2020’nin İlk Merkür Retrosunun Etkileri

2020 yılının ilk Merkür gerilemesini yaşıyoruz. 17 Şubat’ta başlayan bu etki 10 Mart’ta son bulacak. Peki bu süreçte Merkür retrosu hayatlarımızı nasıl etkileyecek?

Merkür retrolarında siz de hayatınızdaki her aksiliği buna mı yoruyorsunuz? Metro arızalanmaları, hafif şekilde hasarla atlatılmış sakarlıklar, yanlış anlaşılmalar bu süreçte artış mı gösteriyor? Gelin hep birlikte Merkür retrosunun etkilerine değinelim.

Yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda gerçekleşiyor. Balık burcu duygusallığı ile nam salmış bir burç olduğu için bu dönemde genel olarak tüm burçlar bu enerjiden nasip alabilir. Dikkatli olmakta, ani duygu boşalımlarından kaçınmakta fayda var. Patronunuzun karşısında sinir krizi geçirmek istemezsiniz değil mi?

Bu retroda geçmişinizden insanlara hazır olun. Dört sene önceki eski sevgilinizi ya da bir sene önceki en iyi arkadaşınızı o dönem son kez gördüğünüzü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şu süreçte her an karşınıza çıkabilirler. Belki kahvaltı için gittiğiniz bir kafede ummadık şekilde karşılaşabilirsiniz. Belki de kasıtlı olarak size dönüş yapabilirler. Ansızın bir arama ya da mesajla şok olma ihtimaliniz yüksek.

Merkür retrosunun etkileri

Geçmişle bağınız şu süreçte sıkça karşınıza çıkacak. Özellikle rüyalarınızda geçmişten insanları görebilirsiniz. Bu da sizi geçmişteki o insanlarla yeniden iletişim kurmaya itebilir. Tavsiyemiz, bir anlık heyecana kapılmadan önce şunu düşünmeniz: “O insanı yeniden hayatınızda istiyor musunuz?”

Paranoyak düşünceler de retronun olumsuz getirilerinden olacak. Hayal dünyanızda bir süredir işleri nedeniyle konuşamadığınız flörtünüzü bir başkasıyla ilişki içerisinde düşünmeniz çok olası. Gereksiz kıskançlıklardan, kuruntulardan ve bunların neden olabileceği tartışmalardan kaçının. Herhangi bir şeye tepki vermeden önce somutluğunu sorgulayın, böylece retrodan en az hasarla kurtulabilirsiniz.