30’lu Yaşlardan İtibaren L’Occitane Precious İle Tanışmak Kaçınılmaz!

Ciltteki değişim 30’lu yaşlardan itibaren başlar. En güçlü, en enerjik ve hayatımızın önemli kararlarını aldığımız bu yaş, yanı sıra bize ince çizgileri, genişlemiş gözenekleri, düzensiz cilt dokusunu da getirir. Tam bu yaşlarda cilt dolgunluğunu da kaybetmeye başlar.

Cilt kalitesini daha uzun yıllar genç tutabilen, mavi ışığa karşı koruyan, cildin hyalüronik üretimini dört katına çıkaran L’Occitane Precious serisi ile bir ön önce tanışmalı, cildimizin de yaşadığımız hız ve dinamizme ayak uydurmasını sağlamalıyız.

Precious konseptinin ardında yatan bilim ;

Cilt kendini sürekliyenileyen bir organdır. Epidermisin en derinlerinde bulunan yeni cilt hücreleri, cilt yüzeyine hareket ettikçe üsttekiler olgunlaşır. 20 ‘li yaşlarda cildin yenilenme döngüsü 21 günken, 30’lu yaşlarda bu süre 28 gündür; daha sonraki yaşlarda ise döngü süresi daha da artar.

Epidermisteki değişiklikler, dış faktörlerin yanı sıra, hyalüronik asit azalması gibi iç faktörlerden de kaynaklanır. 30’lu yaşlardan itibaren cildi yenileme yeteneğine sahip, nemini tutarak cilt yapısını iyleştiren ve dolgunluğunu koruyan nem bombasını ürünlerle tanışmanız ve düzenli kullanmaya başlamanız gerekir.

Hyalüronik asit vücutta doğal olarak oluşur, ancak yaşlandıkça, cildin bu asidi üretme kapasitesi düşer. Cilt oksidasyona maruz kalırken ve kirlilik, dengesiz beslenme veyaşam tarzı gibi olumsuz koşullardan da etkilenir. Tüm bunlar cildinizi olumsuz etkiler. Dokular bozulmaya başlar, dolgunluğunu kaybeder, ince çizgiler oluşur ve gözenekler daha büyük gözükür..



Cildinizdekihyalüronik asit üretimini dört katına çıkarın! Yeniden formüle edilmiş L’Occitane Precious cilt bakım ürünleri, güçlendirilmiş iki aktif içerik; Immortelle (Ölmez otu) esansiyel yağı ve silisyum ile etkisi artırılan hyalüronik asit dinamik kompleksi ile cildinizin yaşam hızınıza ayak uydurmasını sağlar.

Ölmezotu esansiyel yağı;

Antioksidan özelliği ile bilinen ölmezotu esansiyel yağı, günlük etkilerin cildinizde bıraktığı etkilerle savaşır. Doğal cilt yenileme döngüsüne yardımcı olur. Bu yeni seride hyalüronik asit silisyum ile beraber kullanıldı ki, bu şekilde hyalüronik asidin epidermisin daha alt katmanlara geçişi kolaylaştı. Standart hyalüronik asitten daha güçlü dinamik hyalüronik asit ile ciltteki hyalüronik asit üretimini dört katına çıkarabilme etkisi gözlemlendi.

Ölmezotu esansiyel yağ ile kusursuz bir uyum ile çalışan bu kompleks, cilt döngüsünde cildin daha hızlı yenilenmesine yardımcı olur. İnce çizgilere bakım yapar, cildedolgunluk ve nem sağlar.

Uygulanan testler sonucu 10 gün sonunda, ciltteki doğal yenilenme hızını arttığı gözlenmiştir**

Ölmez Otu mavi ışığa karşı yüzde 71 oranında koruyucu

2001 yılında L’Occitane, Precious serisini ilk lanse ettiği andan beri yaşlanma karşıtı ölmez otu esansiyel yağını kullanıyor. Antioksidanlar bakımından zengin, koparıldığında bile solmayanbu çiçekten elde edilen esansiyel yağlar, günlük kirlilik ve dış faktörlerden korunmaya yardımcı oluyor. Ama bu özel çiçek hala sürprizleriyle tüm kadınları şaşırtmaya devam ediyor. Son zamanlarda yapılan AR-GE sonuçları bu ölümsüz çiçeğin mavi ışığa karşı da yüzde 71 oranındakoruyucu bir özelliği olduğu keşfedildi.

