21 Haziran’da Gerçekleşecek Güneş Tutulması Dünya’yı Etkisi Altına Alacak

Tutulmalar çağlar boyunca devamlı olarak karşımıza çıkıyor. 21 Haziran tarihinde Yengeç Burcu’nun 0. derecesinde Halkalı Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulmanın en çok “Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak” burçlarını etkileyeceğine değinen Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, ‘’Tutulma sadece bizleri değil, içerisinde bulunduğumuz dünyayı hatta bulunduğumuz bu kaosu etkiliyor. Çünkü 21 Haziran’ da Güneş ışınları Kuzey yarım kürede, Yengeç dönencesine dik gelir. O gün yaz mevsiminin başlangıcıdır. En kısa gece ve en uzun gündüz o gün yaşanır. Bir de bunun üzerine tutulma yaşayacağız’’ ifadelerinde bulundu.

21 Haziran 2020 tarihinde yaşanacak tutulma ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı ‘’Bu tutulmadan başladığı işi bir türlü bitiremeyenler, başkalarına hedeflerini bulması için yardım edip kendi hedeflerini unutanlar etkilenecek. Bir tarafımız dünyaya dönükken diğer tarafımızın da bilgelikle aktığı, iyi ya da kötü bilgeliğe ve aydınlanmaya ihtiyacı olan kişiler, bu tutulmadan daha fazla etkilenecek. Artık evlerimizde daha çok çalışmaya döneceğiz. Eve daha çok iş getiren bir model olacağız. Yapacağımız işlerde, girişimlerde fikir almak, danışmak bizler için uygun olacak. Ölçüp tartarak hareket etmememiz mi gerekecek? Tam teslimiyet mi? yoksa Kuşku duymak mı? Örnekleyecek olursak; bu tutulma bizleri stalker olarak adlandırdığımız rollere büründürülebilir. Ayrıca üzülerek belirtmek durumundayım ki Yengeç Medikal Astrolojide midenin yanı sıra kanser etkisi veriyor olacak. İlerleyen dönemlerde Jüpiter Plüton buluşmaları, Ekim aylarında kanser vakalarında artış gözlemleyebiliriz. Kanser dediğimiz kontrolsüz hücre bölünmesidir. Bu konuya neden değindim? Çünkü burada önce kendi iç sesimize dönmeliyiz. Psikolojik olarak beden diliyle, çakra diliyle kendimizi bu tutulmaya hazırlamamız lazım’’ dedi. Mide Yanmalarına Dikkat! Yengeç, öncelikle Medikal Astrolojide mide ile alakalıdır. Bu tutulma mide yanmalarımızı tetikleyebilir. Çünkü yeni iş başlangıçları yapmak isteyeceğiz. Hayatın içerisinde kendimizi artık nerede konumlandırmak istediğimizi gözlemleyeceğiz. Bunları sadece ‘Aile ve Yuva’ hanemizde değerlendirmeyeceğiz. Bir şeyleri ortaya çıkarmak, yeni bir iş yapmak ve artık içimizdeki yetenekleri dışarı çıkarmak isteyeceğiz. İçimizde saklı kalan ne varsa ortaya çıkarmak isteyeceğiz. Yeni süreçlere hazırlık aşamasındayız. Kurumsal bakış açısında çok fazla şey deneyimleyeceğiz. Mide yanmaları içe kapanmalar, içe durmalar ve dik durmakta zorlanmalar söz konusu ise Solar Pleksusu düşünün, kendinizi gözlemleyin. Yeni ne yapmak istiyorsunuz sorusunu kendinize yöneltin. Tutulma blokajlarımızı gözlemlememize vesile olacak. Çaba göstermek ve mücadele etmekle ilgili sınanacağız. İki önemli tarihimiz var! 28-29 Haziran Mars ‘0’ derece Koç burcuna geçiş yapıyor olacak ve altı ay boyunca Koç burcunda kalacak. ‘0’ derece bizim için önemli bir vurgu olacak. Önümüzdeki altı aylık serüvende ‘0’ dereceye ne gelirse 21 Haziran’da ki tutulmayı tetikleyecek. Bu sebeple de bizim için önemli olacak. Bu etki ile artık yapmamız ve atmamız gereken adımları atacağız. Bir şeyleri sonlandıracağız ya da başlatacağız. Hırslarımızı ön plana taşıyacağız. Bir diğer tarihimiz 8 Ağustos olacak. Bu sefer Venüs Retrosunu bitirip ‘0’ derece Yengeç burcuna geçecek. 8 Ağustos ve takip eden günlerde bu sefer ilişkilerimizle ilgili bir şeyleri ön plana getireceğiz. Neyi seviyorsak ona yöneleceğiz. Bu tarihler bizler için önemli. Ülke Durumuna Bakalım… Sınırlarımız ile ilgili sıkıntılar ve zorluklar yaşayabiliriz. Dini propagandaların çok daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Amerika tarafında sıkıntılar doğabilir ve ülkeyi ön plana çıkartabilir. Bu dönem din sömürücülüğünün üzerinde duracağız. Halkın, ailenin, yuvanın, mahrem alanlarımızla ilgili sınavlar vereceğiz. Yengeç Vatan demektir, ülke toprakları demektir. Ayrıca su ve denizler demektir. Buralarla da ilgili sıkıntılarla ve zorluklarla bu altı aylık süreçte ilgileneceğimizi şimdiden söyleyebiliriz. Olması gerekenin önüne geçemediğimizi belirtmek ve bu ülke vatandaşı olarak kötü bir şey olmasını benim de istemediğini bilmenizi isterim.

