, öyle değil mi?

Biraz daha şık bir güneş gözlüğü mü arıyorsunuz? Givenchy yardımınıza koşuyor. Işıltılar eklediği modeliyle Givenchy güneş gözlüğü bu trende uyarken sofistike bir görünüm yakalamanızı da sağlayacak.

Emporio Armani kalkan güneş gözlüğü trendini eğlenceli renklerle birleştirdi. Kırmızı güneş gözlüğüyle bakışlarınızı daha da ısıtmaya ne dersiniz?

Size en uygun doğru güneş gözlüğünü seçmekte zorlanıyor musunuz? Öğrenmek için haberimize tıklayın!

Renk demişken Versace’nin tüm ihtişamını fuşyanın cazibesiyle birleştiren bu gözlüğü unutmak mümkün değil.

Billie Eilish bu gözlük trendini en çok seven isimlerin başında geliyor. Aksesuar kullanımıyla sıra dışı görünümler yakalayan Billie Eilish gibi siz de gözlüğünüzde seçiminizi neon renklerden yana kullanabilirsiniz.