62. Grammy Ödülleri Kırmızı Halısından Öne Çıkanlar

Geçtiğimiz gece gerçekleşen 2020 Grammy Ödülleri; kırmızı halıdaki iddialı seçimlerle de çok konuşuldu.
İşte 62. Grammy Ödülleri kırmızı halısından öne çıkan isimler…
1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…
Arama anahtar kelimelerinizi girin ve Enter tuşuna basın.