Yükselen Koçlar ve Koç Burcu

Aktif bir döneme başlangıç yapıyorsunuz. Fakat bu dönem sabırlı olmayı deneyimleyebilirsiniz. Yeni döneme hızlıca uyum sağlıyorsunuz. Eyleme geçmeden evvel, yaşam prensiplerinizi göz önünde bulundurmalısınız. ‘Aile’, ‘ev’ ve ‘şehir’ değiştirmekle ilgili konular gündeminizde olabilir. Güneş tutulmasını 4. ev konularından deneyimleyeceksiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilir ve gerçeklerden kaçmak isteyebilirsiniz. Fakat burada su elementinin ayrıştırma özelliğinden faydalanabilir ve krizi fırsata çevirebilirsiniz. Aidiyet duygunuz ve geçmiş yaşanmışlıklarınız hareket kabiliyetinizi sınırlıyor olabilir. Akıl karışıklığınıza sebebiyet veren her ne ise gerçeklerle yüzleşmelisiniz. Bu yüzleşme, hareket kabiliyetinize yön verebilmenizi kolaylaştıran etkilere sahip olacak. Maddi güvenlik ihtiyacınızı artık düşünmüyor ve biran evvel yeni düzene geçmek için heyecan duyuyor olabilirsiniz.

Yükselen Boğalar ve Boğa Burcu

Sizi maddi güvenlik alanlarında hırslandıracak bir sürece giriyorsunuz. Yakın çevrenizle ilgili konular, yeni ağlar kurmak, kardeşleriniz ve akrabalarınız gündeminizde olacak. Güneş tutulmasını 3. ev konularından deneyimleyeceksiniz. Bu süreçte birilerinden destek almak sizi hırslandırabilir. Aşina olmadığınız konularda sosyal çevrenizden nasıl faydalanacağınızı düşünebilirsiniz. Geçmiş bağlantıları tekrar gündeminize taşıyabilirsiniz. Objektif olmaya özen göstermelisiniz. Fakat kolay kolay değişmeyen fikirleriniz bu konuda sizi zorlayabilir. Yeni sözleşmeler anlaşmalar söz konusu olabilir. Karar vermeden ve imzalamadan önce enine boyuna düşünmek isteyebilirsiniz. Stratejinizi doğru belirlediğinizde, adım atmanız daha kolaylaşacaktır.

