62. Grammy Ödülleri Kırmızı Halısından Öne Çıkanlar

Geçtiğimiz gece gerçekleşen 2020 Grammy Ödülleri; kırmızı halıdaki iddialı seçimlerle de çok konuşuldu.

İşte 62. Grammy Ödülleri kırmızı halısından öne çıkan isimler…

  • Shania Twain
  • Alessandra Ambrosio
    Balmain
  • Gwen Stefani
    Dolce & Gabbana
  • Lana Del Rey
  • Chrissy Teigen
    Yanina Couture
  • Bebe Rexha
    Christian Cowan
  • Lizzo
    Atelier Versace
  • Dua Lipa
    Alexander Wang
  • Ariana Grande
    Giambattista Valli
  • FKA Twigs
    Burberry
  • Billie Eilish
    Gucci
  • Jameela Jamil
    Georges Chakra
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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