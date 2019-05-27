27 Mayıs-2 Haziran Haftalık Astroloji Yorumunuz

Planlama yapmanın kolay olmayacağı zira şartların hızlı değişebileceği, yaptığımız planları, başlattığımız şeyleri tekrar gözden geçirmek durumunda olacağımız, zemini kaygan ama duygusal ihtiyaçlarımızın da arttığı bir hafta bizi bekliyor.

Salı ile cuma arası düşüncelerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Bilhassa pazartesi ve salı günleri kendinizi zihinsel olarak zorlamadan yapacaklarınızı planlayın ve unutmayın ki haftanın etkileri dikkat dağınıklığına, odaklanma sorunlarına daha fazla yatkın olmamıza neden olabilir. Karmaşık işleri, çetrefilli ve detay gerektiren stratejik konuları bu hafta derinlemesine incelemek, karar verip adım atmak destekli değil.

Astrolog Şebnem Ekşib’den 27 Mayıs -2 Haziran haftasının astroloji yorumları …

27 Mayıs Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

Bugün duygusal iniş ve çıkışların güçlü etkileri var. Ay Kova burcunda ilerleyecek ancak içinden geçeceği takımyıldız duygusal hassasiyetleri yüksek bir yıldızdır. Günün enerjileri kabalaşmaya, gerginlik anında fazlasıyla fevri olmaya yatkın ki çevrenizle iletişime dikkat edin.

Kova, Balık, Aslan, Başak burçları pazartesi sendromuna daha fazla dikkat etsinler. Fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini yormasınlar.

Haftanın ilk günü bütün burçlar dahil olmak üzere işlerinizi önemli başlangıçlarınızı saat 14.00 e kadar halletmeye çalışın. 14.00 den itibaren daha çok kendinize vakit ayırmanız veya rutin konuları ele almanız daha doğru olacaktır.

28 Mayıs Salı Günü

Akşam saatlerine kadar yeni başlangıçlar için acele etmeyin…

Ay Vedik Astrolojisinde burç değiştiriyor ve Balık burcuna geçiyor, ancak akşam 17.00 e kadar sert bir yıldızda ilerlemeye devam ediyor. Bugün mümkün olduğu kadar yeni bir başlangıç yapmayın. Bir konuda bitirmeniz, tamamlamanız, artık o konu veya kişi ile ilişiğinizi kesmeniz gereken bir durum varsa yapabilirsiniz.

Ancak başlamak, yeni bir adım atmak destekli değil. Vedik astrolojisi sisteminde kullanılan özel yıldızlar vardır. Bu yıldızların bazıları özellikle günlük etkiler üzerinde keskin enerjiler yayarlar. İşte salı günü 17:00’a kadar devam edecek böyle bir yıldız etkisi ile akşam saatlerine kadar daha çok rutin konularda kalmak, eksikleri tamamlamak, düzenlemek adına destekli olacağız ama başlangıçlar iyi karşılanmıyor.

29 Mayıs Çarşamba Günü

Enerjiniz yükseliyor ama şartlar değişken… Sabırla, sakin ilerleyen yol alacak.

Ay Balık burcundaki yolculuğuna devam ediyor ama artık içinden geçtiği takımyıldız (nakshatra) değişti. Uttara Bahadra yıldızına geçen Ay rahatlarken, sezgileri, sabrı ve ruhsal olgunluğu destekliyor. Bugün şifa çalışmaları, taşınma ve evle ilgili konular, sonuçları uzun sürecek işler desteklenirken, günün enerjisi hızlı değil. Dolayısı ile çarşamba günü biraz daha yavaş ilerlemesinde sorun olmayan, sabır gerektiren konuları ele alın. Veya siz hızlanmaya çalıştıkça etkilerin sizi ısrarla yavaşlatıp daha sakin ve durağan olmaya itmesine uyum sağlamaya gayret edin.

Balık, Başak, İkizler, Yay gibi değişken mizaçlı burçlar bu noktaya daha fazla özen göstersinler.

30 Mayıs Perşembe Günü

Akşam saatlerine dikkat !

Bugün saat 18:40′ a kadar daha akıcı etkiler söz konusu. Günün enerjisi mücadeleden sakınma üzerine zira siz mücadele edip, şartları zorladıkça evren sizle inatlaşabilir. Bu nedenle perşembe gününü de acele ile ilerlemesi gereken işler için kullanmak doğru olmaz.

Perşembe günü saat 18:40 ile 22:50 arasında önemli işlerinizi ele almayın. Bu aralığı daha çok dinlenerek geçirmeye çalışın, zira ay burç değiştiriyor ve zihinsel olarak rahat olmayabilirsiniz. Bu aralıkta karmaşık ve çözüm isteyen konulara yoğunlaşmak zor olabilir.

31 Mayıs Cuma günü

Hızlanıyoruz… Çok hareketli bir gün olabilir.

Ay koç burcunda ilerliyor ve gökyüzü bizi hızlandıracak. Bu haftanın hız, analitik inceleme, çabuk halledilmesi gereken konularını cuma günü ele alabilirsiniz. Koç enerjisinin güne hakim olacağı cuma günü boyunca daha atak, hızlı ama atarlı davranma eğilimi de artacak.

Koç, Yay, Aslan, Terazi burçları için günün genel enerjileri aktif ve hızlı ilerleme getirirken, herkes için tempolu bir gün olacak. Durağan konular bugün destek bulmaz. Diğer yandan piyasalar açısından cuma günü hareketli etkiler söz konusu olabilir.

Duygusal konularda ani gelişmeler yaşanabilir, ilişkiler açısından beklenmedik durumlara açık bir gün olacak. Özellikle Koç, Boğa ve Terazi burçları için ilişkilerle ilgili çok hareketli bir gün olabilir.

Hafta sonu:

Hafta sonu kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak yormayın, Ay karanlık fazında!

1 Haziran Cumartesi günü; Ay halen Koç burcunda ama Merkür burç değiştiriyor. Sıkıntılı bir dereceden ilerleyecek. Teknolojik alet alım ve satımlarında destekli bir gün değil. Teknolojik bir konuda alet, cihaz, cep telefonu veya bilgisayar almak gibi bir planınız varsa bu hafta cumartesi gününe denk getirmeyin.

Cumartesi günü iletişime dikkat etmekte fayda var. Özellikle Başak, İkizler, Boğa burçları daha da dikkatli olsunlar. Sinirsel gerginliklere dikkat etmek gereken bir gün olacak. Özelikle trafikte daha tedbirli olmakta fayda var.

Ay küçülüyor ve pazar günü Yeni Ay öncesi en karanlık fazına ulaşacak. Bu tip zamanlarda bedeni yormamak, aldığımız gıdalara ve beslenme biçimimize dikkat etmemiz yerinde olur. Sindirim sistemine aşırı yüklenmek iyi değildir. Zira sistem ve metabolizma düşük seyredeceği için hazım sorunları yaşanabilir. Hafta sonu özellikle pazarı ağır işlerden uzak durarak geçirmenizi tavsiye ederim.