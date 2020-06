2021 Oscar Ödül Töreni Pandemi Nedeniyle 2 Ay Ertelendi

2021 yılının Oscar Ödül Töreni’nin koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendiği resmi olarak açıklandı.

“The Academy of Motion Picture Arts and Sciences and the ABC Television Network” ün resmi açıklamasına göre Oscar Ödül Töreni iki ay ertelenerek 25 Nisan 2021’de gerçekleştirilecek.

Bu tarih; orijinal olarak gerçekleşmesinin planlandığı 28 Şubat 2021 tarihinden 8 hafta ilerisi demek.

Akademi Başkanı David Rubin ve Akademi CEO’su Dawn Hudson; “Bir yüzyılı aşkın bir süredir, filmler en karanlık zamanlarda bizi rahatlatmada, ilham vermede ve eğlendirmede önemli bir rol oynamıştır. Onlar kesinlikle bu yıl da olacaklar” açıklamasında bulundu.

Akademi yetkilileri ayrıca adayların 15 Mart Pazartesi günü açıklanacağını da belirtti.

Ayrıca yakın kaynaklar pandeminin kontrol altına alınamaması halinde ertelemenin daha ileri bir tarihe bir kez daha atılabileceğini belirtiyor.