Yükselen İkizler ve İkizler Burcu

Sahip olduğunuz değerlerin farkına varacağınız bir sürece giriyorsunuz. Maddi değer yargılarınızla ilgili fikirleriniz değişiyor. Güneş tutulmasını 2. ev konularında deneyimleyeceksiniz. Toplum içerisinde var olmak ve kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenize ya da ailenize kendinize ait bir alan kurmak isteyeceğinizden bahsedebilir ve destek almak isteyebilirsiniz. Artık her şeyin iradesini kendi elinize alıyorsunuz. Kendinize yaşam alanı oluşturmak için araştırmalara giriyorsunuz. Yaşam tarzınız şekilleniyor. Bu konularda hareket ederken sizi zorlu bir sürecin beklediğini bilmenizi isterim. Hazırlıklı olmalısınız. Bu zorlu geçişte stratejik davranmayı göz ardı etmememlesiniz. Beklemediğiniz bir para elinize geçebilir.

Yükselen Yengeçler ve Yengeç Burcu

Hayattaki önceliklerinizi belirlemenin vaktinin geldiğini söyleyebiliriz. Sizi motive eden konuların gündeminizde olacağı bir sürece giriş yapıyorsunuz. Güneş tutulmasını 1. ev konularında deneyimleyeceksiniz. Yatırımlarınızı kendi kimliğinizi yeniden yapılandırmak için kullanacaksınız. Belki bu yatırımı kendinizi yeni bir eğitim sürecine hazırlamak zorunda hissederek yapabilirsiniz. Ya da kariyerinizi yurt dışı bağlantılarınızı daha da kuvvetlendirerek ilerletmek durumunda kalabilirsiniz. Aile büyükleri ya da otorite figürlerinin de etkisi, baskısı ile de değişim dönüşüm sürecine girebilirsiniz.

Yükselen Aslanlar ve Aslan Burcu

Artık eskiyi eskide bırakma zamanının geldiğini biliyorsunuz. Sadece harekete geçmek için her şeyin zihninizde daha net olmasını bekliyorsunuz. Güneş tutulmasını 12. ev alanlarında deneyimliyorsunuz. Eğrisiyle doğrusuyla kendinizle yüzleşmenin acı gerçekleriyle baş başa olduğunuz bir süreç geçireceksiniz. Fakat sizler her şeyin üstesinden gelebildiğiniz gibi bunların da üstesinden gelebileceksiniz. Tekrardan çabalamak emek sarf etmek gerekebilir. Desteğe ihtiyaç duyabilir ve aile büyüklerinizden yardım talep edebilirsiniz. Bu durumu zayıflık gibi değerlendirmek size acı verebilir. Bakış açınızı değiştirmek güçlenmenize sebebiyet verecek. Beklenmedik gelen maddi manevi destekler, siz fark etmeden karmanızı tamamlamanıza sebep olacaktır. Siz değişip dönüştükçe kariyerinizin sınırları da o denli büyüyecek diyebiliriz.

Yükselen Başaklar ve Başak Burcu

Kendi yolunuzu çizmeye hazır mısınız? Bu dönem yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir sürece giriyorsunuz. Yaratıcılığınızı organizasyonlar ve aktiviteler üreterek sağlayabileceksiniz. Güneş tutulmasını 11. ev konularında deneyimliyor olacaksınız. Geleceğe yönelik planlar yapmak sizi zorlayacağını düşünebilirsiniz. Akışta kalmak ve “Su akar, yolunu bulur” cümlesini sürekli kendinize hatırlatmanız gerekebilir. Aşk hayatınızı hareketlendirecek biriyle tanışabilirsiniz bu süreçte. Yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Tüm şartları geçmiş yaşanmışlıklar süzgecinden geçireceksiniz. “Geç olsun güç olmasın” diyebilir ve gelen teklifleri bekletebilirsiniz.

Yükselen Teraziler ve Terazi Burcu

Öncülük edebileceğiniz projeler içerisinde yer alabilirsiniz. Otorite figürlerinin de desteği ile aldığınız sorumluluğun geniş kitlelere de yayılacağının garantisini alabilirsiniz. Güneş tutulmasını 10. ev konularında deneyimliyor olacaksınız. Kariyerin dışında ailenizin ya da aile büyüklerinizin vesilesiyle birileriyle tanıştırılabilirsiniz. Asla evlenmem dediğiniz noktada bir anda yeni bir düzenin içerisine girebilirsiniz. Bu birliktelik ya da yeni projeler sizi daha da hırslandıracak ve farklı konularda deneyimler elde edeceksiniz.

