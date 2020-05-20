2020’yi Etkisi Altına Alacak 7 Bikini ve Mayo Trendi

İçinde bulunduğumuz dönem düşünülünce, bikini veya mayo trendleri fazlasıyla ütopik gelebilir ancak bu sezonun trendlerini önceki sezonlardan ayıran bir şey var; aslında fazlasıyla zamansız olmaları.

İçerisinde sadece 2020 değil tatil çantanıza zamansız yatırım amacıyla da katabileceğiniz önerilerin de bulunduğu, 7 bikini ve mayo trendi…

Göğüs Altı Kupu

Onia markasının kreatif direktörü Dalia Cunow, bu trendin güçlenerek devam edeceğini söylüyor. Bunda göğsü ekstra kaldırmasının da etkisi var.

ONIA

OOKIOH

Lurex

Oseree

Lurez aslında simli mayo kumaşına verilen isim. Mikoh markasının kreatif ditektörü Oleema Miller; bu simli kumaşlara mavide turkuaza, siyahtan bordoya her renkte sahip olmak isteyeceğimizi söylüyor.

ZARA

ZARA

MIKOH

MIKOH

Fırfırlar

Fırfırlar aynı zamanda vücut proporsiyonuyla oynamak için de harika bir detay görevi görüyor. Yarattığı eğlenceli görünüm de cabası!

ZIMMERMANN

LISA MARIE FERNANDEZ

SHE MADE ME

OYSHO

Çok Amaçlı Mayolar

Marysia

Devir tasarruf ve çok amaçlılık devri! Bu yüzden favori mayonuzu şehirde de giyebilmek harika olmaz mıydı? Bu noktada jean ile şehre de taşıyabileceğiniz modern detaylara sahip çok kullanışlı mayo ve bikini modelleri devreye giriyor.

MARYSIA

SOLID & STRIPED

Modern Desenler

Faithfull The Brand

Her sezon desenli bikiniler görsek de bu sezonun vintage etkileri ile dolabımıza ekleyeceğimiz parçalar arasında gözüküyor. Modern kesime sahip parçaları desenli tercih ederek farklı bir dokunuş katabilirsiniz.

MANGO

MANGO

Minimalist Parçalar

Mikoh

Temiz kesimli, basit ve klasik silüetler bu sezonun büyük trendleri arasında. Dikkat çekmek için bu parçaların en neon renklilerini tercih edebilirsiniz.