Dinamik etkisiyle Yenilenen Precious …

Precious Dynamic Youthcare Cream 50 ml

Bu yoğun yapıdaki krem, cilt tarafından hızlıca emiliyor. Ölmezotu ve dinamik hyalüronik asit ikilisi, cildinizin doğal yeteneğini kullanarak, cildinkendini yenilemesine ve dış etkenlerle savaşmasına yardımcı oluyor.

Hafif ve nemlendirici dokusu cilt tarafındananında emilen, ciltte oluşan ince çizgileri gözle görülür şekilde azaltan, sağlıklı ve ışıltılıgörünümlü bir cilt sunan ürün, normal ve kuru ciltleri kadifemsi bir yapıya kavuşturuyor.

Fiyat: 387 TL

Precious Dynamic Youthcare Serum 30 ml

Bu yeni formülde, ölmezotuve dinamik hyalüronik asit ikilisi, cildin doğal yeteneğini kullanarak,kendini yenilemesine ve dış etkenlerle savaşmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki mercimek gözenekleri ile cildi gözle görünür şekilde sıkılaştırıyor, yoğun nem sağlayarak, gece ve gündüz gençlik için savaşıyor.

Fiyat: 415 TL



Essential Water 200 ml

Bu alkol içermeyen tonik ile cildinizigünlük bakımınızahazırlayabiliyorsunuz. Korsika’dan gelen ölmezotu suyu ve yatıştırıcı etkili gül suyu içeriği ile ayrıca cilt tonunu eşitliyor, mineralize hyalüronik asit ile cildi temizleyip, dokuları eşitliyor.

Fiyat: 144 TL

Enriched Water 200 ml

Hem su hem jel benzeribir yapıya sahip olan bu zenginleştirilmiş tonik , temizleme ritüelinizin son adımıdır. Cildiniz neme doyar, nemsizlik çizgileri rahatlar ve konfor kazanır. Her sabah ve akşam temizleme sonrası yüzünüze ve boynunuza uygulayın.

Fiyat: 144 TL

Essential Mist 50 ml

Cildinizi canlı ve nemli tutmak için bu ürün idealdir. Yeniden canlanan cilt, sağlıklı bir görünüm kazanır. Ölmezotunun aromatik kokusunu hissedebileceğiniz bu yüz misti, aerosol içermeyen spray şişesi ile günün istediğiniz saati, ihtiyacınız olan sıklıkta kullanabilrsiniz. Makyaj altına ya da makyaj üzerine kullanımı uygundur.

Fiyat: 108 TL



Precious Dynamic Youtcare Fluid 50 ml

Emisyon kıvamı ilecilt tarafından kolaylıkla emilen bu jel-krem normal ve karma ciltler için uygundur. Antioksidan etkisiyle bilinen Korsika’dan Immortelle esansiyel yağı cildinizdeki yaşlanma belirtileri ile savaşır. Oksidasyon ve günlük dış faktörler etkilerinekarşı dinamik hyalüronik asit savaşarak cildin doğal kendini yenileme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Sabah ve akşam kullanım için uygundur.

Fiyat: 387 TL

Precious Energizing Eye Balm 50 ml

İnce çizgiler , koyu halkalar ve şişler için…

İçeriğindeki üç farklı içerikle göz çevrenizdeki tüm endişelerinize cevap verir; ölmezotu esasniyel yağı yaşlanmanın görünür etkileriyle savaşır, dinamik hyalüronik asit cildin kendini yenileme hızını artırır ve kafein ise yorgunluk izlerini azaltmaya yardımcı olur.

Düzenli kullanımı ile göz çevresindeki ince çizgilerde azalma görülür. Şişlik ve koyu halkaların görünümünü azaltır. Tüm göz çevresi yeniden canlanmış görünür. Sabah ve akşam göz çevrenize hafif dokunuşlarla, içeriden dışarıya hareketlerle uygulayın. Yağsız ve kokusuz ve ince dokulu bu ürün cildinizde hızlıca emilir.

Fiyat: 280 TL