Yükselen Akrepler ve Akrep Burcu

Geçmişe takılı kalmak harekete geçmenizi engelliyor. Fakat karar vermek için zorlanıyor olabilirsiniz. Sizin için tüm şartların oluşmuş olması önemli. Tek başınıza her şeyin altından kalkabilecek güce ve yetiye sahip olmadığınızı düşünebilirsiniz. Güneş tutulmasını 9. ev konularında deneyimliyor olacaksınız. Yakın akrabalar, kardeşler, kuzenlerle konuşmak fikir alışverişlerinde bulunmak size yeni fırsatları beraberinde getirebilir. Aldığınız maddi desteği, sizin doğru alan ve mecralarda değerlendirmeniz yararınıza olacaktır.

Yükselen Yaylar ve Yay Burcu

Sahip olduğunuz mal varlıklarınızı elden çıkarmak isteyebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bu süreçte atacağınız adımlar sizi zorlayabilir. Eşinizin maddi kaynakları ya da miras konuları gündeminize gelebilir. Ani beklenmedik gelen maddi kazançlar sayesinde farklı girişimlerde bulunabilirsiniz. Güneş tutulmasını 8.ev konularında deneyimliyor olacaksınız. Ya da hiç beklemediğiniz bir anda tanıdığınız birinden sürdürmekte zorlandığı işi ile ilgili yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Tanıdığınız birine vermiş olduğunuz yüklü miktardaki borç, bir anda size geri ödene bilir. Sürprizlere açık olmanız gereken bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlaklar ve Oğlak Burcu

İkili ilişkiler ve ortaklıklar söz konusu olduğunda kendinizi ait hissetmeniz gereken bir oluşum içerisinde olmak isteyeceksiniz. Bu alanlarda önceliğiniz kendiniz olacak. Önce sizin temellerini sağlam olduğuna inandığınız oluşumlar içerisine girmek isteyeceksiniz. Güneş tutulmasını 7.ev konularında deneyimliyor olacaksınız. Küçük yatırımlar, sosyal mecra kanalları tüm bu oluşumlar için bir kriter belirlemelisiniz. Hareket kabiliyetinizi zorlayacak ne varsa sonrasında üzülmemek için öncesinden tedbirler almak isteyecek ve bunun için zorlanacaksınız. Yaratıcılığınıza duygularınızı katmak ve yazıya dökerek sosyal mecralarda kullanmak faydalı olabilir.

Yükselen Kovalar ve Kova Burcu

Rutin işler ve günlük düzeniniz değişiyor. Yenilemek isteyebilirsiniz. Ya da iş arkadaşlarınızdan kopmak durumunda kalabilirsiniz. Sizden projenizi kadro oluşturacak yönetmeniz istenebilir. Güneş tutulmasını 6. ev konularında deneyimliyor olacaksınız. Bu proje ile kendinizi ve sınırlarınızı aşabileceksiniz. Maddi konularda daha dikkatli davranmalısınız. Maddi güvencelerinize aile tarafında da beklemediğiniz anda desteklenebilirsiniz. Maddi kazançlarınızın yönü değişiyor. Doğru stratejiyi uygulamalısınız hayatınızda.

Yükselen Balıklar ve Balık Burcu

Aşk ilişkilerinizde kendinizi ifade etmekte zorlandığınız sürecin sonuna doğru geliyorsunuz. Öncelikli motivasyon alanlarınızı tespit etmekte zorlanıyorsunuz. İlişkiniz ya da varsa çocuklarınız “onlar iyi olsun da” ben de iyi olurum süreçlerinin artık sınırlarında yaşıyorsunuz. Güneş tutulmasını 5. ev konularında deneyimliyor olacaksınız. Ufakta olsa özgürlüğünüzü ele almak istiyorsunuz lakin bunun doğanıza aykırı olduğunu düşünerek kendinizi sınırlıyorsunuz. Oysa artık geleceğe yönelik planlar yapabilmek için arkadaşlarınızdan ya da dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Ayrıca duygularınızı yazıya dökmek ve bunları sosyal mecralarda ya da basılı yayında kendinize, bir blog oluşturarak, hiç beklemediğiniz tepkiler alabilirsiniz. Bu durum size kazanç sağlayabilir.