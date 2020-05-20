2020’yi Etkisi Altına Alacak 7 Bikini ve Mayo Trendi

İçinde bulunduğumuz dönem düşünülünce, bikini veya mayo trendleri fazlasıyla ütopik gelebilir ancak bu sezonun trendlerini önceki sezonlardan ayıran bir şey var; aslında fazlasıyla zamansız olmaları.

İçerisinde sadece 2020 değil tatil çantanıza zamansız yatırım amacıyla da katabileceğiniz önerilerin de bulunduğu, 7 bikini ve mayo trendi…

Göğüs Altı Kupu

Onia markasının kreatif direktörü Dalia Cunow, bu trendin güçlenerek devam edeceğini söylüyor. Bunda göğsü ekstra kaldırmasının da etkisi var.

  • ONIA
  • OOKIOH

Lurex

Oseree

Lurez aslında simli mayo kumaşına verilen isim. Mikoh markasının kreatif ditektörü Oleema Miller; bu simli kumaşlara mavide turkuaza, siyahtan bordoya her renkte sahip olmak isteyeceğimizi söylüyor.

  • ZARA
  • ZARA
  • MIKOH
  • MIKOH

Fırfırlar

Fırfırlar aynı zamanda vücut proporsiyonuyla oynamak için de harika bir detay görevi görüyor. Yarattığı eğlenceli görünüm de cabası!

  • ZIMMERMANN
  • LISA MARIE FERNANDEZ
  • SHE MADE ME
  • OYSHO

Çok Amaçlı Mayolar

Marysia

Devir tasarruf ve çok amaçlılık devri! Bu yüzden favori mayonuzu şehirde de giyebilmek harika olmaz mıydı? Bu noktada jean ile şehre de taşıyabileceğiniz modern detaylara sahip çok kullanışlı mayo ve bikini modelleri devreye giriyor.

  • MARYSIA
  • SOLID & STRIPED

Modern Desenler

Faithfull The Brand

Her sezon desenli bikiniler görsek de bu sezonun vintage etkileri ile dolabımıza ekleyeceğimiz parçalar arasında gözüküyor. Modern kesime sahip parçaları desenli tercih ederek farklı bir dokunuş katabilirsiniz.

  • MANGO
  • MANGO

Minimalist Parçalar

Mikoh

Temiz kesimli, basit ve klasik silüetler bu sezonun büyük trendleri arasında. Dikkat çekmek için bu parçaların en neon renklilerini tercih edebilirsiniz.

  • BERSHKA
  • BERSHKA

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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