7 Mayıs Akrep Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

7 Mayıs’ta gerçekleşecek Akrep Dolunayı’nın diğer bir deyişle Çiçek Dolunayı’nın burçlara neler getireceğini araştırdık! Bu dolunay genel olarak su grubu burçlarının yüzüne gülerken, ateş grubu burçlarını biraz zorlayacak gibi görünüyor.

İşte dolunayın iyi ve kötü etkilerini hissetmesi muhtemel burçlar:

Akrep Dolunayı’ndan olumlu etkilenecek burçlar:

Yengeç: Bu dolunayda içinizdeki tutkunun açığa çıktığını fark edebilirsiniz. Bir şeyler üretme arzusunu derinden hissedeceksiniz. Mutfakta bir şefe de dönüşebilirsiniz, boyalarınızla bir ressama da! Bu tamamen sizin elinizde. Yaratma isteğinizin sizi harekete geçirmesine izin verin.

Akrep: Son zamanlarda biraz özgüveni yıkılmış olan Akrepler bu dolunayla küllerinden yeniden doğacak. Gerçekte olduğunuz kişiyi fark edeceksiniz ve bu süreçte onunla barışacaksınız. Gelişme ve büyümeye hazır olun. Kabuğunuzdan, ön yargılarınızdan, korkularınızdan, “yapamazsın” diyenlerden uzaklaşın. Çünkü artık ışıldama vaktiniz geldi!

Balık: Hiç olmadığı kadar maceraya hazır olacak bu dolunayda Balıklar. Sıkıldığınız rutinlerle ve stresle vedalaşma zamanınız geldi. Kendinizi yeni şeyler öğrenmeye açın. Bu süreçte size ilham verecek arkadaşlıklar, flörtler hatta belki de aşklar yaşayabilirsiniz. Evren tüm yenilenme dürtüsüyle size el uzatıyor. Şimdi o eli tutma zamanı!

7 mayıs akrep dolunayı’nın etkileri

Akrep Dolunayı’ndan olumsuz etkilenebilecek burçlar:

Olumsuz dediysek sakın bu sizi endişelendirmesin. Olumsuzluktan ziyade dolunayın etkisini neşesizlik ve belki de enerjisizlik olarak yaşayacağınız astrologlar tarafından öngörülüyor.

Koç: Dolunay size bir ciddiyet getirebilir. Hayatınızdaki negatif ve toksik enerjiden kurtulmayı kafanıza koyabilirsiniz. Hiç bırakamam sandığınız bir alışkanlığınızı ya da kopamam sandığınız bir ilişkinizi terk edebilirsiniz. Uzun vadede bunun size çok iyi geleceği ise kesin.

Aslan: Bu dolunayda kendinizi hassas ve duygusal hissedebilirsiniz. Tüm kırılganlıklarınız gün yüzüne çıkabilir ve kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz. Özenle sevilmeyi hak ettiğinizin farkına varacaksınız. Bunun için gerekli cesareti ise daha sonraki süreçte kendinizde bulabilirsiniz.

Yay: Bu dolunayda Yayların sezgileri oldukça güçlü olacak. Bazı şeylerin farkına varabilir, karanlık konulara ışık tutabilirsiniz. Günlük tutma, rüyaları not etme, meditasyon gibi aktiviteler şu süreçte size iyi gelebilir. Eski anıların yeniden canlandığını ve kabuk bağlayan yaraların tekrar hissedildiğini fark edebilirsiniz. Bu size tamamen iyileşmenin yolunu açacak.